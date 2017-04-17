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  3. Akıncı İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu yetkililerini kabul etti
Akıncı İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu yetkililerini kabul etti

Akıncı İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu yetkililerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu yetkililerini kabul etti

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Büyükelçi  Elşad İskandarov ve İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu Genel Direktörü Elmaddin Mehdiyev’i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Cumhurbaşkanlığı yetkilileri de hazır bulundu.

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