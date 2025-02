“Yollar yetersiz ve güvensiz”

▶ “YOLLAR HİÇBİR ŞEKİLDE GÜVENLİ DEĞİL” : TKÖD Başkanı Mehmet Zeki Avcı, trafikte erken önlem alınmasının önemine dikkat çekti. Avcı, kavşaklar ve birçok bölgede aydınlatma eksikliğine, silik yol çizgilerine ve düzensiz kaldırımlara dikkat çekti.

▶ “HÜKÜMET YOL HARİTASI BELİRLEMELİ”: Avcı, Meclis’e sunulan "alkollü sürüşte arabaya el konulması" önerisinin kabul edilmediğini ifade etti, trafik kazalarının önlenmesi için hükümetin bir yol haritası belirleyerek harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Ebru OSMAN – Yasmin MORAN

Kıbrıs'ın kuzeyinde artarak devam eden ölümlü trafik kazalarında 2024 yılında 50 ölüm gerçekleşti, bu sayı son 11 yılın rekoru oldu.

2025 yılında ise sadece 1,5 ayda meydana gelen 9 trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti.

YENİDÜZEN, Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD) Başkanı Mehmet Zeki Avcı ve yurttaşa, ölümlü trafik kazalarının sebeplerini ve Hükümetin rolünü sordu.

Avcı, yolların güvenli olmadığını belirterek, trafik kazalarının önlenmesi için hükümetin acil önlem alması gerektiğini vurguladı. Kavşaklardaki aydınlatma eksikliğine, düzensiz kaldırımlara ve denetimsiz araç muayenesine dikkat çeken Avcı, alkollü sürüşlere karşı Meclis’e sunulan yasa önerisinin reddedildiğini ifade etti. Avcı, trafikteki kazaların önlenmesi için erken tedbirlerin önemine dikkat çekti; yolların güvenli olmadığını, altyapı eksikliklerinin kazalara zemin hazırladığını belirterek, “Kavşaklarda aydınlatma eksik, yer çizgileri silik, kaldırımlar düzgün değil.” dedi.

Araç muayenelerinin yetersiz olduğunu vurgulayan Avcı, “KKTC’de büyük araçları denetleyecek ekipmanlar yok, bu araçlar güvenli sayılmaz” diye konuştu. Sürücü eğitimlerinin de yetersiz olduğunu, ehliyet sınavlarının sözlü yapıldığını ve bu durumun sürücülerin yol güvenliği konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarını kaydeden Avcı, yurt dışından gelenlerin kolayca ‘KKTC ehliyeti’ alabildiğini ve bu durumun denetim eksikliğine yol açtığını vurguladı.

Kıbrıs’ın kuzeyinde artan ölümlü trafik kazalarına ilişkin YENİDÜZEN’e konuşan yurttaş ise yolların bozuk yapısına ve yetersiz ışıklandırma nedeniyle trafikteki güvenliğin tehlike saçtığına dikkat çekti.

Yolların bakımsız ve çukurlarla dolu olduğunu belirten birçok kişi, hükümetin yol güvenliği ve altyapı konularına daha fazla yatırım yapması gerektiğini vurguladı.

Agacan Durdyy ve Ahmet Güver, toplu taşıma sisteminin yetersizliği nedeniyle insanların kendi araçlarını kullanmak zorunda kaldığını ve bu durumun kazaları artırdığını belirtti. Durdyy, "Eğer toplu taşıma seçenekleri artırılıp fiyatlar uygun hale getirilirse, insanlar alkollü araç kullanmaktan kaçınır" dedi.

Senem Efendi Çocuk, Aysel Mannaş ve Yılşen Metbulut, yolların çukur içinde olduğunu, ışıklandırmaların yetersiz kaldığını ve kazalara sebep olduğunu ifade etti. Mannaş, "Özellikle Hamitköy’de yollar çok kötü durumda, gece ışıklandırma yok ve sürüş güvenliği sağlanamıyor" diye konuştu. Ahmet Güver ve Sabriye Mahrum, karayolları yetkililerini eleştirerek, vatandaşlardan alınan vergilerin yolların iyileştirilmesi için harcanmadığını vurguladı. Mahrum, "Yol güvenliği için devlet üzerine düşeni yapmalıdır. Aydınlatma ve trafik levhaları artırılmalı" ifadelerini kullandı.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD) Başkanı Mehmet Zeki Avcı:

“Kazalar olduktan sonra alınabilecek kararlar geç kalınmış kararlardır”

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Zeki Avcı, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, trafikte yetkililerin erken önlem almasının önemine dikkat çekerek, alınacak tedbirlerin kazaları azaltacağını vurguladı. Avcı, “Kazalar olduktan sonra alınabilecek kararlar zaten geç kalınmış kararlardır. Dünyanın her yerinde trafik için planlar yapılır, kazaların ne kadar azaltılacağına dair raporlar çıkar, ölümlerin sayısının raporları çıkar ve bu sonuçları değiştirmek için planlar yazılır ve yapılır.” dedi.

