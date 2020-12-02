Yılbaşında ‘karantinasız’ 6 bin yolcu gelebilir!

Şimdilik çakılmadık.

Hani bu “üç günlük karantinasız” ziyaretler “yalaş bulaş” olmadı.

Umarım olmaz da!

Çünkü gelişlerin çoğu Türkiye’den ve durum malum…



* * *

Yeni yıl için üç günlük charter seferler ve 6 bin gibi bir yolcu beklentisi var.

Ekonomi için iyi mi?

Harika!

Peki sağlık?

Tedbirler önemli…

Çok hem de çok!

Çünkü yaklaşık 6 bin yolcu “üç günlük karantinasız” kapsamında charter yani kiralık uçuşlarla gelecek.

* * *

“3 günlük karantinasız” uçuşları hep konuşuyoruz da peki bunun pratiğe yansıması ne kadar diye merak ettim, araştırdım.

16-30 Kasım tarihlerinde ‘gayrı resmi’ rakamlardan oluşan toplam tablo şu…



TÜRK HAVA YOLLARI

15 Uçuş.

2.897 Gelen Yolcu. (Karantinalı)

PEGASUS

15 Uçuş.

2.702 Gelen Yolcu. (Karantinalı)



ÖZEL JET

19 uçuş

132 gelen yolcu (Karantinasız)

TWI | Charter

1 Uçuş

120 Yolcu (Karantinasız)

1 VIP

+ THY 11 Uçuş

Askeri personel.

Charter | THY – PG – TW

720 Yolcu ( Karantinasız )

Charter | Pegasus

15 Gelen Yolcu (Karantinasız)

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Öyle görünüyor ki 15 günde 720 kişi “karantinasız” olarak ülkeye geldi.

Bunların çoğu casino müşterisi…

Kimi ‘tüp bebek’ merkezleri için geliyor, kimi iş amaçlı…

Dikkat ederseniz vaka sayıları özellikle cuma günleri daha yüksek oluyor.

Covid-19 ruleti bu!

‘KKTC yurttaşı’ kumar düşkünü kişilerin aklı varsa (hele de) hafta sonları casinolara uğramaz.

Kimseler de “zaten yasak” demesin sakın!



* * *

Umarım yılbaşı için tedbirler alınır tepeden tırnağa!

Yeni seneye salgına dair onca emeğin ve başarının üzerini çizerek girmek istemiyorsak eğer…