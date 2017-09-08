Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (Vergi-Sen) ile Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) bugün 09.00- 14.00 saatleri arasında Girne Gelir ve Vergi Dairesi’nde uyarı grevine gitti.

Grev, personel sayısı ile fiziki alt yapı yetersizliği nedeniyle yapıldı.

Grevde, KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan, Kamu-Sen Başkanı Metin Atan ve Vergi-Sen Başkanı Şebnem Kuyucuoğulları birer konuşma yaparken, ortak açıklamayı ise Vergi-Sen Genel Sekreteri Ediz Uzun okudu.

Grevin, hükümetin gerekli adımları atmaması halinde artarak devam edeceği belirtildi.

Bu arada geve katılan personelin siyahlar giymesi dikkatleri çekti.

Kaptan: "Hükümet plansız, programsız hareket ediyor"

KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan yaptığı konuşmada, “plansız, programsız” şekilde hareket ettiğini savunduğu hükümetin yılda toplam 360 istihdam yaptığını ve ihtiyaç olmayan alanlara partililerini yerleştirdiğini iddia etti.

“Personel sayısı 10 yıl öncekiyle aynı”

“80 tane fazladan personeli olan dairelerimiz varken maalesef burada halka direkt hizmet veren Girne Vergi Dairesi’nde 10 yıl önce 3 bin vergi mükellefi vardı çalışan sayısı 49’du; bugün 14 bin kusur vergi mükellefi var çalışan sayısı yine aynı” diyen Kaptan, gelinen noktanın ortada olduğu ve vatandaşa gereken hizmeti verememekten ötürü üzgün olduklarını kaydetti.

Atan: “Yıllardır personel istihdamı, fizik yapı ve araç gereç ihtiyacı karşılanmadı"

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, Girne Vergi Dairesi’nde sıkıntıların sürdüğü ve yıllardır daireye personel istihdamı yapılmadığını, fizik yapı ve araç gereç ihtiyacı karşılanmadığını söyledi.

Atan, darphane konumunda olup Maliye’ye para akıtan Girne Vergi Dairesi’ndeki sorunlar konusunda yetkililerin sorumluluk hissederek bir girişimde bulunmadıklarını savundu.

Kuyucuoğulları: "Nelerle karşı karşıya olduğumuzu ancak içinde çalışanlar bilebilir"

Vergi-Sen Başkanı Şebnem Kuyucuoğulları ise konuşmasını sendika başkanı olarak değil Girne Vergi Dairesi çalışanı olarak yapmak istediğini belirterek, çalışanların nelerle karşı karşıya olduğunu ancak burada çalışanların anlayabileceğini söyledi.

“Şu an Girne Vergi Dairesi’nde toplam 50 çalışan var ve 3 kişi yakında ayrılacak. Biz toplam 14 memur ile sürekli gelişim içinde olan Girne’nin işlerini kesinlikle yürütemeyiz” diyen Kuyucuoğulları, istihdam edilecek 30 personelden Girne Vergi Dairesi’ne en az 10 kişi alınması gerektiğini kaydetti.

Ortak açıklama: "İşler durma noktasına doğru gitmektedir"

Vergi-Sen Genel Sekreteri Ediz Uzun’un okuduğu ortak açıklamada, hızlı gelişen ve büyüyen Girne’de devletin belkemiği olan, ayakta durmasını sağlayan Gelir ve Vergi Dairesi’nin özellikle Girne şubesinde personel sayısının giderek azaldığı ve işlerin durma noktasına doğru gittiği belirtildi.

“80 Memur gerektiren hizmetler 45 memurla..."

İş yoğunluğu ve dosya sayısına bakıldığında dairede en az 70 memurun olması gerekirken şu an hizmetlerin 46 memurla verilmeye çalışıldığı kaydedilen açıklamada, “Zaman içinde daireden çeşitli sebeplerle 18 personel ayrılmıştır. Kısa süre içerisinde de 3 personel daha emeklilik ve görev değişikliği nedeniyle daireden ayrılacaktır” denildi.

“Trafik Dairesi'nin birimine de hizmet veriliyor"

Sendikaların ortak açıklamasında yetersiz memurla aynı bina içinde Trafik Dairesi’nin birimine de hizmet verildiği kaydedilerek, şu ifadeler yer aldı:

“Personelin özveriyle çalışmasına rağmen yetersiz personel nedeniyle işler aksamakta, sıkıntılar ortaya çıkmakta, yoğunluğa bağlı vatandaşlar uzun kuyruklarda işlerinin yapılmasını beklemekte ve zaman zaman istenilen kaliteli hizmeti alamamaktadır. Buna ilaveten yerinde sorunlara müdahale edecek olan Kaza Amiri iki buçuk ay önce emekli olmasına rağmen yerine biri atanmamış ancak grev açıklamasının ardından dün itibarıyla atama gerçekleşmiştir.”

“Yapıcı adım atılmadı”

2015-2016 yıllarında da bu konuda taleplerde bulunulduğu, grevler yapıldığı ancak çözüm bulunmadığından sorunların katlanarak bu zamana gelindiği belirtilen ortak açıklamada, vaatlere rağmen yapıcı bir adım atılmadığı kaydedildi ve Maliye Bakanı’nın sorunları görmek için daireyi ziyaret etmemesi eleştirildi.

Kamu Hizmeti Komisyonu’na giden ve ilan edilmesi beklenen yaklaşık 30 vergi memurundan sadece 4-5’inin Girne Şubesi’ne verileceğinin söylendiği ancak onun bile netlik kazanmadığı belirtilen açıklamada, personel sayısının yetersizliği dışında daire binasının fiziki yapısında da sıkıntılar yaşandığı anlatıldı, bunlardan örnekler verildi.

“Gerekli tedbirler alınmazsa yeni eylem planları"

KTAMS, VERGİ-SEN ve KAMU-SEN’in ortak açıklamasında, “Özellikle kısa vadede gerekli tedbirlerin alınmaması ve personel yetersizliğinin giderilmemesi durumunda yeni eylem planlarına başvuracağımızın ve bunu artırarak devam ettireceğimizin bilinmesini isteriz” denildi.