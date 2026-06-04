Vicdani ret evrensel bir haktır

KKTC’de yürürlükteki askerlik mevzuatına göre, askerlik çağındaki KKTC yurttaşları askerlik yapmakla yükümlüdür.

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KKTC Anayasası'nda askerlik, bir yurttaşlık ödevi olarak düzenlenmektedir…

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9/2000 Sayılı Askerlik Yasası, askerlik yükümlülüğünün ayrıntılarını düzenler… Buna göre 19-49 yaş arasındaki KKTC vatandaşları askerlik yükümlülüğü altındadır. (Erkek kadın ayrımı hem vardır hem yoktur; çünkü savaş durumunda, yani mesela şu anda kadınlar da zorunlu olarak askere çağrılabilir…”

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Bu "zorunluluk" askerlik hizmetinin mutlaka aynı şekilde yapılacağı anlamına gelmez.

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Askerlik ertelenebilir…

Bazı özel durumlarda muafiyet söz konusu olabilir…

Ve bir de bedelli askerlik vardır…

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Kişi, yurt dışında yaşıyorsa, bedelli yapmasında bir sıkıntı görmem…

Kişi, askerlik meselesine ideolojik anlamda karşıysa, zenginse, yeterli parası varsa yine bedelli askerlik yapsın, bir şey demem…

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Ama bana milliyetçilik hele de Türk milliyetçiliği dersi verecek kişi bedelli askerlik yaparsa, asla affetmem! Küfrü basarım!

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Uzun yıllar İngiltere’de, Avustralya’da yaşam süren bir yığın gencimize bu kolaylığın sağlanmasına asla bir şey demedim ama mesela Ersin Tatar’ı bu konuda çok eleştirdim!

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Ve gelelim vicdani ret meselesine…

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Dünyalar güzeli bir kardeşimiz, bir evladımız dün yine mahkemedeydi…

Özel nedenlerle gidemedim, destek veremedim.

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Bu güzel kardeşimiz, evrensel bir hak olan vicdani ret hakkını kullanıp, askerlik görevini yerine getirmek istemeyen beş on güzel kardeşimizden biri…

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Değerli hükümetimiz, saygıdeğer meclisimiz; “sözde” Türk milliyetçilerinin “parayla askerlik hizmeti satın alma hakkı veriyorsanız, lütfen gerekli yasal düzenlemeyi yapıp, evrensel bir hak olan vicdani ret hakkını da ciddi şekilde ele alıp değerlendirmek görevinizdir.

CONIFA meselesi!

KKTC, UEFA veya FIFA’nın üyesi değil!

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UEFA ve FIFA’nın üyesi olmayan çeşitli coğrafyalardaki “devletçikler, bölgecikler, topluluklar, devletimsiler, kantonlar vesayre”, CONIFA adlı bir “kurumun” içerisinde örgütlenir ve zaman zaman Avrupa ya da Dünya şampiyonaları düzenler…

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Şu anda İtalya’da, CONIFA Avrupa Şampiyonası yapılıyor ve KKTC de “Milli futbol Takımı” ile bu turnuvada yer alıyor hatta şampiyonluğun favorisi…

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KKTC, UEFA’ya veya FIFA’ya üye olabilir miydi?

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Bu konuyu çok iyi bilen, eski bir futbolcu ama aynı zamanda ünlü bir hukukçu olan ağabeyimiz; “Biz UEFA’ya da FIFA’ya da üye olmak üzereydik, engelleyen Türkiye Futbol Federasyonu’dur” diyor ve ayrıntılı şekilde izahat da veriyor…

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Şimdi!

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Bir süreden beri, KKTC kanadı, bazı örneklerle, UEFA ve FIFA üyeliğini sorguluyor…

Bu örneklerden biri “Faroe Adaları”…

Faroe Adaları bağımsız bir devlet değil… Danimarka Krallığı içinde geniş özerkliğe sahip bir bölgedir…

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İkincisi, Cebelitarık…

Cebelitarık da bağımsız bir devlet değildir; İngiltere’ye ait bir toprak parçasıdır ve İspanya, Cebelitarık’ın FIFA ve UEFA üyeliklerine hala karşıdır!

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Kosova…

Kosova da tam anlamıyla tanınmış bir devlet değil ama hem FIFA hem de UEFA’ya üyedir.

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Peki KKTC neden değildir?

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KKTC’den yani 1983’ten önce, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun hem FIFA hem UEFA’ya üyeliği an meselesiydi!

Ve üye olunmayı engelleyen ne yazık ki o günlerde Türkiye Futbol Federasyonu’ydu!

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Daha sonra, yani KKTC kurulduktan sonra yapılan bir çok denemede ise “siyasi” sebepler çok ağır bastı…

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Efendim, gerçekten Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun tam üyeliğine Türkiye mi engel oldu?

Evet!

Emin miyim?

Çok güvendiğim bilgiler var bu konuda…

Ahmet Sami Topcan dönemindeki yönetimlerden biri bunu başarmak üzereyken, engelleme Türkiye’den gelmiştir; nokta!

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Peki neden?

Elbette vardır onlara göre bir sebep!

Ama sonuç ortada!

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Şimdi gelelim, Kosova, Cebelitarık ve Faroe Adaları’nın neden üye yapıldığı konusuna…

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Elbette “siyasi başarısızlığımız” en başta olmak üzere; UEFA ve FIFA’ya üye olamamamızın çeşitli sebepleri vardır… buna karşılık, Faroe Adaları ve Cebelitarık tarihsel istisnalar olarak kabul edilmekte, Kosova'nın uluslararası statüsünün ise KKTC’den çok farklı olduğu söylenmektedir…

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Üstüne üstlük, Ada’da yasal anlamda tanınan tek devlet olan Kıbrıs'ta zaten tanınmış bir FIFA/UEFA üyesi federasyon bulunmaktadır. Taaa 1948’den beri!

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Birçok kaynağa göre, Faroe Adaları örneği, futbol dünyasında bağımsız devlet olmayan bir bölgenin de uluslararası üyelik alabileceğini gösteren en eski örneklerden biridir. Ancak üyelik, UEFA'nın günümüzdeki daha katı kurallarından önce gerçekleşmiştir.

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Faroe Adaları FIFA'ya 1988'de, UEFA'ya 1990'da kabul edildi…

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Sorunu yok!

Çatışması yok!

İtiraz edeni yok!

Danimarka da onaylıyordu!

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Şimdiiiii; Kıbrıs sorununa siyasi çözü bulalım mı?

Bulmazsak, çocuklarımız 5 – 1 kazanacak, elbette mutlu olacağız, küçümsemek pek anlamlı değil ki zaman zaman ben de yapıyorum ama abartmak da tehlikeli!

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Türkiye meselesine bir daha bakalım mı?

Türkiye, CONIFA konusunda bile KKTC’nin önünde engel olabilmektedir!

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Mesela son sekiz yıldır ilk defa bir turnuvaya gidiyoruz; daha önce neden gidemedik?

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Çünkü, daha önce bir turnuvaya katıldığımızda, Türkiye’yi kızdırmıştık!

Çünkü turnuva Kürdistan’daydı!

Ayıptır söylemesi!

Yaaaaa…

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu binasında da nedense bomba patlamıştı!

Allah Allah!

Herhalde yine bombayı EOKA veya EOKA B koymuştu değil mi?

Yoksa acaba EOKA C miydi?

-*-*-

Neyse!

Umarım çocuklarımız şampiyon olur…

Onları çok seviyoruz…

Kucaklıyoruz…

Yöneticilerinden teknik heyetine, malzemecisinden desteğe giden herkese kucak dolusu sevgiler…