“Yollar hiçbir şekilde güvenli değil”

Yolların hiçbir şekilde güvenli olmadığının altını çizen Avcı, ülkedeki kavşaklar dâhil birçok bölgede aydınlatma bulunmadığını, yer çizgilerinin silik olduğunu ve kaldırımların düzgün olmadığını vurguladı. Avcı, bisikletlilerin güvenli bir şekilde seyredeceği yolları bile olmadığını belirtti. Avcı, “Kavşakların, en büyük tehlike oluşturan alanlar olduğu bu ülkede yol güvenliğinden bahsedilmez” şeklinde konuştu.

Kıbrıs’ın kuzeyinde araçların ‘araç muayenesi’ tekniği yapılmadığına değinen Avcı, “Otobüs kamyon ve tırları muayene edecek aletler KKTC devletinde yoktur, dolayısıyla o araçlar güvenli araç sayılamazlar. Normal araçların muayene aletleri yalnızca Lefkoşa’da vardır, diğer kazalarda yoktur. Dolayısıyla KKTC’nin araçları da güvenli değildir, raporları yoktur” ifadelerini kullandı.

“Sürücü standardı çok düşük”

Sürücü standardının çok düşük olduğunu belirten Avcı, şoför okullarının verdiği eğitimlerde müfredat olmadığını ve bilgilerin yetersiz olduğunu söyledi. “Sadece arabayı sürmek, sürüşü öğrendi demek değildir. Ehliyet sınavları sözlüdür, sözlü olması standart değildir. Müfettiş istediğini geçirir istemediğini geçirmez hakkını doğurur, ehliyet sınavlarından geçenlerin de sürmeyi ve yol kurallarını öğrendiği manasına gelmez, yol güvenliği ile ilgili ciddi bir eğitim verilmiyor” diye konuştu.

“Yurt dışından gelenler, ehliyetini değiştirerek KKTC ehliyeti alıyor”

Yurt dışından gelenlerin ehliyetini değiştirerek Kıbrıs’ın kuzeyinde kolayca ehliyet alabildiğine vurgu yapan Avcı, “yeni sistemde yabancılar şoför okuluna gönderiliyor, Türkiyeliler haricinde, şoför okulu ‘ben ders verdim, sürebilir’ dedikten sonra KKTC ehliyeti alabiliyor, bu da müfettişten geçmeden oluyor. Yani şoför okulunun sürebilir demesini yasallaştıramazsınız.” dedi.

“Yasalarımız suç işlemeye sıcak bakan bir ülke”

Kıbrıs’ın kuzeyindeki yasalarda alkol ve uyuşturucu gibi maddelerin de kazalara sebebiyet verdiğini belirten Avcı, sürücülere uyuşturucu testi bile yapılmadığını çünkü devletin ilgili cihazları almadığını şu cümlelerle ifade etti; “Yasalarımız zaten suç işlemeye sıcak bakan bir ülke, uyuşturucu testinin yollarda bile yapılmadığı bir ülkede yaşıyoruz. Uyuşturucu aldı başını gidiyor, polis her gün uyuşturucu yakalıyor ama sanki da trafikte yollarda tehlikesi yokmuş gibi devlet ilgili cihazları almadı. Almak istemedi, çünkü kimin yakalanacağından korkuyorlar…”

“Alkollü sürüşleri nasıl durdurmayı düşünüyorlar?”

Avcı, insanların alkol alıp araç başına geçmeye korkmadığına değinirken, verilen cezaların caydırıcı olmadığını bu sebepten dolayı insanların korkusuzca yola çıktığını belirtti, dünyada alkollü sürücüleri caydırmak için uygulanan yöntemin yalnızca ehliyete değil arabaya da el konulması olduğunu vurguladı. İlgili yasayı Meclise iletmelerine rağmen, kabul edilmediğini belirten Avcı, şu ifadeleri kullandı; “‘Alkollü sürüşte arabalara da el koyun’ diye bir yasa değişikliğine başvurduk o da Meclis’te sıcak bakılmadı. Peki, 50 promil hakkı olan 400 promil araba kullanıyor, 3 ay ehliyetini alıyorsun bir de asgari ücretinde para cezası kesiyorsun. Para bu insanları korkutmuyor, trafik cezası da vermiyorsun arabanın ehliyetini 3 ay alıyorsun ama araba altında sürmeye devam ediyorlar.

