Yaşadığımız düzen ve kürek yarışı

Çocukken bir tekerleme vardı, hiç düşmezdi ağzımızdan…

“Fış fış kayıkçı

Kayıkçının küreği

Hop hop eder yüreği

Akşama fincan böreği

Yavrum yesin büyüsün

Tıpış tıpış yürüsün…”

İşte bizim “eşit egemen” yavrunun halleri böyledir…

Tıpış tıpış yürür yavrum, elli yılı geride bırakırken, ayrı bir “devlet” iddiasıyla (!)

***

Kayıkçıdan kürekçiye gidelim.

Az biraz gülelim, ağlanacak halimize…

Daha iyi bir pazar yazısı olamazdı, diye düşündüm ve bundan daha güzel anlatılamazdı yaşadığımız düzen…

Elbette uyarladım biraz hikayeyi…

***

Birleşmiş Milletler’de yapılan çağrı sonrası Japonya tanımış KKTC’yi… Bunun şerefine de bir kürek yarışı düzenlenmiş böylece…

Japonların takımında 8 kişi kürek çekiyor, 1 kişi dümencilik yapıyordu.

“TRNC” takımında ise 2 kişi kürek çekiyor, 3 kişi şeflik, 3 kişi müdürlük yapıyor, 1 kişi de dümeni kullanıyordu.

Elbette çoğunluk “partili” dostlardı…

Her iki takım da, performanslarının en üst düzeyine varabilmek için uzun ve zorlu bir hazırlık döneminden geçti. “TRNC” takımı Külliye’deki namazın ardından yola çıktı.

Büyük gün geldi. Yarış başladı. Japonlar yarışı bir kilometre farkla kazandılar...

Yarış sonrası “TRNC” takımı çok sarsılmıştı. “Başbakan” komite kurdu ve yarışın açık farkla kaybedilmesinin nedeninin bulunmasına karar verdi.

Yapılan araştırmalar, analizler ve uzun çalışmalar sonucu düzenlenen raporlara göre hata bulundu ve çözüm önerisi getirildi.

Çözüm olarak yönetimdeki düzeni güçlendirmek için partili bir genel müdür atandı ve sandaldaki ağırlığı dengelemek için kürekçi sayısı da 1’e indirildi.

Japonlara yeni bir yarış teklif etme kararı alındı.

9 kişilik “TRNC” takımı Japonlarla bir yarış yapmak üzere yeniden yapılandı.

Japonların takımında 8 kişi kürek çekiyor, 1 kişi dümencilik yapıyordu.

“TRNC” Takımında ise yeni yapılanma şekli şöyleydi,

1 Genel Müdür

3 Genel Müdür Yardımcısı

3 Dümen şefi

1 Dümenci

1 Kürekçi

İkinci yarışı Japonlar iki kilometre arayla kazandılar. Tepesi atan “Başbakanlık” komitesi hemen harekete geçti, Büyükelçi’den onay istendi, yarışın kaybedilmesinden sorumlu tutulan kürekçi kovuldu. Müdürlere ve diğer personele sorunun çözümüne olan katkılarından dolayı ikramiye verildi!

Sonra bütün bir ülke “böyle rezillik olmaz” diyerek hep bir ağızdan tekerlemesini söyledi, uykuya daldı.

“Fış fış kayıkçı

Kayıkçının küreği

Hop hop eder yüreği

Akşama fincan böreği

Yavrum yesin büyüsün

Tıpış tıpış yürüsün…”