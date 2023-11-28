Yaşasın KKTC!

Ersin Tatar, Kanal T’nin satışı ile ilgili olarak basın toplantısı düzenleyecek mi?

Açıklama yapacak mı?

Bu satırları yazmaya başladığım dün saat 10.39’a kadar bu konuda hiçbir “duyuru” söz konusu yoktu…

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Haliyle, basın toplantısı düzenlese de, beni o toplantıya almayacaklarından dolayı, sorularımı buradan sormuş olayım ki içinde bulunayım!

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1 – Kanal T kaça satıldı?

2 - Sayın Tatar, vergi ödediniz mi?

3 – Sayın Tatar, ödemenin doğrudan İngiltere’de yapıldığı yönünde bir iddia var; bu durumda, mülk KKTC’de, satış İngiltere’de mi gerçekleşti?

4 – Böyle bir sansasyonel bilgiye inanmıyorum ama gönlümü rahatlatmak adına, parayı bu durumda yurt dışına kaçırmış değilsiniz umarım?

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5 – Efendim, Sayın Başkan, vergi ödeyecekseniz, miktarını öğrenmemiz mümkün mü?

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6 – Sayın Başkan, istifa etmek ve İngiltere’ye yerleşmek gibi bir niyetiniz var mı?

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7 – Bu arada son bir sorum olacak Sayın Başkan, Kanal T bir zaman kapanmış ve yayına yeniden başlamak için BRTK’ya ait bir kanalı size vermişlerdi… Bu durumda, siz yayın hakkını satmışsanız, BRTK’ya haksızlık etmiş olmuyor musunuz? İlgili yayın hakkını BRTK’ya iade etmeniz gerekmez miydi?

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Bu arada aflarına sığınarak, Maliye Bakanı ve BRTK Müdürü’ne de birer sorum olacak:

Sayın Maliye Bakanı Özdemir Berova, bu konuda bir yorum yapar mısınız?

Sayın BRTK Müdürü Meryem Özkurt, Kanal T’nin yıllardır kullandığı kanalın sizin kuruma ait olduğu iddiası ne kadar doğrudur? Doğruysa, geri almak için yasal yola baş vuracak mısınız?

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Ve eğer mümkünse, bir sorum da Ekselansları Türkiye Büyükelçisi Pek Sayın Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’na:

Sayın Büyükelçim, sizce, bir anlamda “valisi” sayıldığınız bu diyarın yerel yöneticilerinin en yükseği, iddialara göre 800 bin Sterlinlik meblağı İngilitere’ye götürdüyse veya para zaten oradaki hesabına yatırılmışsa; sizce “görevden alınması” gerekir mi gerekmez mi? Değerli yorumunuzu bekler, saygılar sunarım…

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Not: Yılmaz Erdoğan’ın, pardon karıştırdım, Cevdet Yılmaz’ın ve Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konudan haberleri var mı?

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Son bir not daha:

Değerli komutanlarım, eskiden olsa soruyu doğrudan size soracaktım ama artık siyasi hükmünüz, Din İşleri Başkanı’nın gerisinde olduğundan…

Çok üzgünüm, size sorum yok!

Arz ederim!

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Ve kesinlikle bir de yorum eklemek istiyorum: Eşit egemen KKTC çok yaşasın! Sonsuza dek! Vallahi ciddiyim! Şaka yapmıyorum! Artık KKTC’ciyim! Fanatik hem de!

Devletime eleştiri getirenleri biçerim; haaa çalacaksanız, bir şey demem çünkü KKTC’ci olmanın birinci kuralı hırsızlık yapmak, ikinci kuralı ise hırsızlara göz yummaktır!

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Bu satırları 10.39’da yazmaya başladım, 10.52’de bitirdim…

Ersin Tatar hala istifa etmemiş, her hangi bir açıklama da yapmamıştı…

Öğle saatlerinde yazıları gazeteye göndereceğim…

Daha sonra açıklama yapılırsa da bir gün sonraki sayfamda paylaşacağım…

Tekrar edeyim; tabii ki yaşasın KKTC!

Forever canım devletim!

Çalın da gorkmayın!

Hade çav!

