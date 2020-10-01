1 gr uyuşturucu, 4 tutuklu

İkametgahında 1 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunan R.R.E. ve olayla bağlantılı 3 kişi Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu suçlarıyla tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir, zanlı 1 R. R. E., zanlı 2 A. M., zanlı 3 E. A. U. ve zanlı M.Ç, Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu suçlarıyla mahkeme bulunduklarını belirtti.

Polis, 30.09.2020 tarihinde bir polis ekibi tarafından zanlı 1’in evindea yapılan aramada 1 gram hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, zanlı 1’in konu maddeyi zanlı 2’den 300 TL’ye aldığını itiraf ettiğini belirtti. Polis, zanlı 2’nin, zanlı 3’ün evinde tespit edildiğini ve makul güç kullanılarak tutuklandığını anlattı.

Polis, zanlılar 2, 3 ve 4’ün huzurlarında yapılana aramada tütünle karışık iki adet elle sarılı içinde uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ve 5 gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, alınacak ifadeler, soruşturulacak şahıslar ve aranan bir kişi olduğunu söyleyerek, zanlıların 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.