Yoksullaşmaya hayır: "Artık yeter"

Sendikal Platform'a mensup sendikalarda örgütlü emekçiler, ‘toplumun fakirleşmesine, yok edilmesine, dilenci hale getirilmesine karşı’ Lefkoşa’da eylem yaptı.

Sendika üyeleri Meclis önünde toplandı.

"Her geçen gün yoksullaştırılan emekçiler artık yeter diyor"

"Her geçen gün yoksullaştırılan, ekmek kuyruğunda, benzin kuyruğunda, hastane kuyruğunda, ilaç kuyruğunda, göç kuyruğunda, iş kuyruğunda bekletilen" emekçiler “Artık yeter” dedi, sokağa indi.

Sendikal Platform, son yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelere isyan bayrağını çekti. Sendikal Platform'da bulunan KTOEÖS, KTÖS, KTAMS, DEV-İŞ, KOOP-SEN, VERGİ-SEN, ÇAĞ-SEN, GÜÇ-SEN ve BES eyleme destek verdi.

Meclis önündeki eyleme CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Milletvekilleri de destek verdi.

Meclis önünde toplanan kalabalık "Direne direne kazanacağız", "Vur vur inlesin, Meclis dinlesin", "Birlik mücadele dayanışma" sloganları attı.

Platform tarafından yapılan açıklamada, hayat pahalılığı ve vergi yasasının Meclisten çekilene dek eylemlerin süreceği ifade edildi. Sendika başkanlarının eylemcileri selamlamasıyla Meclis önündeki protesto son buldu.

Elmalı: "Yüzünüzü halka dönün"

Sendikalarda örgütlü emekçilere seslenen KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı, "Toplumun sesi olmak için buraya geldiniz, teşekkürler" dedi. "Çocuklarımız için, göç etmesinler diye, insanca yaşayalım diye buradayız" diyen Elmalı, toplumun fakirleşmesinin önüne geçilemediğini ifade etti. Elmalı, "toplum fakirleşirken siz manzara seyrediyorsunuz. Halka da bakın, sadece Toroslara değil. Yüzünüzü halka dönün" dedi.

Hayatın her geçen gün pahalılaştığını ifade eden Elmalı, Hayat pahalılığı ödemesiyle ilgili düzenleme yapılmasını talep ederek konuşmasını sonlandırdı.

Elcil: "Dünya ile bütünleşerek yaşamak istiyoruz"

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil de, "Kimse bizim inancımızı ve Kıbrıs Türklüğümüzü sorgulayamaz. Dünya ile bütünleşerek yaşamak istiyoruz" dedi ve Türkiye'ye mesaj gönderdi. Toplumun dilenci olmadığını anlatan Elcil, "Bizi bu hale düşürenler utansın" şeklinde konuştu.

Elcil'in konuşması sırasında "Ankara elini yakamızdan çek" sloganları atıldı. Elcil, konuşmasına son vermeden "Sayın Tatar el kaldırma olayın sevmiyor, hadi onu selamlayalım" diyerek eylemcileri barış işareti yapmaya davet etti.