Arabaya el konulmasını sakıncalı bulan tüm yetkililere sesleniyorum, alkollü sürüşleri nasıl durdurmayı düşünüyorlar? Düşünmüyorlar. Önlem getirmiyorsun, verilen önlemi kabul etmiyorsun peki ne faydan vardır memlekete? Kazaların sebepleri belli, yasalar belli, hükümet oturup bir yol haritası belirlemesi lazım, o yol haritasına göre taktik çalışmaya başlaması lazım.”

VATANDAŞ NE DEDİ?

İlham Ahmedo: “Yurt dışından gelenler yollara adapte olamadıkları için trafik kazalarına sebep oluyorlar”

“İnsanlar aşırı alkol alıp araç kullanıyor, bu yüzden kazalar meydana geliyor. Ayrıca yurt dışından gelenler, özellikle kiralık arabalarla yollara adapte olamadıkları için trafik kazalarına sebep oluyorlar. Herkes trafikte çok acele ediyor ve trafik kurallarını ihlal ediyorlar, bence bu sebeplerden dolayı kazalar gerçekleşiyor. Bu tür kazaları önlemek için polislerin sürekli denetim yapması gerektiğine inanıyorum. Özellikle geceleri alkollü araba kullanan insanlar var ve birçok kaza da gece saatlerinde oluyor. Işıkların yetersizliği de bu durumu kötüleştiriyor.”

Agacan Durdyy: “Hükümet toplu taşımalara daha fazla önem vermeli”

“Trafikte hızlı sürmemeye önem verilmeli, bizim gençlerimiz alkol alıp araba kullanıyorlar, ona dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bence yollar güvenli her yerde yol işaretlerimiz mevcut 50/100 metreden öncesinden işaretler gösteriliyor zaten, birçok yerde kameralar da var.

Artan trafik kazalarını önlemek için bence hükümet, toplu taşımalara daha fazla önem vermeli. Toplu taşıma seçenekleri çok sınırlı ve bu yüzden insanlar alkollü bir şekilde araç kullanabiliyor. Eğer toplu taşıma fiyatları daha uygun hale getirilirse, hem yollarda daha az araç olur hem de insanlar alkollü araç kullanmaktan kaçınır.”

Senem Efendi Çocuk: “Yollarımız yetersiz, ışıklandırmalarımız yetersiz”

“Yollarımız yetersiz, ışıklandırmalarımız yetersiz. Bence yollarımız kesinlikle güvenli değil, her yer çukur, sürekli yollarımıza kazı yapıyorlar ama tamir etmiyorlar. Alt yapı eksiliğimiz çok var.

Artan trafik kazalarını önlemeleri için hükümet bu konuya daha fazla önem vermeli. Maddi açıdan da önem vermeleri gerekiyor, sonuçta biz arabalarımızın seyrüseferlerini vs. her şeyini yaptırıyoruz, bu ödenen paraları yollara harcamaları bence daha mantıklı... Ayrıca yollarımızda daha fazla ışıklandırma yapılması gerekiyor.”

Aysel Mannaş: “Yollarımız güvenli değil”

“Tedbirsizlik, yol eksikliği, denetimsizlik, bir de sürekli memleketimizi bilen ve bilmeyen insanlara araç sürümelerine izni veriyorlar, en önemlisi de bu bence. Yollarımız güvenli değildir. Alt yapı eksikliklerimiz var ve her taraf kazılmış bir şekilde bırakılıyor. Özellikle Hamitköy’de yaşayanlar olarak bu sorunu her gün yaşıyoruz. Hamitköy’e geldiğiniz zaman göreceksiniz ki, bir çukurdan diğer çukura düşmemek için çaba sarf ederken ansızın karşıdan araç geliyor bu da doğal olarak çok tehlike yaratıyor ve kazalara sebebiyet veriyor. Yeni çevre yolunda hiçbir ışık yok. Ben her gün 17.30 civarı işten çıkıp evime gitmek için o yolu kullanıyorum ve açıkçası bu kadar zamandır araba sürüyorum, ilk defa bu kadar tedirgin hissediyorum araba sürerken. Eskisi gibi araba sürme konusunda kendime artık güvenemiyorum diyebilirim. Yollarımızı düzeltmeleri ve ışıklandırmaları lazım, ayrıca her önüne gelen insana araç sürmelerine izin vermemeleri gerekiyor.”

