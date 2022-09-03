Yerel Seçimlerde Solun İşbirliğine Dair…

Yaklaşan yerel seçimler için CTP dışındaki partilerin adayını saptamış ve kamuoyu ile paylaşmış olanı yok; hepsi de halen aday arayışı ve belirleme sürecinde…

Sıla Usar İncirli’nin CTP’nin Lefkoşa Belediye Başkanı (LTB) adaylığının kesinleşmesi ve kamuoyundan da çok olumlu tepkiler alınması ile sağ ve sol partilerde telaşlı tepkiler gözlemlenmektedir. Önceleri, UBP’de LTB için güçlü aday adayları konuşuluyordu, şimdilerde o isimler kendileri geri çekilmiş ve dolayısıyla resmi aday adaylığı müracaat süreci başlatılmış. DP-YDP iş birliği yapacak gibi görünüyor; LTB için onlar da bir milletvekilini aday gösterme eğiliminde…

CTP dışı sol partilerde çarşı karışık; tümü de ortak adaylar saptama eğiliminde ama henüz somut bir sonuç yok… TDP-TKP yeniden birleşme süreci başlatmış; yaptıkları iyimser açıklamalardan biraz yol aldıkları sonucu çıkarılmıştı; olumlu hava kısa sürdü. Önce TDP Genel Sekreteri tepki koyup istifa etti, sonra istifasını almaya ikna edilmiş. Bu kez de TKP’den yapılan açıklama ile birleşmenin suya düştüğü veya düşeceği belirtileri var. Bir hafta içinde durum kesinleşeceğe benziyor. Diğer sol parti ve gruplar ise TDP-TKP konusunun açıklığa kavuşmasını bekliyor gibi…

Ancak, CTP’nin LTB adayını kamuoyu ile paylaşmasından beri diğer sol partiler tepkili çıkışlar yapmaktadır. Onlara göre CTP aday göstermeyip geçen seçimlerde yaptığı gibi gene şimdiki LTB

Başkanını desteklemeli idi. CTP’nin geçen yerel seçimlerde LTB için aday göstermemesi bu köşeden eleştirilmişti… Seçimden bir süre sonra, bu eleştirilerin haklılığı pratikte görülmüş ve parti yönetimi kendi özeleştirisini yapmıştı. Kuzey Kıbrıs’ın iki ana akım partisinden biri olacaksınız, ya hükümette ülkeyi yönetiyor olacaksınız, ya da ana muhalefette ülkeyi yönetme talebinde olacaksınız ama başşehrin belediyesini yönetmeye talip olmayacaksınız?! Çok yaman ve derin bir çelişkidir… Ve o seçimin sonunda CTP’nin LTB Meclisindeki üye sayısının oranı LTB LTB olalı beri en düşük seviyede kaldı… Lefkoşa seçmeni LTB’yi yönetecek başkan adayı olmayan CTP’ye kendi tepkisini böyle demokratik olarak ifade etti…

Sonrasında ne oldu?! CTP’nin desteği ile şimdiki başkan yeniden seçildi; ilk meclis toplantısında da Asbaşkanlık UBP’ye ikram edildi. Halbuki 2002 yerel seçimlerinde LTB Başkanlığını CTP kazanınca Asbaşkanlığı mecliste tek üyesi olan TKP’ye verebilmişti… Mecliste CTP-TKP oy çoğunluğu yoktu ama asbaşkan seçimi öncesinde CTP’li başkan ve meclis üyeleri diğer partilerin bazı meclis üyelerine TKP’ki aday için lobi yaptı, onların da oylamada desteğini almayı başardılar… Ayrıca, seçildiğinden bugüne şimdiki başkan desteğini aldığı CTP’ye LTB çalışmaları hakkında ne kadar bilgi verdi, ne kadar danıştı, ne kadar vefa gösterdi?! CTP yönetimi “Hiç” diyor…

