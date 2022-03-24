Yerel seçimler ertelenmeli mi?

“Yerel Yönetim Reformu” için seçimler bir yıl ertelenmeli mi?

Meclis’e sunulan yasa tasarısı tümüyle geri çekilecek ve masa yeniden kurulacaksa evet!

Çünkü öyle olmazsa bu "ucube" yasa Meclis'ten geçecek, pek çok belediye kapatılacak, vergiler artacak, batık belediyeler ayakta kalanları da dibe çekecek, yurttaş daha iyi hizmet alamayacak ama daha çok bedel ödeyecek.

Yeni yasayla seçime gidilecekse “erteleme” daha olumlu bir seçenektir.

Meclis’te tam bir uzlaşı olursa eğer…

Siyasi partilerin tümü onaylarsa…

Reformun katılımcı bir anlayışla yeniden yazılması kabul edilirse…

Böylesi bir erteleme toplum yararına bir sonuç üretecekse eğer değer!

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“Reform” ismi verilen bir ucube yerine gerçek bir dönüşüm mümkündür.

Bunun için irade kadar siyasi cesarete de ihtiyaç var, tam zamanlı bir çalışmaya da!



Yerel yönetimlerde temizlikten sağlığa kültürden altyapıya her birimi kendi alanında en yetkin insanlar yönetmelidir. Başkanların iki dudağı arası yerine karar alma süreçlerinde mutlak bir uzmanlık ve gerçek bir demokrasi olmalıdır.



İnsan kaynakları yönetimi reform sürecinde o nedenle ayrıca önemlidir.

Sendikalarla işbirliği yaparak ama statükoya dair baskılara da yenilmeden adım atmak gerekiyor.



Her birimde en yetkin, donanımlı, bilgi ve kapasite sahibi isimler sorumlu olmalıdır.

O nedenle mutlaka dışa açık olmalıdır yönetici kadroları!

Reform sonrasında yöneticiler saptanırken doğru sonuç alınmalıdır.



Siyasi irade ve cesaret deme sebebim budur!

Yandaşlıkla gelinen yer ortadadır…

İş, görev ve sorumluluk tanımları bilimsel yapılmalıdır.



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Belediye sayıları yerine öncelikle yönetim ilkesi ve kaliteli hizmete odaklanmak gerekiyor.

Yurttaş şunu soruyor: Reformun ardından benin hayatımda ne değişecek?



Yaşlılara hizmet örneğin…

Reform olacaksa kendini güvende hissetmelidir insanlar…

Gıda güvenliği de öyle temizlik de…

Çevre, kültür, trafik uzar gider bu liste…

İyi hizmet almalıyız ve bu sokağa yansımalıdır mutlaka!



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Belediyeler tüm bunları hangi gelirle yapacak?

Çok net çizilmelidir çerçevesi ve tüm belediyelerin gelirleri de planlanmalıdır mutlaka!



O nedenle “reform”un yol haritası, yasa ve yönetmenlikler meselesi belki profesyonel bir gruba ihale edilmelidir. Avrupa’daki ileri örneklerin incelenmesine de ihtiyaç vardır ve gerçek bir profesyonel uğraşla doğru sonuç alınabilir.

Öyle “komite”ye havale etmek yetmez!



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Ciddi ciddiye bir “reform” niyeti var mı?

Asıl soru bu galiba!