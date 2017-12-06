147 kaçak işçi, 363 bin 858 TL ceza

Ayşe GÜLER

İş Yasası’na aykırı hareket eden, çalışma izinsiz işçi çalıştıran ve iş kazasını geç bildiren işyerlerine ilk 9 ayda toplamda 496 bin 346 TL’lik idari para cezası kesildi Çalışma Dairesi Eylül ayı Faaliyet Raporu’na göre; Ocak ila Eylül ayları arasında yapılan denetimlerde 112’si TC uyruklu, 35’i diğer uyruklu toplam 147 kişinin kaçak çalıştırıldığı tespit edildi, işyerleri 363 bin 585 TL cezaya çarptırıldı RAPORDAN: İlk 9 ayda 112’si TC uyruklu, 35’i diğer uyruklu olan toplam 147 kişi kaçak çıktı,

Çalışma Dairesi, Ocak-Eylül arasında 496 bin 346 TL’lik idari para cezası kesti.

Cezalarda ilk sırayı kaçak işçi çekti, 363 bin 585 TL idari para cezası verildi.

İlk 9 ayda 2702 teftiş yapan müfettişler, Ocak ila Eylül ayı döneminde 363 bin 858 TL’lik idari para cezasını ‘çalışma izinsiz işçi’ çalıştıran işyerlerine verdi.

Yalnızca Eylül ayında Daire’ye toplamda 63 işçi, 92 şikayetle ulaştı.

Bu şikayetlerde ilk sırayı 46 şikayetle ücret ve ek mesai gibi konular çekti.

Şikayetlerin 24’ü sonuçlandırıldı. 3 şikayet daha ileriye götürülmedi.

Rapora göre; 2017 Eylül ayına kadar 121 iş kazası teftişi yapıldı.

Müfettişler, Daire’ye ulaşan 479 şikayeti denetledi, aynı şekilde ‘kaçak işçi’ meselesiyle ilgili 479 teftiş gerçekleştirdi.

Çalışma Dairesi, İş Yasası’na aykırı hareket eden, çalışma izinsiz işçi çalıştıran ve iş kazasını geç bildiren işyerlerine ceza yağdırdı, toplamda 496 bin 346 TL’lik idari para cezası kesti.

Cezalarda ilk sırayı kaçak işçi çekti.

Ocak ila Eylül ayları arasında yapılan denetimlerde 112’si TC uyruklu, 35’i diğer uyruklu toplam 147 kişiyi kaçak çalıştıran işyerlerine 363 bin 585 TL’lik idari para cezası verildi.

Çalışma Dairesi Eylül ayı Faaliyet Raporu’na göre; İş Yasası’na aykırı diğer hususlar nedeniyle 110 bin 174 TL, iş kazası geç bildirim nedeniyle de işyerlerine 22 bin 314 TL’lik ceza verildiği rapora yansıdı.

Bu cezaların hemen hemen hepsi, yani 545 bin 793 TL’si tahsis edildi.

Öte yandan yalnızca Eylül ayında Daire’ye toplamda 63 işçi, 92 şikayetle ulaştı.

Ücret ve ek mesai gibi konularda 46 şikayet yapıldı.

2702 teftiş…

İşyerleri Teftiş Şubesi, ilk 9 ayda iş ve cihaz teftişi olmak üzere toplamda 2110 kuruluşa, 2702 teftiş gerçekleştirdi.

Bu denetimlerin 299’u Eylül ayı içerisinde yapıldı. 299 teftişin 257’si ‘iş teftişi’, 42’si ise ‘cihaz teftişi’ olarak kayıtlara geçti.

En fazla denetim Lefkoşa’da!

Ocak ila Eylül aylarında denetimi gerçekleşen 2210 kuruluş arasında ilk sırada Lefkoşa bölgesi yer aldı.

Müfettişler Eylül ayında 115 olmak üzere ilk 9 ayda Lefkoşa’da 789 işyerini denetledi.

Diğer bölgelerin ilk 9 aylık dağılımı şöyle: Mağusa: 682, Girne: 454, Güzelyurt: 185.

‘İş kazasına’ 121 teftiş!...

Rapora göre; 2017 Eylül ayına kadar 121 iş kazası teftişi yapıldı.

Müfettişler, Daire’ye ulaşan 479 şikayeti denetledi, aynı şekilde ‘kaçak işçi’ meselesiyle ilgili 479 teftiş gerçekleştirdi.

Aynı dönemde müfettişlerin 352 şikayet takibi yaptığı raporlara yansıdı.

9 işyeri tescilsiz çıktı!

Kaçak işçi denetimleri ve genel teftişlerde ise Eylül ayında toplam 77 işyerinin tescil durumu mercek altına alındı.

Yapılan denetimde 68 işyeri tescilli, 9 işyeri ise tescilsiz çıktı.

9 ayda 147 kaçak işçi tespiti!...

İlk 9 ayda ise 399 KKTC uyruklunun işyerlerinde çalıştığı tespit edildi.

688 TC uyruklu çalışanın izinli, 112 çalışanın ise kaçak olduğu belirlendi.

Diğer uyruklularda ise 278 çalışan izinli, 35 çalışan ise izinsiz çıktı.

Eylül’deki denetimler…

Öte yandan raporda Eylül ayında yapılan denetim bilgileri de yer aldı.

Söz konusu dönemde Lefkoşa’da 9 işverenin 10 kaçak işçi çalıştırdığı belirlendi, Girne’de 4 işyerinde 7 işçinin izinsiz olduğu rapora yansıdı.

Mağusa’da ise 2 işyerinde 3 kaçak işçi tespit edildi.

Yalnızca Eylül ayında 77 işyerinde yapılan denetimlerde 137 erkek, 35’i kadın olmak üzere toplam 172 çalışan teftiş edildi.

TC uyruklu olarak çalışan 73 çalışan izinli, 15’i ise kaçak çıktı.

Diğer uyruklu olarak çalışan 26 kişinin izinli, 5 kişinin ise çalışma izinsiz olduğu resmi kayıtlara geçti.

Ücret, ek mesai konularında şikayet ilk sırada…

Yine Eylül ayında Daire’ye toplamda 63 işçi, 92 şikayetle ulaştı.

Bu şikayetlerde ilk sırayı ücret ve ek mesai gibi konular çekti.

Söz konusu ayda ücret ve ek mesai konuları nedeniyle 46 şikayet ulaştı.

Öte yandan ihbar tazminatı ve kıdem tazminatına yönelik 16 , izin hakkı ile ilgili 21, diğer konularla ilgili de 9 şikayet geldiği rapora yansıdı.

Şikayetlerin 24’ü sonuçlandırıldı. 3 şikayet daha ileriye götürülmedi.