2 KAYIP ÇOCUK ARANIYOR
Lefkoşa’da sakin Hanife Aleyna Demir (K-14) ve Öykü Ceren Ocakbatıran'ın (K-15) Çarşamba günü kalmakta oldukları ikametgahlarından ayrılarak geri dönmedikleri bildirildi.
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Lefkoşa’da sakin Hanife Aleyna Demir (K-14) ve Öykü Ceren Ocakbatıran'ın (K-15) Çarşamba günü kalmakta oldukları ikametgahlarından ayrılarak geri dönmedikleri bildirildi.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Demir ve Ocakbatıran aranıyor.
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Etiketler : Hanife Aleyna Demir, Öykü Ceren Ocakbatıran, KAYIP
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