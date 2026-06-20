Yakın Doğu Üniversitesi Mezuniyet Şöleni başlıyor

Yakın Doğu Üniversitesi, 2025-2026 bahar döneminde 21 fakülte, 3 yüksekokul ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nden mezun olmaya hak kazanan toplam 2 bin 613 öğrencisini mezuniyet coşkusuyla uğurlamaya hazırlanıyor. 22 Haziran Pazartesi günü başlayacak ve dört gün sürecek “Mezuniyet Şöleni”, NEU Event Park’ta her akşam saat 20.00’de gerçekleştirilecek. Törenler öncesinde öğrenciler, DJ Ece Kanmaz’ın performansı eşliğinde mezuniyet heyecanını yaşayacak.

22 Haziran Pazartesi günü düzenlenecek olan törenlerin ilkinde; Atatürk Eğitim, Fen-Edebiyat, Güzel Sanatlar ve Tasarım, Hukuk, İlahiyat ve İletişim fakültesi ile Meslek Yüksek Okulu’ndan 548 öğrenci mezun olacak. 23 Haziran Salı günü düzenlenecek ikinci törende ise İktisadi ve İdari Bilimler, Mimarlık, Spor Bilimleri, Turizm fakülteleri ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan mezun olmaya hak kazanan 809 öğrenci diploma alacak. 24 Haziran Çarşamba günü yapılacak olan üçüncü törende; İnşaat ve Çevre Mühendisliği, Hemşirelik, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Ziraat, Yapay Zeka ve Bilişim fakültelerinden 692 öğrenci mezun olacak. 26 Haziran Cuma günü düzenlenecek son törende ise Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Veteriner Hekimliği fakültelerinden 564 öğrenci meslek hayatlarına ilk adımlarını atacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ:

“Mezunlarımızı dünyanın dört bir yanına uğurlayacağız”

2025-2026 Bahar Dönemi mezuniyet törenlerinde 2,600’ü aşkın öğrencinin diplomalarını alacağını belirten Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesinden biri olarak mezunlarımızı dünyanın dört bir yanına uğurlayacağız” dedi. Öğrencilerin bilgi, emek ve azimle sürdürdükleri üniversite yolculuğunu başarıyla tamamladıklarını vurgulayan Prof. Dr. Şanlıdağ, “Mezun ettiğimiz her öğrencimiz, yalnızca eğitim sürecini tamamlamıyor; aynı zamanda hayat boyu kullanacağı güçlü bir donanım kazanıyor” dedi. “Bizim için en büyük başarı, mezunlarımızın gittiği her yerde bilgiyle, etik değerlerle ve özgüvenle yol alabilmesidir” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Şanlıdağ, tüm öğrencileri ve ailelerini 22 Haziran’da başlayacak ve dört gün sürecek mezuniyet törenlerine davet etti.