Yerel seçim notları

Bu seçim, Ersin Tatar, Ünal Üstel, Ak Parti’nin buradaki ekipleri, UBP, DP, YDP, Erhan Arıklı ve Fikri Ataoğlu’nun “sonuçlar açısından” kesinlikle “utanmaları” gereken bir seçimdir...

Saydıklarım adına, bu seçimde tam bir hezimet yaşanmıştır...

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Özellikle “koalisyon hükümetinin adayları” kazansın diye Mağusa, Dip Karpaz ve Lefke’de seçimin kazanılması için harcanan paranın, ülke bütçesindeki açığı kapatabileceği dahi konuşuluyor...

Utanın!

Rezil oldunuz!

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Bu seçim, “federal çözüm bitti” diyenler adına da felakettir...

Federal çözüm bitmemiştir...

Tam tersine, Lefkoşa ve Mağusa’daki sonuçlar, Ersin Tatar’a emanet edilen saçma dış siyasetin asla onaylanmadığı yönündedir...

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Haaaa, kazanan kişilerden elbette beklenen dış siyaset değildir ama

Mehmet Harmancı, Fatma Çimen Tuğlu, Murat Şenkul, Süleyman Uluçay, Hüseyin Amcaoğlu, Ceyhun Kırok, Bülent Bebek ve Katip Demir bu seçimin en önemli galipleridir.

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Lefkoşa’da Harmancı’nın bu seviyede bir başarısını doğrusu beklemiyordum, çok tebrik ederim...

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Mehmetçik’te Fatma Çimen Tuğlu da tek kadın başkan olması hasebiyle çok başarılı oldu, O’nu da yürekten tebrik ediyorum...

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Beyarmudu’nda İlker Edip kesin kazanacak denmişti...

Herkes emindi...

Burada, Lefkoşa’nın ne yazık ki hiç tanımadığı Bülent Bebek kazandı, yürekten tebrik ederim...

UBP Güvercinlik Örgüt Başkanı olduğunu sonradan öğrendim...

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Doğrusu Gönyeli’de kafa kafaya bir yarış bekliyordum ama farkın büyük olmasını Hüseyin Amcaoğlu’nun şahsi popülaritesine ve çok iyi çalışmasına bağlıyorum...

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Bu seçimin galibi, başkanlık açısından da büyük belediyeler açısından da CTP’dir...

UBP, DP ve YDP mutlak mağluptur...

Lefkoşa evet TDP’li aday tarafından kazanılmıştır ama Mağusa ve Girne’yi kazanmak CTP için müthiş bir zaferdir ve “iktidar adına kabul edilebilir” olmamalıdır.

Bu konuda iktidar ortaklarının “hiç sorun yok, kazandık yahu” şeklinde ilk açıklamalarını görmek, komik olmuştur.

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TDP, Harmancı ve Zeki Çeler’in aldığı yüksek oy oranı nedeniyle “hala ayaktayım” mesajı vermiştir ama Mağusa ve Lefke’deki sonuç hayal kırıklığının ötesidir...

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YDP’ye geri dönmek lazım...

Kısa siyasi tarihinin en büyük oyununa bu seçimde maruz bırakıldı...

Tek bir adayla seçime girdiler ve fiyasko sonuç elde ettiler... Ortakları tek bir oy bile vermedi...

Ben olsam bu sabah koalisyon hükümetinden çekilir erken seçim çağrısı yaparım...

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Tekrar etmek zorundayım, bu sonuçlar, hükümetin istifasını ve erken seçim kararını gerektiriyor...

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Koalisyonda iç kavga yaşanması demokrasi gereğidir...

Bu sonuç bu kavgayı emreder.

Buna ek olarak üçlü birlikteliğin hezimeti söz konusudur.

Efendim UBP’nin 6 yerde kazanması, bazı bağımsızların onlara katılması olasılığı mı diyorsunuz?

Lefkoşa, Mağusa ve Girne’de yaşanan açık ara hezimet, erken seçimin şartıdır.

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Kıbrıs meselesine geri gelelim...

Türkiye, bu sonuçları bir kez daha değerlendirmeli ve sürdürdüğü siyasetten vazgeçmeli.

Vazgeçmezse, yaptığı açık dayatma olur...

-*-*-

Ve katılım oranı...

Ciddi anlamda seçmen oy kullanmadı...

Özellikle Girne’de...

Belli ki sandık seçmen listelerinin güncelleştirilmesi şart...

Nüfus sayımı kaçınılmaz...

Siyasete vatandaş soğukluğunun giderilmesi mutlak...

Kazananlara naçizane...

Partizanlık yapacaksanız, ahbap istihdamına yönelecekseniz, intikam alacaksanız şimdiden vazgeçin...

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Ahali yoksullaşmıştır...

Eğer mümkünse, bu konuda bir şeyler yapmaya çalışın...

Yani bölgedeki üreticinin gelirini artırabilecek panayır veya benzeri faaliyetler ya da bölgedeki halka ucuz ürün satabilecek olanaklar sağlayın...

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Başkan olun ama “havalı” olmayın...

Herkese yardımcı olun, olamayacaksanız, neden olamayacağınız konusunda ikna edin...

-*-*-

Partili, partisiz hizmet ayırımı yapmayın...

İnsanları kırmayın...

Sakın hakaret etmeyin...

Aman küçümsemeyin...

-*-*-

İşini yapamayacağınız, talebini yerine getiremeyeceğiniz kişileri kesinlikle ikna edin...

Talebinin, yasadışı olduğunu anlatın...

-*-*-

Yapamayacaklarınız elbette olacaktır, mazeret aramayın...

Neden yapamadığınızı anlatın...

-*-*-

Zirvede bırakmanın “balansını” çok iyi ayarlayın...

-*-*-

Ve aman küsmeyin, küstürmeyin...

Hizmet edin.

Hizmet edin.

Halkın hizmetçisi olmaktan gocunmayın, çekinmeyin...

-*-*-

Yeni kazananlara; yeniden kazananlara naçizane tavsiyemdir...

Fatma Çimen Tuğlu... Mehmetçik – Büyükkonuk Belediye Başkanı... Ülkenin ikinci ve şu andaki tek kadın belediye başkanı... Tüm başkanları, tüm adayları ama en başta da Sayın Tuğlu’yu kutluyorum...