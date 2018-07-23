2017’de dış ticaret açığı 1 milyar 672,8 milyon Dolara yükseldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 2017 yılında ihracat 2016 yılına göre 100 bin dolar artarak 105 milyon 600 bin dolar olarak gerçekleşirken, ithalat ise 221 milyon 200 bin dolar artışla 1 milyar 778 milyon 400 bin dolara yükseldi.



2016 yılında 1 milyar 451 milyon 700 bin dolar olan dış ticaret açığı, 2017 yılında 1 milyar 672 milyon 800 bin dolar olarak gerçekleşti.



Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, 2017 Yılı Ödemeler Dengesi Gerçekleşme Rakamlarını Açıkladı.



Dış ticaret verilerine göre, ihracat 2016 yılında 105.5 milyon dolar, 2017 yılında ise 105.6 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalat ise 2016 yılında 1,557.2 milyon dolar olurken, 2017 yılında 1,778.4 milyon dolara yükseldi.



TURİZM VE YÜKSEKÖĞRETİM GELİRLERİ ARTTI



Görünmeyen İşlemler içerisinde yer alan Net Turizm Gelirleri kalemi, 2016 yılında 739.4 milyon dolar olurken, 2017 yılında 864.9 milyon dolara yükseldi.



Görünmeyen İşlemler içerisinde yer alan diğer bir kalem olan Yükseköğretim Net Gelirleri 2016 yılındaki 694.8 milyon dolardan, 2017 yılında 765.9 milyon dolara yükseldi.



Yine bu başlık altında yer alan Türkiye Cumhuriyeti Yardımları 2016 yılında 167.3 milyon dolar, 2017 yılında da 193.4 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Diğer Görünmeyen (Net) İşlemler kaleminin içerisinde yer alan AB ve UNDP Yardımları 2016 yılında 36.9 milyon dolar iken 2017 yılında 39.4 milyon dolara ulaştı.



TMK ÖDEMELERİNDE AZALIŞ



Sermaye Hareketleri kaleminin içerisinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti Kredileri 2016 yılında 72.9 milyon dolar, 2017 yılında ise 61.5 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yine bu kalemde yer alan Taşınmaz Mal Komisyonu Ödemeleri ise 2016 yılında 25 milyon Dolar, 2017 yılında ise 20.4 milyon dolar olarak gerçekleşti.



DIŞ TİCARET AÇIĞINI TURİZM VE YÜKSEKÖRETİM KAPATTI



Ödemeler Dengesi verilerine göre, Dış Ticaret Dengesi’ndeki açığı, başta turizm ve yükseköğretim olmak üzere Görünmeyen İşlemler Dengesi’ndeki diğer olumlu gelişmeler kapattı.



Ödemeler Dengesi Tablosu ile ilgili daha detaylı bilgilere Devlet Planlama Örgütü’nün web sitesi olan http://dpo.gov.ct.tr/ adresinden ulaşılabiliyor.