Akıncı İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu yetkililerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Büyükelçi Elşad İskandarov ve İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu Genel Direktörü Elmaddin Mehdiyev’i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Cumhurbaşkanlığı yetkilileri de hazır bulundu.