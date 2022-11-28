Yolda kalmak

Yeni TC Lefkoşa Büyükelçisi sıcak bir iletişimle ülkeye giriş yaptı.

Özellikle mi tasarladı yoksa doğaçlama mı yaşandı bilmiyorum.

İki üniversite öğrencisini yolda aracına aldı, şehre getirdi, bunu sosyal medyada paylaştı.

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İradesi çiğnenen, demokrasisi parçalanan ve nihayetinde yolda kalan Kıbrıslı Türkleri de bir yerden, bir yere taşıyacak mı göreceğiz.

Tek istenen saygı aslında!



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Viyana Sözleşmesi’ne uyacağını beyan ederek sempati iletişimini sürdürebilir Büyükelçi… “Her diplomatik personel bulunduğu devletin kanun ve düzenlemelerine saygı gösterme ve o devletin iç işlerine karışmamakla yükümlüdür” der sözleşme…

Mesele adanın kuzeyi oldu mu, uluslararası sözleşmelerin pek de bir anlamı olmaz çoğunlukla...



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Şöyle bir başlangıç iyi olur gerçekten…

Türkiye ile KKTC arasında karşılıklı güvenlik anlaşması var mı?

Evet!

O halde Türkiye’ye giriş izni olmayan kişilerin listesi, bu listenin gerekçesi ilan edilebilir.

Kimseye de “pusu” kurulmaz böylece…

Bile bile Ercan’dan çıkış yapılmaz, dünya parası uçak bileti alınmaz, yolculuk yapılmaz, kimse nezarette tutulmaz, aşağılanmaz, toplum bu gerilimi yaşamaz.

İki ülke adli anlamda birbirini tanıyorsa – ki öyle biliyoruz – bu mesele daha adadan çıkış yapmadan tebliğ edilir, öncesinde duyurulur.

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Yolda kalmış Kıbrıslı Türkleri, Türkiye’nin bir vilayeti değil, dünyanın saygın bir ülkesi yapacak adımları özlüyoruz biz…

Demokrasi istiyoruz.

İrade istiyoruz.

Özgürlük istiyoruz.

Sivilleşme istiyoruz ve nefret dilinden arınmak…

Milliyetçi nutuklar gelecek belirsizliği ortadan kaldırmıyor ne yazık…

Uluslararası topluma bağlamıyor bizleri, toplumsal kimliğimizle, kişiliğimizle, değerlerimizle…



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İtaat, biat, sadakat siyasetine isyan eder umarım diyeceğim de…

Böylesi bir temenni fazla romantik olacak herhalde…