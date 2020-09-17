Lefkoşa30 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. 2291 test yapıldı, 12 pozitif vaka
2291 test yapıldı, 12 pozitif vaka

2291 test yapıldı, 12 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 2291 olduğunu, 12 pozitif vakaya  rastlandığını, 7kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

A+A-

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 2291 olduğunu, 12 pozitif vakaya  rastlandığını, 7kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 5  kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 5 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi. 

 

17 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2291 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 12

Ülke dışından gelen vakalar – 2 

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -5 

Yerel vakalar -5 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-7 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 151.130  

Toplam Vaka Sayısı- 651 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 363 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 284 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 80 

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 202  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 2

Bu haber toplam 1075 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler