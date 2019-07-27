1’i bebek, 6 yaralı

Lefkoşa’nın merkezinde bugün öğle saatlerinde Bixi Cola önünde meydana gelen kazada biri bebek, altı kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılar, yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.

Bugün saat 12.50 sıralarında, Bixi Cola önü diye anılan, Lefkoşa'da Ali Rıza Efendi Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, iki salon araç çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri ve yolcu olarak seyahat eden biri iki buçuk aylık bebek olmak üzere toplam altı kişi yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılar, yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.

Kazada ciddi bir yaralanma olmaması yüreklere su serpti.

Kaza, 31 yaşındaki Seral Karacalı’nın yönetimindeki NN 200 plakalı salon araç ile Lefkoşa'da Ali Rıza Efendi Caddesi üzerinde, batı istikametine doğru seyrettiği sırada, kavşağa geldiği zaman dönüşe geçtiği sırada o esnada 44 yaşındaki Sevim Beşok Esendağlı yönetimindeki RB 851plakalı salon aracın önünü tıkamasıyla meydana geldi.

İki aracın çarpıştığı kazada NN 200 plakalı salon araç sürücüsü Seral Karacalı, aynı araçta yolcu olarak bulunan 59 yaşındaki Sevim Nazlı ve 2 buçuk aylık Deniz Karacalı ile RB 851plakalı araç sürücüsü Sevim Beşok Esendağlı, araçta yolcu olan 15 yaşındaki İnci Esendağlı ve 20 yaşındaki Zehra Esendağlı yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan paylaşılan bilgide kazanın ayrıntılarına şöyle yer verildi:

“Bugün saat 12.50 sıralarında, Lefkoşa'da Ali Rıza Efendi Caddesi üzerinde, Seral Karacalı (K-31), yönetimindeki NN 200 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, kavşağa geldiği zaman Yzb Tekin Yurdabak Caddesine dönüşe geçtiği sırada o esnada Alı Rıza Efendi Caddesi üzerinde batı istikametinden doğu istikametine doğru seyreden Sevim Beşok Esendağlı (K-44) yönetimindeki RB 851plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan NN 200 plakalı araç sürücüsü Seral Karacalı ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Sevim Nazlı (K-59) ve Deniz Karacalı (2,5 aylık) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alınmışlardır. Kazada yaralanan RB 851 plakalı araç sürücüsü Sevim Beşok Esendağlı ile İnci Esendağlı (K-15) ve Zehra Esendağlı (E-20) kaldırıldıkları Yakın Doğu Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.”