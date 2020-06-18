Akıncı, Siyasi partilerle seçimi görüşecek

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen partilerin başkanlarını yarın toplantıya davet etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 16.00’da başlayacak toplantıda, salgının yayılma tehlikesine karşı zorunluluk nedeniyle ve Cumhuriyet Meclisi’nin kararı ile 11 Ekim’e ertelenen Cumhurbaşkanlığı seçiminin, iki aydan bu yana herhangi bir vakanın olmamasını dikkate alarak daha erken bir tarihte yapılabilmesi konusu değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, konu ile ilgili düşüncelerini parti başkanları ile tek tek görüşmesinin ardından konunun birlikte ele alınabilmesi için toplantı davetini yaptı.