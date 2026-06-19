“Yeni hizmet binamız halkımızın evi olacak”

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin yeni hizmet binasının temeli görkemli bir törenle dün akşam atıldı.

Törene, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, milletvekilleri, belediye başkanları, bürokratlar, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, televizyon kanalları ve internet haber siteleri tarafından canlı yayınlandı.

Keman sanatçısı Ertem Nalbantoğlu’nun dinletisiyle başlayan etkinlikte, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi Halk Dansları Topluluğu da gösteri sundu.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler konuşmasında “Bu bina halkımızın evi olacak” vurgusu yaparak hizmet binasının kapısının her zaman herkese açık olacağının altını çizdi. Projenin yüksek mimarı Ahmet Akbil de üç boyutlu proje videosu eşliğinde yeni hizmet binasının teknik özelliklerini ve mimari detaylarını anlattı.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin katılımıyla yeni hizmet binasının temeli atıldı. Öz kaynaklarla hayata geçirilen proje tamamlandığında, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin hizmet kapasitesini artıracak önemli bir merkez olarak bölge halkına hizmet verecek.

Erhürman: Birlikte yönetim anlayışı örnek olmalı

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman konuşmasında Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nde yıllardır dikkatini çeken üç temel unsur bulunduğunu söyledi.

Erhürman, belediyede farklı görüşlerden insanların ortak akılla hareket ettiğini ve kararların birlikte alındığını belirterek, bu yönetim anlayışının yerel yönetimler kadar merkezi idare için de örnek teşkil ettiğini ifade etti. Erhürman, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve belediye çalışanları arasındaki uyumun bölgeye önemli katkılar sağladığını vurguladı.

Belediyenin hizmet anlayışına da değinen Erhürman, eğitimden sağlığa, altyapıdan çevre düzenlemelerine kadar bölgenin ihtiyaç duyduğu her alanda hizmet üretildiğini kaydetti. Yeni hizmet binasında kriz yönetimine yönelik bir merkezin de planlandığını belirten Erhürman, bunun ileri görüşlü ve önemli bir yaklaşım olduğunu söyledi.

Yeni binanın belediyenin öz kaynaklarıyla inşa edilmesinin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erhürman, öz kaynak kullanımının özgüven ve sürdürülebilir kalkınmanın göstergesi olduğunu ifade etti.

Öztürkler: Parti rozetine bakmadan hizmet ediyor

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler konuşmasında Belediye Başkanı Ali Karavezirler’in görev yaptığı her dönemde hizmet odaklı bir anlayış sergilediğini söyledi. İçişleri Bakanlığı döneminde yaşanan bir altyapı sorununu Karavezirler ile birlikte kısa sürede çözdüklerini anlatan Öztürkler, belediyenin eğitimden altyapıya kadar birçok alanda bölgeye önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Yeni hizmet binasının ülkemize yakışır çağdaş bir yapı olacağını ifade eden Öztürkler, projenin planlanandan daha kısa sürede tamamlanacağına inandığını dile getirdi.

İncirli: Memleketimizin en örnek eserlerinden biri olacak

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli de Belediye Başkanı Ali Karavezirler’in üretken ve sonuç odaklı çalışma anlayışına dikkat çekti. Yeni hizmet binasının modern, erişilebilir ve insan odaklı bir anlayışla tasarlandığını belirten İncirli, yapının çocuklardan yaşlılara kadar toplumun tüm kesimlerine hizmet verecek şekilde planlandığını söyledi.

Projede kültürel değerlerin de yaşatılmasına önem verildiğini ifade eden İncirli, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin hem çağdaş belediyecilik anlayışını hem de yerel kültürü birlikte yaşattığını kaydetti.

Ekonomik zorluklara rağmen belediyelerin eğitim, sağlık ve altyapı yatırımlarını sürdürmesinin önemli olduğunu vurgulayan İncirli, emeği geçen herkesi kutladı.

Karavezirler: Bu bina halkımızın evi olacak

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler ise yeni hizmet binasının yalnızca bir belediye binası olmadığını, hizmet kalitesini artıracak ve geleceği planlayacak bir merkez olarak tasarlandığını söyledi.

Projede görev alan mimar, mühendis, müteahhit ve çalışanlara teşekkür eden Karavezirler, başarının arkasındaki en büyük gücün belediye personeli olduğunu belirtti.

Belediyenin 306 kilometrekarelik alana ve 22 muhtarlık bölgesine hizmet verdiğini hatırlatan Karavezirler, tüm projelerin belediye meclisi üyeleri, muhtarlar ve çalışanlarla birlikte hayata geçirildiğini ifade etti.

Toplam 4 bin 789 metrekare alana sahip ve üç kattan oluşacak yeni hizmet binasının çocukların ve bölge halkının geleceği düşünülerek tasarlandığını belirten Karavezirler, fuaye alanı ve konferans salonunun da tüm vatandaşların kullanımına açık olacağını söyledi.

Karavezirler, “Bu bina halkımızın evi olacak” vurgusu yaparak hizmet binasının kapısının her zaman herkese açık olacağının altını çizdi.

Akbil: Mesarya’nın göz bebeği olacak

Projenin mimarı Yüksek Mimar Ahmet Akbil, yeni hizmet merkezinin yalnızca bir belediye binası değil, vatandaş odaklı hizmet anlayışını yansıtan çağdaş bir yaşam ve hizmet alanı olarak tasarlandığını belirtti.

Akbil, yapının Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin tüm birimlerini aynı çatı altında buluşturarak hizmet süreçlerinde etkinlik ve verimlilik sağlayacağını söyledi.

Toplam 4 bin 789 metrekare kullanım alanına sahip olacak yeni hizmet binasının zemin kat ve üç normal kattan oluşacağını belirten Akbil, projede vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek çok sayıda birimin yer alacağını kaydetti.

Akbil, bina içerisinde 38 ofis, konferans salonu, toplantı odaları, kafeterya, yemekhane, mutfak, fuaye alanı, emzirme odası, revir ve yönetim birimlerinin bulunacağını ifade etti. Akbil, ayrıca 110 araç kapasiteli otopark sayesinde vatandaşların belediye hizmetlerine daha rahat erişebileceğini vurguladı.

Yeni hizmet binasının tasarımında erişilebilirlik ve sürdürülebilirlik ilkelerinin ön planda tutulduğunu belirten Akbil, yapının engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde planlandığını söyledi.

Enerji verimliliğini esas alan altyapı sistemleri, modern teknik donanımlar, gelişmiş güvenlik çözümleri ve çağdaş mimari yaklaşımın projeye entegre edildiğini kaydeden Akbil, binanın uzun yıllar boyunca bölge halkına hizmet verecek örnek bir kamu yapısı olacağını dile getirdi.

Projenin hazırlanma sürecinde yalnızca bugünün değil geleceğin ihtiyaçlarının da dikkate alındığını ifade eden Akbil, yeni hizmet merkezinin hem çalışanların daha verimli hizmet sunmasına hem de vatandaşların daha konforlu koşullarda hizmet almasına katkı sağlayacağını belirtti.

Akbil, tamamlandığında Mesarya’nın göz bebeği olacak simge yapılarından biri haline gelmesi hedeflenen yeni hizmet binasının, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin kurumsal kapasitesini güçlendirirken, çağdaş belediyecilik anlayışının da önemli bir göstergesi olacağını söyledi.