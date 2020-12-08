Yeni model ‘fake UBP’den bu kadar!

HP'deki 3 istifa ile sarsıldı gündem…

Pek tabii, konuşulan, beklenen bir gelişmeydi bu…

En azından son dönemde partilerinde sıkıntı yaşadıkları ortadaydı.

En başından beri ‘UBP ile hükümetin devamından’ yanaydılar.

Peki esasında ne oldu da HP ile yollarını ayırdılar.

İddia çok, siyaset bu, söylenenler fazlaca…

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Bu duruma maddi yönden bakanlar, böyle olduğunu iddia edenler oldu.

Hatta “adam başı 300 bin sterlin aldılar, UBP’ye destek verecekler” diyenler de çıktı.

Dahası seçimde Mesut Genç ve Hasan Büyükoğlu’nun UBP’den kontenjan adayı olma taleplerini dillendirenler de vardı.

Hangisi gerçek?

Elbette bunu kimse bilemez, zaman gösterecek.

Belli ki bu 3 arkadaş UBP’li hükümetin yolunu açacak, bu kesin.

Bakmayın siz şimdi “bağımsız” rollerine, senaryoyu yazanlar, pek tabii “büyük finali” de kaleme almıştır.

Nisabı açarak mı, güven oylamasında evet oyu vererek mi bu yolu açacaklar göreceğiz.

Ancak göremediğimiz kısımları da olacak bu sürecin…

Ve hep “neden” diye soracağız bu istifalar için…

Çünkü basın toplantısında binlerce kelime kullanarak cevaplamadıkları soru bu: Neden?

Gerçekten neden istifa ettiklerini açıklamalarını izleyerek anlamanız imkansız!

Değişik değişik kelimeler kullansalar da, sorunun cevabını veremiyorlar…

Yeni siyaset yaşamıyla ilgili ise bulanık sözleri ve vücut dilleri var…

“Siyaset ne getirir bilmem” mealinde konuşuyor Mesut Genç…

Değişik bir ruh hali.

Suçluluk psikolojisi yüzlerine yansımış.

Savunma halde bu tutum, bir şeyleri reddeden bir havaları var.

Siyasette zaman her şeyi gösterir, hep bunu yaşadık.

İddialar, sözler hep havada kalır genelde…

Zamanla her şey açığa çıkar…

İstifaların sebebi UBP’ye yol açmaktır…

Ve bu istifalar bir UBP uzlaşısının sonucudur.

HP içine bir UBP bombasıdır.

Daha önce sağda bunun çok örneğini yaşadık.

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Sosyal medyada sıkça kullanılır, ‘fake’ hesap diye!

Sahte profillerden bahsedilir.

Aynen onun gibi…

DP, ÖRP, DGP, UDP gibi çok ‘fake UBP’ gördük siyaset tarihinde…

Ne oldu sonları?

Orijinali hepsini yuttu!

Gerçeği dururken sahtesine kimse bakmadı.

HP için bazı kitleler “bunlar temiz” demişlerdi, biz de “sağıda bir oluşum” demiştik, kimse inanmamıştı.

İşte “temizler” de böyle…

Yeni model fake UBP…

Gerçeği şimdi yavrusunu yiyor…

Adına da siyaset deniyor buralarda…

Miden varsa takip edebilirsin, oy da verebilirsin.

Miden yoksa hiç girme derim, çok “temizlik” de iyi değil, dokunur insana…

Yaşadık ve gördük.