Baf Ülkü Yurdu küme düşerse ne olur?

Aaaa ne ilginç ismi var şu takımın!

Ülkü Yurdu!

Ülkücü mü bu takım?

-*-*-

Renkleri zaten bayağı sakıncalı!

Yeşil ve kırmızı!

Araya bir siyah at, al Filistin!

Araya bir sarı kat, Aman Tanrım, Allah korusun!

-*-*-

Efendim, Baf Ülkü Yurdu, Kıbrıs’ta, en çok “uyuyan” taraftarı bulunan futbol takımı veya spor kulübüdür…

Baf Kasabası’nın takımıdır…

Baf Ülkü Yurdu, 1974 sonrası önceden Morphou, bizim dilimizde Omofro olarak bilinen ama gerçek adı Güzelyurt olan (Bakınız, Zorlu Töre’nin yüce bilgisi ve yüce söylemleri) yere taşındı…

-*-*-

Bu sezon, “birinci ligden” yani “Süper Lig” sonrası ligden küme düşmesi neredeyse kesin gibi…

Liglerimizin ismi mi?

AKSA Ligleri!

Ben olsam, 50 seneliğine liglerin isimlerini kapatırdım, neyse!

Parasını öderim, dilediğimi satın alırım!

-*-*-

Geçelim lütfen!

Omorfo ya da Güzelyurt, 1974 sonrası “KTFD”sinin ve akabinde kurulan “KKTC”sinin en çok ihmal edilen kasabasıdır…

İlçesidir…

Her neyiyse işte!

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Buraya, Nuh Peygamber’in Büyük Tufanı sırasında inşa edilmeye başlanan hastane, yıllardır tamamlanamamıştır ve şu anda çürümüş bir karkastır…

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Hastaneyi geçtim; yıllardır müthiş bir başarı ile yürütülen müzakere sürecinde, “Rumlara iade edildiydi, edilecekti” diye dışladığımız bu yerde, altın değerindeki narenciye de bitirilmiştir, tükenmiştir…

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Nüfusu göç etmiştir…

Azalmıştır…

Ve Baf Ülkü Yurdu gibi tarihi açıdan Kıbrıslı Türk toplumu ve Kıbrıslı Türk mücadelesi adına efsane bir “mevzi” tam anlamıyla çökmek üzeredir…

Tek kurtuluş şansı bulunmaktadır: Bölgede Türkiyeli çok zengin birilerine arsa verilecek; bu arsaya kumarhanesi olan otel inşa edilecek; takımın adı da mesela “Serhat Holding Baf Ülkü Yurdu” olarak değiştirilip, bu takım kurtulacak!

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Abarttım mı?

Hata toplumda mı?

Asıl suçlu Bafılar mı?

Yoksa bizi yönettiğini söyleyip, aldatan ve soyanlar mı?

Yaşasın KKTC efendim, çok yaşasın tabii ki!

-*-*-

Fenerbahçe var, Galatasaray var!

Olsunlar tabii ki!

Canımız feda!

Ama keşke Baf Ülkü Yurdu da olsaydı, Gaziveran de kalsaydı!

AKSA liglerinde!

-*-*-

Baf Ülkü Yurdu, Kıbrıslı deyişiyle ya da eski anlatımla “federe liglerden, gayrı federe liglere” düşerse ne olur?

Kıbrıslılar tamamen biter!

Abarttım canlarım benim abarttım!

İcardi mi yoksa Dzeko mu gol kralı olacak bu sene?

Bence İcardi!

Kanz al Ummal… Kanzü’l Ummal… Kenzül ummal… Efendim, üç farklı şekilde belirtilmiş ismini yazdığım bu “kitap” ya da “kitaplar dizisi”, Sunni İslam’daki hadislerin belki de tamamının yer aldığı ve Ali ibn Abd-al-Malik al-Hindi tarafından derlendiği söylenen çok değerli bir kaynaktır… Bu kaynaktan aldığım bir hadisi, bugün “inanan veya inanmayan”, “Sunni ya da Alevi”, “Ateist ya da Deist” tüm sevgili KKTC vatandaşlarına armağan ediyorum…