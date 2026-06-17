Bir başlık gördüm, "Eğitimde yapay zeka dönemi başlıyor" diye.

En önemlisi bu değil...

Mesele "geri zekalı" dönemden kurtulmak, hepsinden önce!

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"Bu halk icraat ister, seçimden kaçmıyoruz" dedi ya, Üstel...

Hem de öyle muhalif olmayan bir sayfada, yorumlara bakıyorum.

"Güldürdün bizi" diyor çoğunluk...

Bir yorum içten, tam da sokağın tepkisi:

"Yediniz ortalığı icraat icraat üstüne... Ne yaparsınız? Sizin icraat anlayışınız 1 peşkeş, 2 ham hum, 3 vatandaş yaparsınız ucundan..."

Ne kadar çok benzer yorum var, ne kadar çok...

Biri "tiksindim" diyor mesela...

Çok açık görünen gerçek...

Ayan beyan.

Bu halk gitmenizi istiyor bir an evvel.

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Bir açıklama okudum.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Mesleki Eğitimden İstihdama Çalıştayı konuşmasında KKTC vatandaşlarının özel sektördeki oranının yüzde 50'nin altına düştüğünü belirtmiş.

Rakam da var!

170 bin aktif sigortalının yaklaşık 100 bini yabancı uyruklu...

İyi de "özel sektör"deki çalışma koşullarının, güvencesizliğin, denetimsizliğin, sömürünün farkında mı acaba?

Ha, unutmadan!

Bunlar "kayıtlı" çalışanlar tabii...

Bir de şu...

Kamuya kapağı atmak ve özelde de çalışmak verken...

Böylesi bir laçkalıkta...

Niye özelde çalışmak istesin yurttaşlar?



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Turizme dair otellerin doluluk oranı verilerini gördüm.

İlk dört ayda yüzde 30!

Yani ocak-nisan arası her 100 odadan 70'i boş kalmış...

Son üç yılın en kötüsü...

Hani hep "istikrar" derler ya...

10 yıldır aynı turizm bakanı var.

Bir de...

"Kumarhaneler olmazsa batarız" diyenlere kapak olsun bu rakamlar.

Kumara kaldıysa turizm...

Durum bu...

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Son bir rakam, İstatistik Kurumu'ndan...

Mart 2021'den Mayıs 2026'ya hayat pahalılığı artışı %1.069.

Yüzde bin!

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Emekliliğine 2 ay kalan adamı da müdür yapmışlar, 2 milyon TL mi ne artacakmış ikramiyesi...

İcraat istiyor halkımız (!)

Seçim ne ki...