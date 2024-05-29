Yalan ve hamasetin tek sebebi hırsızlığın devamıdır!

Neden sürekli propaganda yapılıyor?

İlk soru cümlesinin tam doğrusu şudur: “… neden bize sürekli yalan söyleniyor?”

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Elektrik konusunda hep yalan!

Kıb – Tek’e doğrudan akaryakıt alınması meselesine bakalım!

Doğrudan akaryakıt alınmasınının tek sebebi, Türkiye’de ve KKTC’de bir takım karanlık insanlara para kazandırmaktır!

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Ada 74 gemisi!

Bu geminin alınmasında, işletilememesinde kesinlikle şaibe vardır!

Ve geminin kurdele kesim töreninde söylenenlerin tümü yalan; söyleyenlerin de tümü yalancıdır!

Öyle yalanlar söylenmiştir ki; duyan işiten sanır ki, KKTC, bu gemi sayesinde kişi başına düşen gelirini bin kat artıracak!

Oysa gemi iki ay bile çalışmıyor!

5 ya da 6 milyon dolar çöpe veya birilerinin cebine gidiyor ve daha da gideceğe benziyor!

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Mesela narenciye!

Türkiye’de süpermarket zincirleri var…

Bu zincirlerin sadece bir tanesinin İstanbul’daki dört, bilemediniz beş şubesi; KKTC’nin ürettiği narenciyeyi bir haftada, hadi bilemediniz iki haftada satar!

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Hayvancılık!

80 büyük baş hayvanı olan bir kişinin, aylık elektrik, su, mazot ve çalışan (tek kişi) gideri 120 bin TL’den fazladır!

Mesele et ithal edip ucuzlatma meselesi değildir!

Mesele, bizi yöneten veya bizi sömürenlerin, hayvancının ya da Kıbrıs Türk toplumunun geleceğiyle hiç alakadar olmaması meselesidir…

Ve mesele, bu sömürücülerin, KKTC’de çok kolay makam hastası işbirlikçiler bulması meselesidir…

-*-*-

56 yaşındayım ve 35 senedir gazetecilik mesleğinin içindeyim!

En başta su ve elektrik olmak üzere; bizi yönetenlerin 35 senedir yalanlarını işitiyorum!

Oysa suyu tükettiler!

Hayvancının, hayvanına verecek suyu kalmadı!

Kuyular, yer altı kaynakları tamamen kurudu!

Memlekette aşırı nüfusa yetecek ne su vardır ne de et!

Ne de elektrik!

-*-*-

35 senelik mesleğimin son yarısında, Lefkoşa’ya hastane sözü verilmesine tanığım; camiler yaptılar, külliye yapıyorlar ama hastane yapamadılar!

Haaaa acil durum hastanesi ve Girne’deki askeri hastane mi?

Acil durum hastanesi istisnadır; askeri hastanenin vatandaşla alakası yoktur!

Kaldı ki, 2017’den beri bekleyen sadece Omorfo’daki rezil inşaat değildir…

Lefkoşa’da alkol ve uyuşturucu merkezi inşaatı da atıldır.

Girne’deki yeni hastane meselesi de bitiş tarihi açısından yılan hikayesidir!

-*-*-

Avustralya da bizi tanıyacak!

İlişkiler gelişecek!

İngiltere’de bir barones vay da KKTC’mizle ilgili soru sordu!

Azerbaycan da bizi ha tanıdı, ha tanıyor!

Ersin Tatar Avustraly’da; dostumuz!!! Kuveyt Emiri de Güney’de geziyor bu arada!

-*-*-

Hep yalan!

Hep hamaset!

Hep uydurma!

-*-*-

Peki neden?

Çünkü, bu yalancılar, bu uydurukçular hamasi yalanlarıyla para veya bilemediniz makam elde ediyorlar!

Onlara göre düzen değişmemeli!

Düzen değişirse, çalamayacaklar!

Bilmem anlatabildim mi?

Cevdet Yılmaz KKTC’ye niye geldi?

Evinize bir buzdolabı alacaksınız!

Eşinizin yakınları, sizin yakınlarınız, kolu komşu toplanıp, nasıl bir buzdolabı alacağınıza mı karar verirsiniz; yoksa eşinizle hadi bilemediniz çocuklarınızla birlikte piyasayı araştırarak mı?

-*-*-

Cevdet Yılmaz, Omorfo’ya yapılacak soğuk hava deposu ile ilgili bilgi almak için bu ülkeye gelmedi!

Bunu demek istiyorum!

-*-*-

TAK ya da resmi kanallara göre, geldi, Omorfo’ya gitti, soğuk hava deposu ile ilgili bilgi aldı; akabinde beş dakika Omorfo’daki çürümüş hastane karkasını inceledi ve Mağusa’daki “planlanmış toplantıya” katılmadan geri döndü!

-*-*-

Abi bu işin içinde iş var!

Başka bir şey için geldi!

UBP kurultayı amaçlı gelmiş olabilir!

Zaten, Omorfo’dan sonra Alsancak’a, Ünal Üstel’in evine gidildiğini de öğrendik!

-*-*-

Şimdi mesele şu: Bize niye yalan söylüyorsunuz?

Seçimle iş başına gelmiş hükümetlerin yöneticileri misiniz yoksa diktatörlüğün memurları mı?

Demokrasi varsa, halka açıkça bilgi verilmelidir!

Çıkarcı ahlaksızlar!

Gazze’deki insnalık dışı katliamı mazaret gösterip, gerek ülkemizde gerekse tüm Dünya’daki İsrailli veya Musevi insanlara karşı ırkçılık yapmak; Netanyahu ile aynı kafaya sahip olmaktan başka bir şey değildir!

-*-*-

Sıkıysa, Azerbaycan’ı eleştirin!

Sıkıysa, bir Müslüman ülke olan, her fırsatta yalakalıkta tavan yaptığınız bu ülkeye, niye İsrail’in petrol ihtiyacının yüzde 50’sini karşıladığını sorun!

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Gazze’ye bomba yağdıran, Refha’ta katliamını sürdüren İsrail uçak ve tanklarının kullandığı benzin ve mazotu Azerbaycan sağlıyor!

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Sıkarsa, yazın!

Pis ırkçı faşistler!

Netanyahu katilinden farkınız yok sizin!

Çıkarcı ahlaksızlar!

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Melbourne ziyareti kapsamında, Victoria Parlamentosu Milletvekili Adem Somyürek ile Victoria Parlamentosu'nda görüştü… Bir cumhurbaşkanı, bir vekil ile görüşmez! Cumhurbaşkanı o vekili kabul eder… Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, görüşmede, KKTC-Avustralya ikili ilişkileri, Kıbrıs meselesi ve iki ülke arasında ekonomik ve seyahat hizmetlerinin nasıl iyileştirilebileceği konuları ele alındı… Tatar’ın Avustralya’da olması sadece kültürel ve turistik amaçlıdır… Ve cumhurbaşkanlığından yapılan açıklama uyduruktur… Çünkü KKTC ile Avustralya arasında ikili ilişki diye bir şey yoktur! İki ülke arasında ekonomik ya da seyahatle alakalı da bir ilişki türü bulunmamaktadır! Zorlamayan canım, yalana gerek yok, adam gezmeye gitti… Bedava eyleniyor! Biz de harcamalarını ödüyoruz!