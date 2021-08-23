‘Yüz yüze eğitime’ endişeli geri sayım

Yüz yüze eğitimin başlamasına bir aydan az bir süre kalırken artan vaka sayıları, endişeyi de beraberinde getirdi. Yaklaşık üç aydır bilimsel bir kılavuz hazırlamak için çalışmalarını sürdüren eğitim sendikaları ve Tabipler Birliği, hükümetin aynı duyarlılığı göstermediğini savundu, konunun ciddiyetine vurgu yaptı. Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu ise ‘hazırlanıyoruz’ dedi.

Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu: “Harıl harıl hazırlanıyoruz, hazırlanmadığımızı söyleyenleri anlayamıyorum”

Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil: “Hükümetten somut bir adım göremiyoruz… Başka yerlere harcanan maddi kaynaklar kendi halkımız için harcanmalı”

Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Ozan Elmalı: “Kalabalık sınıflar büyük bir sorun… Okullar güvenli hale getirilmeli”

Tabipler Birliği Genel Sekreteri Çağrı Cemaller: “Biz çok sıkı hazırlandık ancak hükümetten aynı hazırlığı göremedik”

Eğitim Bilimciler ‘endişeli’

Eğitim Araştırmaları Birliği Başkanı ve Eğitim Bilimci Salih Sarpten: “Okulların açılma tarihi belli oldu ancak halen nitelikli bir düzenleme yok”

Eğitim Bilimci Kemal Akkan Batman: “Okullar popülizm yapmak için açılmamalı, sağlık kuralları gözetilmeli”

Derya ULUBATLI

Bakanlar Kurulu aldığı kararla yeni eğitim döneminin yüz yüze başlayacağını duyurdu. İlk ve Orta öğretimde 13 Eylül olarak açıklanan eğitim dönemi başlangıcına bir aydan az bir süre kalmışken, ülkede hızla artan vaka sayıları yetkililerde endişe yarattı.

Eğitimin yüz yüze başlamasının kaçınılmaz olduğunu ifade eden Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Ozan Elmalı, hükümetin yeterli duyarlılığı göstermediğinden yakındı. Sendika temsilcileri, bakanlığın okulları sağlık açısından güvenli yerler haline getirmek için çaba göstermesi gerektiğini savundu. Bilimsel kılavuz hazırlıklarına destek veren Tabipler Birliği Genel Sekreteri Çağrı Cemaller ise, kendilerinin hazırlıklar için çok çaba sarf ettiğini ancak hükümetten yeterli karşılığı göremediklerini vurguladı.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, mevcut altyapının geliştirilmesi için çalışmaların hızla sürdürüldüğünü ve okulların yüz yüze açılması için gerekli şeylerin yeni eğitim dönemine kadar tamamlanacağını açıkladı. Amcaoğlu, “hazırlık yapmadığımızı söyleyenleri anlayamıyorum” dedi.

Konuyu yorumlayan eğitim bilimciler Salih Sarpten ve Kemal Akkan Batman işin sağlık boyutuna vurgu yaptı, hükümetin gerekli önlemleri almadan yüz yüze eğitimi başlatmasının çok büyük riskler barındırdığını ifade etti.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil:

“Hükümetten somut adım göremiyoruz”

Okulların kapatılması ve yüz yüze eğitime ara verilmesinin öğrencileri çok olumsuz etkilediğini dile getiren Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil, yüz yüze eğitimin başlamasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Sendikalar ve Tabipler Birliği’nin uzun süredir ciddi çalışmalar sürdürdüğünü anlatan Elcil, hükümetten somut bir adım görememekten yakındı.