Ahmet Güver: “Yollarımız hiç güvenli değil her tarafı çukur, karayolları hiçbir iş yapmıyor”

“İnsanlar genelde araçlarını çok dikkatsiz bir şekilde kullanıyor, örneğin; bir yaya geldiği zaman eskiden yol verilirken şimdi hiç kimse yol vermiyor öyle bir imkân tanımıyorlar yayalara. Trafik ihlallerin bence bir an önce tekrardan düzenlenmesi gerekiyor, kimse trafik ışıklarına uymuyor, insanlar kırmızıda geçiyor. Yollarımız hiç güvenli değil her tarafı çukur, karayolları hiçbir iş yapmıyor, o kadar vergilerimizi ödüyoruz ama maalesef hiçbir iş yapmıyorlar. Yollarımızın birçoğunda aydınlatma yok, aydınlatma olan yerlerin de ışıkları genelde bozuktur, hiç kimse bunlarla ilgilenmiyor. İnsanlarımızdan hep paraları alıyorlar ama insanlarımıza geri vermeyi bilmiyorlar. Bu durumun önüne geçilmesi için bence polise daha fazla görev düşüyor, sıkı denetim yapmaları lazım, insanlar alkol içip, kemer takmadan kazalar yapıyorlar, görüyoruz zaten nasıl kazalar yaptıklarını. Kaza yapanların birçoğu alkollüdür. Çünkü adam 50 gideceği yerde 80 ile gidiyor. Bu kazalara engel olmak için polislerin bir köşede beklemesi gerekiyor ki bunlara ceza yazılsın, ceza yazılırsa bence bir yerden sonra bu insanlar bu şekilde araba kullanmayı bırakabilirler ve bu durum değişebilir.

Bu ülkede bir eksikliğimiz de toplu taşıma altyapısının olmamasından kaynaklanıyor, bu sebepten dolayı insanlar kendi araçlarını kullanmayı tercih ediyorlar.”

Yılşen Metbulut: “Yollarımız felaket bir durumda”

‘’Yollarımız felaket bir durumda. Araç sürücüleri, araçlarını trafiği tıkayacak şekilde yolun içerisine park etmeleri tehlike saçıyor. Yollarımız güvenli değil, çukurlar ve yol bozuklukları mevcut. Karayolları dairesi yollarımızla ilgilenmeli ve gerekli yol çalışmalarının trafik kaza oranlarının artmaması için bir an önce yapılması gerekiyor.’’

Ayşe Baltacı : “Artan nüfus ve araç sayısı oranlarına göre yollarımız kesinlikle yeterli değil”

“Trafik kazalarının artmasında, gençlerin süratli ve alkollü araç kullanmaları oldukça etkili. Aynı zamanda trafikte araç sürücüleri birbirlerine karşı saygı göstermiyor ve bu durumunda kaza oranlarının artırdığını düşünüyorum. Yollarımız güvenli değil, ışıklandırma konusunda yetersizlikler var. Yollarımızın tamir edilmesi ve ışıklandırılması gerekiyor. Özellikle artan nüfus ve araç sayısı oranlarına göre yollarımız kesinlikle yeterli değil.’’

Sabriye Mahrum: “Yollar için vergi ödüyoruz fakat gittiğimiz yollar sıkıntılı ve üstünkörü”

“Trafik kaza oranlarının artmasında; yolların bozuk yapısı, levha eksiklikleri ve aydınlatmalarda sıkıntılarından dolayı olduğunu düşünüyorum. Yol güvenliği için düzenlemeye gidilmeden, hızla artan trafik kazalarının sebebini sadece sürücü hatası olarak değerlendirmeyi doğru bulmuyorum. Trafik kazalarının önlenebilmesi için devlet üzerine düşeni yapmalıdır. Yollarımız güvensiz ve tehlikelidir. Hükümet öncelikle aydınlatma ve gerekli levhaların artırılması yönünde çalışmalara başlamalıdır. Düzenli olarak trafik eğitimlerinin de yapılması gerekiyor. Yollar için vergi ödüyoruz fakat gittiğimiz yollar sıkıntılı ve üstünkörü, kalitesiz yol malzemeleri ile yapıldığından dolayı tehlikeye sürüklüyor.’’