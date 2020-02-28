2 KAYIP ÇOCUK ARANIYOR

Lefkoşa’da sakin Hanife Aleyna Demir (K-14) ve Öykü Ceren Ocakbatıran'ın (K-15) Çarşamba günü kalmakta oldukları ikametgahlarından ayrılarak geri dönmedikleri bildirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Demir ve Ocakbatıran aranıyor.