Yüz yüze eğitimde en büyük sorunun kalabalık sınıflar olduğunu aktaran Elcil sözlerini şöyle sürdürdü: “Bazı okullarımızdan sınıflar çok kalabalık. 13 Eylül’de okullar bu kalabalık sınıflarla açılırsa, bu bir cinayet olur. Bu yüzden hükümete bazı öneriler sunduk. Kabalık sınıflarda seyreltilmiş eğitim veya eğitimi sabahçı-akşamcı sistemine geçirmeyi önerdik. Ancak ilkinde eğitim kayıpları yaşanabilir, ikincisinde de ciddi bir ek maliyet çıkabilir. Çünkü öğretmenlerin çift mesai yapması ve buna göre ödenmesi gerekecektir. Bu yüzden hükümetin mali bir destek hazırlaması gerekmektedir”

“Hükümet maddi kaynaklarını kendi halkına harcamalı”

Bir diğer ek masrafın da taşımacılık olduğunu belirten Elcil, hükümetin çok gereksiz masraflar yaptığını ve bunları yapmak yerine maddi kaynaklarını kendi ülkesinin çocuklarını korumak için kullanması gerektiğini söyledi. Okulların tedbirsiz açılması durumunda çok yüksek risklerin ortaya çıkacağına dikkat çeken Elcil, “yeniden kapanırsak bu kez tekrar açılmamız çok zor olacaktır” dedi.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Ozan Elmalı:

“Kalabalık sınıflar büyük sorun”

Eğitimin yüz yüze başlamasının önemine vurgu yapan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Ozan Elmalı, bu durumun sürdürülebilir olmasının hükümetin alacağı tedbirlere bağlı olduğunu ifade etti. Şu an okullarda ciddi altyapı eksiklikleri olduğunu kaydeden Elmalı şöyle devam etti: “ Bizler eğitim sendikaları ve Tabipler Birliği olarak rutin toplantılar gerçekleştirerek bir kılavuz ve yol haritası çıkardık. Sağlık özelinde neler yapılması gerektiğini konuştuk ve bunu hükümet yetkililerine sunduk. Eğitimin yeniden yüz yüze başlaması çok önemlidir ancak daha da önemlisi sürdürülebilir olmasıdır. Bunun gereklerini yerine getirmek de hükümete bağlıdır.

Okullarda geçmişten beri devam eden altyapı eksiklikleri olduğunu belirten Elmalı, özellikle korona ile birlikte bu eksiklikleri gidermenin kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Bu konuda en önemli görevin Milli Eğitim Bakanlığı’na düştüğünü söyleyen Elmalı şunları aktardı: “Birçok okulda öğrenciler 30 kişiden kalabalık sınıflarda eğitime devam ediyor. Bu durum korona döneminde sosyal mesafesiz sınıflarda yüksek bir riskle eğitim almak demektir. Öte yandan bunu aşmak için dönüşümlü eğitim sistemi de önerilebilir ancak bu da var olan eğitim kayıplarını gidermek bir yana, yeni eğitim kayıpları oluşturacaktır. Bu yüzden hükümetin buna ciddi bir bütçe ayırarak altyapı çalışmalarını tamamlaması gerekiyor ancak henüz bunların hiçbirini somut olarak göremiyoruz”.

Sağlık eksiklerinin yanı sıra idari personel ve müfredatla ilgili sıkıntıların da olduğuna vurgu yapan Elmalı, müdür ve muavin sınavlarının geç yapılacağını, bu sebeple birçok okulun eğitim dönemine idari personel olmadan başlayacağını belirtti.

Elmalı, okulların dönüşümlü açılması durumunda yeni bir müfredat hazırlanması gerekeceğine de dikkat çekti. Bakanlığın bu konuyla ilgili net bir açıklama da yapmadığını ve müfredat eksikliklerinin de eğitimde ciddi aksamalara yol açabileceğini dile getirdi.

