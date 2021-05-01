“Yolumuza Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile devam edeceğiz” diyor TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu.

Eğer masadaki şartlar kabul görmezse…

Devam!

Aynı yolda…

Öyle doğalında söylüyor.

Rahat!

Çünkü Türkiye'ye dönecek ve kendi hayatına devam edecek, kendi gerçeğine!

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Bir önerimiz var sayın Çavuşoğlu, Türkiye'ye döndüğünüz zaman deyiniz ki, “Avrupa kupalarına artık katılmayacağız.”

“Ne FIFA.”

“Ne UEFA.”

“Şampiyonlar Ligi falan yok artık!”

“Uluslararası hiçbir organizasyon yok.”

Deyiniz hadi!

“Biz KKTC'nin yanında olacağız.”

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"Yolumuza devam edeceğiz" diyorsunuz ya…

Sizin yolunuzda görünmezlik, bilinmezlik, yalnızlık yok.

Sizin yolunuzda değerlerinizin görmezden gelindiği, nüfusunuzun değiştirildiği, iradenizin dıştan müdahalelerle şekillendiği, kültürünüzün üzerinin çizildiği gerçeği yok.

Haddinizi bildiren yok size, her fırsatta!

“Ahmak” diyen yok.

“Rumculuk, hainlik” suçlaması yok.



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Kendi toprağınızda, etnik kimlik temelli bir başka devletin kurulmasına "sizin en doğal hakkınız" der misiniz sayın Çavuşoğlu…

Kıyamet kopar kıyamet!

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"Yolumuza devam ederiz" diyorsunuz ya!

Gidiniz ülkenize ve ne kadar uluslararası marka varsa sınır dışı ediniz.

Direkt uçuşları da durdurunuz, doğrudan temasları da...

İşte o zaman, yolda karşılaşır, selamlaşırız...

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“Yolumuza Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile devam edeceğiz” diyorsunuz ya!

Samimiyseniz eğer, dört hafta sonra bir “şampiyon” çıkacak liginizden, Lefkoşa'ya gönderiniz.

Gelsin, bizim son şampiyonla sahaya çıksınlar birlikte!

Mağusa Türk Gücü bizimkisi, bilmezsiniz…

Hem de “Türk Gücü” bak!“

Stadın ismi de Atatürk.

Işıklı bayrağın şavkı vuruyor üzerine…

Otuz senede dünyadan havalanan kuş dahi konmadı çimenine!

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“Aynı yol” dediğiniz nedir?

Alt yönetim yoksa vilayet mi?

Süsü, püsü, konforu, ganimeti, maaşı, mevkisi gözetilen rehineler yumağı burası…

Nüfus yığmakla, iradeyi sarsmakla, zorla cumhurbaşkanı seçmek ya da hükümet kurup bozmakla Türkiye kendi oyununu oynayabilir.

Ama bu yol bizi belirsiz ve sancılı bir geleceğe götürüyor.

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"Yolumuza birlikte devam ediyoruz" lafı büyük bir yalandır.

Yol sizindir.

Biz sürükleniyoruz yalnızca…

Üstelik nereye koşsak koskocaman bir duvar çıkıyor karşımıza…