Yılın En Önemli Haftası

Tarih, tedadüflerle de doludur. Bu da bizimki. 15 Temmuz hem Türkiye tarihinde hem de Kıbrıs tarihinde çok önemli bir tarih. İkisinde de herşey tersyüz oldu. Birincisinde Kıbrıs adasının şekli şemali değişti, ikincisinde ise Türkiye’nin.

15 Temmuz ve Kıbrıs

Bir kesim, ENOSİS uğruna herşeyi darmadağın etmişti Rumlar arasında. Çok sayıda hayatını, evlerini barklarını kaybedenler oldu. 1974’de, ne olmuşsa olmuş, ENOSİS’in ateşli savuncularından biri olan Makarios, yıllarca omuz omuza mücadele verdikleri tarafından ‘istenmeyen adam’ ilan edilmişti. Bu kavganın sonu ne olur acaba ? diye beklerken, olanlar 15 Temmuz 1974 sabahı oldu. Yunan Cuntası destekli kahramanların (!!!) ihtilali başladı. Makarios kaçacak delik aradı. Kaçtı da. Hatta ve hatta BM’de kürsüye çıkıp Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Garantörlerini müdahaleye bile davet etti. İhtilalin arkasında garantörlerden biri Yunanistan vardı. Yani, çağrısı diğer iki garantöre, Türkiye ve İngiltere’ye idi. O da merak içinde ne olacak acaba diye beklerken Garantörlerden biri, topuyla, tüfeğiyle, askeriyle müdahale etti. Hem Makarios hem de Kıbrıs Cumhuriyeti kurtuldu (!!!). Ama ortadan ikiye bölünmüş bir Cumhuriyet vardı artık. 15 Temmuz’un kahramanları (!!!) ise kayıplardaydılar.

1974’den sonra, her 15 ve 20 Temmuz’da, her iki tarafta da anma’lar var. Bir taraf yaşanan trajediyi hatırlayarak ağlıyor, diğer taraf ise zaferi kutluyor.

Türkiye’de Darbeler – Darbe Girişimleri – Muhtıralar

Çoğunu yaşadım. Ama biraz araştırma yapınca, karşıma çıkan tabloya şaşırmadım dersem yalan olur. Tabloyu sizlerle paylaşmak istedim.

Türkiye, Çok Partili Dönem 1946 yılında başladı. Ardından da, sıkça sayılabilecek şekilde Darbeler-Darbe Girişimleri-Muhtıralar ülkesi oluverdi… İşte tablo:

• 1960, 27 Mayıs - DARBE

• 1961, 21 Ekim – Darbe Girişimi

• 1962, 22 Şubat – Darbe Girişimi

• 1963, 20 Mart – Darbe Girişimi

• 1969, 20 Mayıs – Darbe Girişimi

• 1971, 9 Mart – Darbe Girişimi

• 1971, 12 Mart – Muhtıra

• 1979, 27 Aralık – Muhtıra

• 1980, 12 Eylül- DARBE

• 1997, 22 Şubat – Muhtıra

• 2007, 27 Nisan – Muhtıra

• 2016, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Evet… Sonuncusu 2016’nın , 15 Temmuz’unda oldu. Ve ama 15 Temmuz 2016’daki Darbe Girişimi’nin yankıları geçen beş yıla karşın hala sürüyor. Arkasında Fethullah Gülen’in bulunduğu iddia edilen darbecilere FETÖ’cüler deniyor. Ve beş yıldır Devlet hala FETÖ’cülerin peşinde. Yakalanan ve hapse atılanların sayısı hakkında kesin bilgi yok. Binlerden, on binlerden söz ediliyor. Ama FETÖ’cü avı da hala devam ediyor.

‘Bayram’ dediğin işte böyle olur

Bugün 18 Temmuz 1974… İhtilallerin yıldönümünün üçüncü günü. İki gün sonra ise Kıbrıs’ın kuzeyinin en büyük bayramının kutlamaları var. Hem de Bayram üstüne Bayram şeklinde… Hem 20 Temmuz Bayramı hem de Kurban Bayramı… Üstelik, TC Cumhurbaşkanı en kalabalık heyeti ile aramızda olacakmış. Meclisimizde de, çok ama çok önemli (hatta müjdeli) bir konuşması da varmış. Neler söyleyeceği (fısıltılar halinde yayılmış olsa da) merakla bekleniyor.

Bayramlarınız kutlu olsun…. Daha nice Bayramlara….

Sokak Ağzı

“Bayram üstüne Bayram… FETÖ Bayramı, 20 Temmuz Bayramı, Kurban Bayramı darken tatil üstüne tatil. Yaşasınnnnn.”

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“Ben Kurban Bayramına hep Katliam Bayramı derim. Kurban adı altında zavallı hayvanların kanları akacak gene her bir tarafta.”

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“Artık sünnet töreni da yog, nikah, nişan töreni da. Yabmaya galgarsanız davet eddiglerinize PCR tesdi şartı goymayı unudmayın sakın.”

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“Bu dönemde anladım ki, sorunun baş belalısı müzik. Müziğin kendisi de son derece tehlikeli, müzik yapanlar da. Aman her ikisinden de uzak durun ha. Her ikisi de çok bulaşıcı.”

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“Tam da zamlardan şikayet ederken devletimiz her zaman olduğu gibi yine imdata yetişti. Maaşlara %8 küsur zam geliyor. Gene şikayet edin bakalım.”

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“Mehter Takımı da var mı gene ? Varsa, merak ediyorum Büyüklerimizin önünden Türküz Biz ile mi geçecekler yoksa Dillirga ile mi ?

Anlayana

“Kendi adıma konuşursam, insalığın mı Tanrı’yı, yoksa Tanrı’nın mı insanlığı yarattığına kafa yormayı bırakalı çok uzun zaman oldu” (DOSTOYEVSKİ)