“Hükümet okulları güvenli yerler haline getirmeli”

Son dönemlerde artan vakaların da eğitimin yüz yüze açılmasını etkileyebileceğini belirten Elmalı şöyle devam etti: “Bir diğer önemli sorun da vakaların artmasıdır. Bakanlığın okulları sağlık açısından güvenli yerler haline getirerek insanlara güven vermesi gerekiyor. Aksi takdirde veliler öğrencilerini okula göndermek istemeyecek. Öte yandan okulların yeterince güvenli olmaması bulaşın artmasına ve eğitimin yeniden aksamasına da neden olacak. Bu yüzden bakanlık hem okulları güvenli hale getirmeli, hem de insanları bu binalarda eğitimin sağlıklı koşullarda devam edeceğine ikna etmesi gerekmektedir”.

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Genel Sekreteri Çağrı Cemaller:

“Hükümet yeterli hazırlığı yapmadı”

Uzu süredir sendikalar ve hükümetle işbirliği içerisinde yüz yüze eğitim hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Genel Sekreteri Çağrı Cemaller, hükümetin yeterli hazırlığı yapmamasından yakındı. Cemaller şunları söyledi: “Biz bunca zaman sendikalarla bilimsel hazırlıklar yaparak hükümet yetkilileriyle olan toplantılara oldukça hazırlıkla gittik, ancak ne yazık ki bakanlık temsilcilerinin aynı hazırlıkta geldiğini göremedik. Okulların açılmasına çok kısa bir süre kalmasına rağmen henüz yeterli hazırlık yapılamadı”.

En büyük sorun ulaşım ve kalabalık sınıflar olduğunu anlatan Cemaller, buralardaki virüs bulaşma riskinin çok yüksek olduğunu ve mutlaka önlemler alınması gerektiğini söyledi. Buralardaki altyapı sorunlarını çözmek için ciddi bir bütçe ayrılması gerektiğini dile getiren Cemaller, hükümetin bu konuda sıkıntı yaşadığını aktardı.

Vakalardaki artış göz önüne alındığı zaman hazırlanan kılavuzda sunulanların mutlaka uygulanması gerektiğini ifade eden Cemaller, “ancak rehberde sunduğumuz önlemler alınırsa okullar sürdürülebilir olarak açılabilir” şeklinde konuştu.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu:

“Harıl harıl hazırlanıyoruz”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu şu an 16 tane ayrı okul inşaatının sürdüğünü ve 8 bin öğrencilik bir altyapı çalışması yapıldığını ifade etti. Kapasitenin artırıldığını belirten Amcaoğlu, seyreltilmiş eğitim sistemine gerek kalmayacağını ve sınıf nüfuslarının azaltılması için yeterli altyapının oluşturulduğunu savundu.

Sağlık konusuna özellikle dikkat edildiğini dile getiren Amcaoğlu şöyle devam etti: “Aşılama için kampanya başlattık. Aşılamayı teşvik için hazırladığımız billboardlar en kısa sürede sokaklarda yerini alacak. 12 yaş üzeri çocuklarımızın aşılama işlemlerine de başladık. Velilerin içinin rahat olması için elimizden geleni yapıyoruz. Öte yandan yükseköğrenim için adaya gelecek öğrenciler için de aşı stoklarımız hazırdır”.

Hazırlanan kılavuzların resmi gazetede yayınlandıktan sonra okullara gönderileceğini de duyuran Amcaoğlu, “eğitimin başlaması ve sürdürülebilir olması için harıl harıl hazırlanıyoruz, hazırlanmadığımızı söyleyenleri anlayamıyorum” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Türk Eğitim Araştırmaları Birliği Başkanı ve Eğitim Bilimci Salih Sarpten:

“Nitelikli düzenlemeden söz eden yok”

Okulların açılış tarihlerinin ilan edildiğini belirten Kıbrıs Türk Eğitim Araştırmaları Birliği Başkanı ve Eğitim Bilimci Salih Sarpten, hükümetin halen bununla ilgili somut bir plan yapmadığını dile getirdi. Sarpten şöyle devam etti: “Okullar açılıyor ancak giderek artan vaka sayıları gerçeğinden hareket ederek, pandemi koşullarında okullarda yüz yüze eğitimi sürdürülebilir kılacak herhangi bir planlama, programlama ya da nitelikli bir düzenlemeden söz eden yok. Şüphesiz ‘en son okullar kapanır’ anlayışını hakim kılarak okulların yüz yüze eğitime başlamasının sağlanması gerekiyor. Her açıkken sadece okulları kapatmak büyük eğitim kayıplarına yol açmaktadır ancak bu açılmaya giderken ciddi ve nitelikli bir hazırlık yapılması gerekmektedir”.