Ve CTP’nin yeniden aday göstermeyip şimdiki başkanı desteklemesini istiyorlar, bu doğrultuda da CTP’ye zaman zaman dozu kaçmış eleştiriler yapıyorlar… Vurguları da CTP adayı ve şimdiki başkan seçimde yarışırsa, başkanlığı sağ aday kazanacakmış… Şunu belirtmekte fayda var, CTP aday göstermese de şimdiki başkanın seçimi kaybetme olasılığı bayağı yüksek çünkü iki dönem görev yaptığı belediyeden Lefkoşalıların büyük çoğunluğu memnun değil; başarılı belediyeci olamadı… Mali sıkıntılar mazeret olarak kullanıldı… CTP’li belediye başkanlarının ilk kez göreve geldikleri belediyeler hep mali sıkıntı içinde idi; görevlerinin ilk iki yılında mali durumu toparladılar, sonrasında da yatırım yapmaya başladılar… Sekiz yıl görevde kalan bir başkan hala daha mali sıkıntıdan söz ediyorsa, toparlayamamak kendi başarısızlığıdır. Lefkoşalı seçmen artık bu mazereti haklı görmüyor.

Ayrıca, hem CTP’nin hem TKP/TDP’nin hem de başka sol grupların da adayları olan LTB seçimleri geçmişte de yaşandı… 2002 LTB seçimlerinde soldan CTP’nin ve TKP’nin adayı yanısıra Afrika gazetesi köşe yazarı değerli bir entelektüel kişi de aday olmuştu; CTP adayı kazanmıştı… Bu seçimin öncesinde de ortak adaylık girişimi yapılmış, TKP tarafı ısrarla kaçınmıştı… 2006 seçimlerinde de solun üç adayı vardı; CTP, TKP ve diğer sol grupların adayları… Bu seçim öncesi gene ortak aday konusu gündem olmuştu ama CTP’nin önüne konulan koşullar makulün çok ötesi idi… Seçimi LTB Başkanı olan CTP adayı 105 oy ile kaybetti, sağ aday kazandı… Solun diğer adayları ise 200 ve 800 civarı oy almıştı; bu düzeyde oy alacaklarını da az çok kestirebiliyorlardı… Evet, CTP seçimi kaybetmişti; Lefkoşalı da LTB’yi kaybetti…

CTP başka seçimlerde de TKP veya ondan neşet eden partilerin adaylarına veya onların gösterdiği bağımsız adaylara destek olmuştur… Bunun kararını CTP parti içi değerlendirmeleri ile verir; kararın doğruluğu veya yanlışlığı da ondan sonraki süreçte belli olur. Doğru kararda mutluluk tüm paydaşlarla ortaktır; yanlış karar ise CTP’nin deneyim defterine öğreti olarak kaydedilir… Başka partilerin ve onların savunucularının CTP’yi kendilerinin istediği kararı vermesi için öyle veya böyle baskı altına alması doğru değildir; telkin olur ama zorlamaya varan baskı girişimleri olmamalıdır. Eleştiri olur ama hakarete varan suçlamalar olmamalıdır. Gene de kendi tarzları ile CTP’ye yönelik eleştiri yapacak olanlara da CTP’liler olgun ve sakin olacaktır.

Son bir not… Geçmişleri bir olan TDP-TKP yeniden birleşmeyi bile başaramıyor, TDP bu birleşmeyi yerel seçimlerden sonraya bırakmak istiyor; bunlar kendileri ortaklaşmayı yapamıyor… Buna rağmen CTP’nin LTB için aday çıkarmayıp böyle bir gerilimde olan bu partilerin adayını desteklemesi için baskı yapılması hiç doğru değil… Ve belki de daha iyi olacak, TDP-TKP’nin kendi birleşme konularına seçim hesaplarından arınmış olmak üzere odaklanıp murat ettikleri sonuca bir an önce varabilmeleri için aday çıkarmaması ve CTP’nin adayını desteklemesi…