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Atlas’a son veda

Atlas’a son veda

Evinde rahatsızlanarak hayata veda eden 10 yaşındaki Atlas Rüstemoğlu toprağa veriliyor. Güzelyurt’ta kılınacak öğle namazının ardından Yuvacık’ta toprağa verilecek Atlas Rüstemoğlu için Güzelyurt’ta cenaze töreni düzenleniyor.

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Evinde rahatsızlanarak hayata veda eden 10 yaşındaki Atlas Rüstemoğlu toprağa veriliyor. Güzelyurt’ta kılınacak öğle namazının ardından Yuvacık’ta toprağa verilecek Atlas Rüstemoğlu için Güzelyurt’ta cenaze töreni düzenleniyor.

Atlas Rüstemoğlu’nun cenazesinde ailesinin feryatları yürekleri dağlıyor. Olanlara inanamayan aile ihmal iddiası üzerinde duruyor. 

Önceki akşam ‘karın ağrısı’ şikâyeti ile önce Güzelyurt Cengiz Topel, oradan da ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilen küçük Atlas, gece yarısı ‘taburcu’ edildikten sonra, dün sabah evinde yaşamını yitirmişti.

Talihsiz çocuğa dün öğleden sonra otopsi yapıldı. Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde gerçekleşen otopside, Atlas Rüstemoğlu’nun kesin ölüm nedeni belirlenemedi.

Rüstemoğlu’nun kesin ölüm nedeni, kan ve doku örnekleri alınarak yapılacak olan tetkik sonucunda belirlenecek. Soruşturma devam ediyor.

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Fotoğraflar Fehime Alasya

 

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