Öncelikle bir ‘Eğitim Acil Durum Planı’ oluşturulması gerektiğini belirten Sarpten, yüz yüze eğitimde herhangi bir okulda ortaya çıkacak pozitif vaka veya temaslı durumunda nelerin yapılması gerektiğinin okullara aktarılması gerektiğini anlattı.

Öğrencilere psikolojik destek sağlanmasının önemine de vurgu yapan Sarpten, “son iki öğretim yılını okulundan uzakta geçiren çocuklarımızın okul adaptasyonlarını sağlamak çok ciddi bir konudur” dedi.

Eğitim kayıplarının giderilmesi için de bir programlama yapılması gerektiğini ifade eden Sarpten, son iki öğretim yılında yaşanan eğitim kayıplarının giderilmesi için destek programlarını da içerek bir planlama ve programla yapılması gerektiğini vurguladı.

Hükümetin henüz bunları yaptığını gösteren somut bir adım olmadığına dikkat çeken Sarpten, “bu hazırlıklar yapılmadan okulları yüz yüze eğitime açmak sadece göstermelik olarak açmaktır ve sürdürülebilir değildir” şeklinde konuştu.

Eğitim Bilimci Kemal Akkan Batman:

“Okullar popülizm yapmak için açılmamalı”

Eğitim Bilimci Kemal Akkan Batman, sendikaların hükümete göre yüz yüze eğitim süreci hazırlıklarına daha hızlı başladığını ve oldukça bilimsel açıklamalar yaparak okulların yüz yüze açılması için çaba gösterdiğini belirtti. Yüz yüze eğitimin uzaktan eğitime göre daha kaliteli olduğuna vurgu yapan Batman, virüsü göz ardı ederek yüz yüze eğitimi açmanın doğuracağı sıkıntıları da anlattı. Batman şöyle dedi: “Giderek artan vaka sayıları ve virüsün mutasyonları durumu giderek içinden çıkılmaz bir hale sokuyor. Özellikle varyantların virüsün bulaşmasını çok daha kolay kılıyor. Bu yüzden insan sağlığıyla eğitimi bir tartıya koymalı ve bu açılımı yaparken çok iyi düşünmeliyiz. Çocukları riske atacak bir adım atmamalıyız”.

Kalabalık sınıfların tehlike saçacağını belirten Batman, seyreltilmiş eğitimin uygulanması gerektiğini söyledi.

Aşılanma oranının da net olarak bilinmediğini belirten Batman, hükümetin bu konuda yeterince şeffaf olmadığını ve halka güven vermediğini dile getirdi. Batman, sadece popülizm yapmak için okulları açmanın ciddi riskler barındırdığını ve gerekli altyapı sorunları çözülmediği müddetçe okulların yüz yüze açılmaması gerektiğini vurguladı.

Hükümetten net ve şeffaf açıklamalar beklendiğini ifade eden Batman şöyle devam etti: “Ne yazık ki hükümet güven verici açıklamalar yapmıyor. Çocuklar aşılanıyor mu, sınıflar buna hazır mı, bir bulaş durumunda bunun önü nasıl alınacak bunlar tüm netliğiyle açıklanmalı. O yüzden veliler de korkuyor. Çoğu veli yüz yüze açılması durumunda sırf bu belirsizlik yüzünden çocuğunu okula göndermeyeceğini söylüyor. Hükümet halka güven vermeli”.