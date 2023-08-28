ÜNİVERSİTELERİMİZDEKİ ÖĞRENCİ SAYISINDAKİ ARTIŞ VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

Türkiye Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Kuzey Kıbrıs’taki üniversitelere, bu yıl 13 bin 728 öğrenci yerleşti. Bu rakam geçen yıl, 11 bin 141 öğrenci idi.Önemli oranda artış var. Birçok üniversite, geçmişe göre daha fazla öğrenci tarafından tercih edildi.

Üniversitelerimiz, kayıt hakkı kazanan öğrenci sayısının artmasından memnun. Ama, esas önemli olan, öğrenci kayıtlarının gerçekleşmesi ve bu öğrencilerin ülkemize gelmesidir.Pandemi, deprem ve ekonomik kriz sonrası, öğrencilerin, Kuzey Kıbrıs’ı tercih etmesi memnuniyet vericidir.

Ülkemize gelen öğrencilerin gördükleri sorunların başında, barınmak için talep edilen yüksek kira ücretleri, toplu taşıma, ulaşım sıkıntıları, uçak biletlerinin pahalılığı ve ülkemizdeki tüm mal ve hizmetlerdeki pahalılık gelmektedir.Ulaşım konusunda, hem üniversiteler hemde Belediye’ ler işbirliği yapmalıdır.

Bu sorunları çözmek, iyileştirmeler yapmak için mutlaka Hükümet yetkilileri çalışmalar yapmalıdır.Bunun yanında, üniversitelerimiz de, eğitim kalitelerini artırmak için yoğun çalışmalıdır.

Yabancı öğrenciler, ülkenin hemen hemen her şehrinde bulunmakta, yaptıkları harcamalarla, şehirlerdeki esnaf ve işletmelere katkıda bulunmaktadırlar. Birçok bölgemizde nüfusunun önemli bir kısmını öğrenciler oluşturmaktadır.

Nüfusa göre öğrenci sayısında dünyada ön sıralarda bulunuyoruz. Üniversitelerimiz, ödemeler dengesine ve ekonomiye, turizm gelirleri ile birlikte en yüksek katkıyı yapmaktadır.

Üniversitelerimiz açısından temel amaç, eğitim kalitesinin ve öğrenci memnuniyetinin artırılması olmalıdır.Zaten, bununla birlikte üniversitelerin öğrenci sayısı da artacaktır.

Öğrenci dostu bir toplum yaratmak için, iş dünyası ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği artırılmalı,vatandaşlar bilinçlendirilmelidir. Bulunduğu şehir ve halkı ile bütünleşmeyen üniversitelerin gelişmesi mümkün değildir.

Öğrenciler bulundukları şehirde kendini güvende hissetmek ister, esnaftan ve halktan olumlu davranışlar bekler.Sorunsuz sağlık hizmeti, sosyal, kültürel ve sportif imkanlar bulmak ister.Bütçesine göre eğlenebileceği mekanlara ihtiyaç duyar. İşte, bütün bunların varlığı, öğrenci memnuniyetinin artmasını sağlar.

Ülkemizde öğrencilerin beklentilerinin bazıları olumlu iken, bazılarında olumsuzluklar görülmektedir.

Özellikle, Türkiye’ den gelen öğrencilerin en büyük şikayetleri, ülkemizdeki mal ve hizmet fiyatlarının, Türkiye’ deki yaşadıkları bölgelere göre oldukça pahalı olmasıdır.Her yıl çok sayıda öğrencinin ülkemize eğitim için geldikten sonra, pahalılık nedeniyle okulu bırakıp geri döndüğünü de öğrenmiş bulunuyoruz.

Öte yandan, ev kiralarının da çok yüksek olduğunu, yıllık peşinat talep eden ev sahiplerinin bulunduğunu, ayrıca yurt ücretlerinin de çok yüksek olduğundan şikayet ediyorlar.

Maddi durumu sıkıntılı olan öğrencileri bir nebze rahatlatmak ve ülkemize daha fazla öğrenci çekmek için, Üniversiteler, işyeri sahipleri ve vatandaşlarımızın da yapması gerekenler de vardır.

Ev sahipleri ve yurt işletmecileri, öğrencilere evlerini ve yurtlarını uygun fiyata, çok fazla peşinat talep etmeden kiralamalıdır.

Bütün ülke çapındaki esnaf ve işletmeler, öğrencilere, halka sattığı fiyatın altında fiyat uygulamalı ve öğrenciye özel indirimler yapmalıdır.Uçak firmaları da, bilet fiyatlarında öğrencilere hatırı sayılır özel indirim yapmalıdır.

Ekonomimizin en büyük gelir kaynaklarından biri olarak görülen üniversitelerimizin gelişmesi ve katkılarını artırmaları için, öğrenci memnuniyetini yükseltip, öğrenci dostu ülke olmalıyız.

Yaşanan sorunların ve görülen eksikliklerin giderilmesi için, bütün üniversiteler,YÖDAK ve Eğitim Bakanlığı, farklılıklarını bir yana bırakarak, işbirliği ve ahenk içinde hareket etmeli ve KKTC de yaratılan üniversite markasının güçlendirilmesi için çalışmalıdırlar.

Ülkemize değişik ülke ve kültürlerden gelen öğrenci ve öğretim üyelerinin bizim kültürümüz ile tanışması ve etkileşime girmesi bizim için büyük kazançtır.

Kültürler ve medeniyetler kaynaşması önemli bir gelişmedir.Hem halkımız farklı kültürlerle yaşamayı öğrenecek, hemde yabancı öğrenciler bizim kültürümüzü öğrenip ,ülkemizin tanıtımını ülkelerinde ve her yerde yapacaklardır.

Öğrenci dostu bir ülke olabilmek için, öğrencileri sadece ekonomik gelir elde edilen bir unsur olarak görmemeli, onlara ihtiyaç duydukları konularda yardımcı olmayı görev kabul etmeliyiz.Yardımlaşma ve iyilik aslında Kıbrıs Türk kültürünün özünü oluşturmaktadır.

Elbette ki, üniversitelerimizdeki öğrenci sayısının artması önemlidir.Ama, eğitim ve öğrenci kalitesinin artması daha da önemlidir.Ülkemize gelen yabancı öğrencilerin buraya sadece eğitim amaçlı gelmeleri, kriminal olaylara karışmamaları, kayıt dışı işçi durumuna düşmemeleri gerekmektedir.

Bu konuda, Üniversitelerimiz titiz davranmalı, YÖDAK, Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Polis Teşkilatımız ile yakın işbirliği içinde çalışmalıdır. Bu konu çok hassastır ve ülkemizin öğrenci dostu, güvenli ülke imajına zarar gelmemelidir.