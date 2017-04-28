“4 Mevsim KKTC Ormanları” Fotoğraf Yarışması’na FODER damgası

T.C.Orman Genel Müdürlüğü,KKTC Orman Dairesi Müdürlüğü,Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası ve Öz Orman İş Sendikası'nın katkılarıyle düzenlenen "Dört Mevsim KKTC Ormanları" adlı fotoğraf yarışması sergi açılışı ve ödül töreni, 25 Nisan 2017 Salı günü İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda gerçekleştirildi.

TC Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez’in de katılımıyla gerçekleştirilen ödül töreni ve sergi açılışına KKTC Orman Dairesi Müdürü Altay Fırat, TC Lefkoşa Büyükelçiliği ve TC’den yetkililer de katıldı.

TC ve KKTC hükümetleri arasında imzalanan “Ormancılık Alanında Yardım ve İşbirliği Protokolü” kapsamında gerçekleştirilen yarışmaya 200 eser katıldı.

Yarışmada, Hüseyin Çekirdek Birinci, Mehmetali Karahasan İkinci, Esat Sungur Üçüncü olurken, Hüseyin Kocaismal, Saydam Soy, Tevfik Ulual Mansiyon, Mehmet Gökyiğit ile Sezal Acaroğlu Karahasan da Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Yedi Ödülün yanında 31 fotoğraf da sergilemeye layık görülürken, FODER Üyeleri yarışmada büyük bir başarı göstererek, 4 Ödülün ve 7 sergilemenin sahibi oldular. Hüseyin Çekirdek, Hüseyin Kocaismail, Tevfik Ulual ve Mehmet Gökyiğit’in Ödül kazandığı yarışmada; Ayşe Kocaismail, Ayşe Gökyiğit, Kemal Atay, Korman Kocaismail, Hüseyin Çekirdek, Hüseyin Kocaismail ve Mehmet Gökyiğit de sergileme alan FODER Üyeleri oldular.

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