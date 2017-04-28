Ayşe GÜLER

Sağlıksız ve denetimden yoksun şekilde piyasaya sürülmek üzereyken ele geçirilen ‘kaçak etler’ korkutucu boyuta ulaştı.

Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, ‘kaçak yollarla’ 2017’nin ilk 4 ayında toplamda 1860 kilo KAÇAK ET ele geçirildi.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yapılan operasyonlarla tespit edilen etlerin Akıncılar’dan geçirilmesi ise dikkat çekti.

İki ayrı meselede, Nisan ayında ele geçirilen etler ile ilgili toplamda 4 kişi tutuklandı.

Tespit edilen etler, ekipler tarafından imha edildi.

Öte yandan 2016 yılında 7 bin 431 kg (7 ton) kaçak et ele geçirilmişti.

8 Nisan’da Akıncılar’dan…

8 Nisan’da Akıncılar’da askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Kıbrıs’ın güneyinden 60 kilo terp, 80 kilo kuzu eti, 20 kilo dil ve 1100 kilo sığır etini Kıbrıs’ın kuzeyine getiren isminin baş harfleri M.T tutuklanmıştı.

Zanlı ‘askeri bölgeyi ihlal etmek’ suçundan Askeri Mahkemeye çıkarılmış, teminata bağlanıp serbest bırakılmıştı.

17 gün sonra yine Akıncılar…

Son kaçak et operasyonun 17 gün sonrasında önceki gün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri 600 kilo kaçak et ele geçirdi.

Ekipler, kaçak kuzu eti Ercan-Akıncılar yolu üzerinde 42 yaşındaki isminin baş harfleri H.B olan bir kişinin kullanımındaki araçta tespit etmişti.

Olayla ilgili isimlerinin baş harfleri H.B, D.A ve H.İ.G tutuklanmıştı.

2016’daki rakam da korkutucu boyuttaydı…

Tonlarca kaçak et!

Polis ekipleri 2016 yılında düzenledikleri operasyonlarla 7 bin 431 kg (7 ton) kaçak et ele geçirmişti.

Piyasaya sürülmek üzereyken tespit edilen kaçak etler, vatandaşların sağlığını da tehdit edici noktaya taşımıştı.

Şubat’ta 2 bin 350 kg

Şubat ayında Kıbrıs’ın güneyindeki Dali köyünden 2 bin 350 kilogram kaçak et alıp Akıncılar’da birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederek kuzeye geçirdiği tespit edilen H.K tutuklanmıştı.

Tespit edilen etler, imha edilmişti…

Yine Akıncılar, yine kaçak et!

Akıncılar polisinin 20 Mayıs'ta aldığı bir ihbar üzerine 27 Mayıs'ta yapılan operasyon sonucu bir van araç içerinde 810 kg kaçak et ele geçirilmiş, isminin baş harfleri Ş.K., H.E., A.E. ve Ö.S. olan şahıslar şüpheli olarak tutuklanmıştı.

Ekim’de de 600 kilo kaçak et tespit edilmişti

Hatırlanacağı üzere Ekim ayında da Kermiya barikatından kuzeye kaçak olarak 600 kilogram et geçirildiği tespit edilmiş, olayla ilgili E.K ve C.Y tutuklanmıştı.

Her iki zanlı ilerde yargılanmak için teminatla serbest kalmıştı.

Ele geçirilen etler Veteriner Dairesi ve LTB işbirliğinde imha edilmişti.

Haspolat’ta yakalandılar

Öte yandan Akıncılar’da ‘Derin Yırtık’ olarak bilinen askeri yasak bölgeden Kıbrıs’ın kuzeyine 810 kg kaçak et geçirdikleri tespit edilerek Haspolat’ta tutuklanan İ.P ile olayla bağlantısı olduğuna inanılan S.K, önce tutuklanmış ardından da teminatla serbest kalmıştı.

741 kilo kaçak et

Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri, 22 Kasım’da ülkeye yasa dışı yollarla getirilmiş, M.Ç’ye ait 741 kilo donmuş kaçak parça et ele geçirmişti.

Uzun takip sonrasında ekipler Mağusa’da Gülseren bölgesinde M.Ç’ye ait imalathane olarak kullanılan eve operasyon düzenlemiş, kaçak etlere nakliye sırasında el koymuştu.

Etlerin 513 kilosu nakliye sırasında yüklenen araçta, geriye kalan 228 kilosu da imalathanede ele geçirilmişti.

Etler imha edilmiş, olayla ilgili M.Ç, H.Ö ve C.A tutuklanmıştı.

Bir gün sonra 330 kg kaçak et

Bu olayın hemen ardından 24 Kasım’da bu kez Akıncılar bölgesinde 330 kg kaçak et ele geçirilmişti.

Askeri yasak bölgeden Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine geçirilen 330 kg kaçak et olayıyla ilgili A.Ü ve Y.E.D tutuklanmış, zanlılar teminatla serbest kalmıştı.

Dilekkaya’da kaçak et…

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri 18 Aralık’ta Dilekkaya’da M.A, C.A, ve M.A tasarrufunda Kıbrıs’ın güneyinden alınmış 920 kg kuzu eti 870 kg de sığır eti olmak üzere toplamda 1790 kg kaçak et ele geçirmişti.