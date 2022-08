Yeğenimiz Ürdün Kralı’na Kemal Sunal gibi gülümsesek KKTC’yi tanımaz mı?

Ürdün Krallığı, KKTC’deki üniversiteleri; YÖK benzeri kurumunun listesinden çıkarma kararı aldı…

Bu karar yenilendi mi bilemem ama 2020’de de benzeri duyurulmuştu…

Demokrat Parti (DP) Girne Milletvekili ve aynı zamanda Girne Amerikan Üniversitesi’nin sahibi Serhat Akpınar, Ürdün Yükseköğretim Kurulu'nun, KKTC üniversitelerini listesinden çıkarma kararı aldığını söyledi…

Akpınar, Fuat Oktay ve Ersin Tatar’ı da “taklayıp”, bir sosyal medya mesajı yayınladı ve “Konuyu acilen milletler arası anlaşma gereği Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve YÖK‘e aktarmalıyız” dedi.

Akpınar, konunun Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Milli Eğitim Bakanlığı’nda görüşülmesi gerektiğini vurguladı…

-*-*-

Bu meseleyi çok karıştırırsanız veya kaşırsanız, Ürdün’ün yeniden KKTC üniversitelerini tanıması olasılığı; başka ülkelerin Ürdün’ün kararına benzeyen kararları alması olasılığından düşük olur!

-*-*-

Üstelik Serhat Akpınar hocam diyor ki mesajında; “Kısasa kısas!”…

Yani anladığım, “Biz de Ürdün’e karşı cevap verelim!”…

Demek istiyor ki, “Türkiye de Ürdün’e karşı benzer bir baskı yapmalı!”…

-*-*-

Bence, daha çok bekler!

Türkiye bu konuda kılını kıpırdatmayacak!

Ve hepsinden önemlisi; insan kaçakçılığı, öğrenci aldatmacaları ve Ürdün’ün aldığı kararın “artçı depremleri” devam eder ve Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğü hali de savunulmaya devam ederse; yandı gülüm keten helva!

-*-*-

Serhat Akpınar veya öteki okul sahiplerinin ama hepsinden öteye tüm toplumun; Ersin Tatar’a şu anda “okutulan” ezberi bozmaları kaçınılmazdır!

Çözümsüzlük siyasetinin ta kendisi olan “eşit egemen devlet iddiası”; Ürdün’ün aldığı kararların benzerlerini kesinlikle beraberinde getirecektir ve Türkiye’nin bu konuda yardımını beklemek sağlıklı değildir.

-*-*-

Haaa bir başka teklifim daha var…

Ürdün Kralı II. Abdullah’tan randevu alın…

Biliyorsunuz, Kral’ın babaannesi bir Kıbrıslı Türk’tü…

Evet!

Ürdün Kralı II. Abdullah’ın babası efsane Kral Hüseyin’in annesi Kraliçe Zein olarak bilinen kadın, Zein al-Sharaf bint Jamil’di…

-*-*-

Daha önce de yazdık…

Kraliçe Zein; Osmanlı’nın ünlü valilerinden, vezirlerinden Kıbrıslı Kamil Paşa’nın torunu, Şakir Paşa’nın kızıydı…

Kraliçe Zein, 1916’da İstanbul’da doğdu ve 1994’te 77 yaşındayken İsviçre’nin Lozan kentinde öldü…

Kraliçe Zein’in annesi Vijdan Şakir Paşa’dır… Babası ise sanırım Mısırlıdır ve İslam Dini Peygamberi Hazreti Muhammed’in soyundan geldiğine inanılan kişilere verilen “Şerif” unvanlı Jamil 'Ali bin Nasser’dir…

-*-*-

Haydi!

Türkiye size 500 kişilik bir uçak versin!

Doluşun içine!

En önde Ersin Tatar!

Sürün Ürdün’e!

Ve inin uçaktan, deyin ki oradaki görevlilere, “Selam Aleyküm; yeğenimizi görmeye geldik!”…

-*-*-

Birden Kemal Sunal geldi aklıma!

Bilmem neden ama öyle!

Ürdün’de Havaalanından inmiş bizimkiler, en önde Kemal Sunal!

Pardon, Ersin Tatar!

“Yeğenimizi görmeye geldik” diyor ve Kemal Sunal’ı aratmayan o ünlü o muhteşem gülümsemesi var yüzünde!

Bağırıyor görevlilere; “Yeğenimizi görmeye geldik oğlum, yeğenimizi, yeğenimizi, kazın, kazın, kazın… Gral is our cousin… Gral be gral, king, king… He is our cousin be gardaş!”

Sonra hep birlikte tutuklanıyorlar falan!

Yaşasın KKTC!

Zorlu Töre…

Meclis Başkanı…

Tartışmalı – itişmeli – kakışmalı meclis oturumu sırasında, “ara verecek misiniz?” gibisinden bir soruya, “Vermeyeceğim… Kan akıtın vereyim” gibi bir yanıt verdi!

Ses kaydını defalarca dinledim…

Tüylerim ürperdi!

-*-*-

Ersin Tatar…

Önemli bir “turistik – inşaat” yatırımının özel davetine katıldı…

Yine, “halk adamı” endamı ile herkesle fotoğraf çektirmeler…

Ve yine, öteki etkinliklerde olduğu gibi, bariz ofsayta düşen görüntüler…

Yüzünde de “helikopterimsi” ve “Barbarlık Müzesi açılışındakine benzer” gülümseme!

-*-*-

Belediyelerin birleştirilmesi tartışmalarında, “neden, ne için bu yasa tasarısının kabul edildiğini açıklayamayan bir hükümet…”

-*-*-

Birinin aklı kanda; ötekinin aklı en az bir buçuk garış havada!

Hükümet terelelli!

-*-*-

Bazılarının tabii ki keyfi yerinde…

“Verin bizim çocuklara akaryakıt ihalesini de; haa bir de Girne Antik Liman mı vardı, onu da alalım, tamamdır!”

-*-*-

Kıbrıs sorunu çözülmeli mi?

Federal çözüm mü?

Siz hain misiniz?

-*-*-

Yok canım, ne münasebet; “Yaşasın KKTC!”…

Sayın başkanın mutlu olmaması için bir sebep mi var? Ülkede hayat gayet normalse, milletin paçalarından Sterlin – Euro akıyorsa, ülke fotoğraftaki gibi turistlerle gaynıyorsa, ucuzluktan şaşırmışsa herkes, yoksul ülkelere yardım yağdırıyorsak, Ercan’a 500 yolcu kapasiteli uçakların biri inip biri kalkıyorsa ve İngiltere’deki Muhafazakar Parti’nin liderini, Kıbrıs sorununa bakışı belirleyebiliyorsa; tabii ki ülkenin liderinden daha mutlusu olamaz! Yaşasın eşit ve egemen devletimiz… Kahrolsun federal çözüm! (Bu arada merak ettim; sizce lacivertli kadının arkasındaki kişi neden eliyle ağzını kapattı?)