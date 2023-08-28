Yaz tatilinin son günlerini yaşıyoruz. Çok yakında okullar açılıyor. Ne var ki eğitimdeki sorunlar bitmek bilmiyor…

Okul binalarının güvensizliği

Öğretmen kadrolarının eksikliği

Ders kitaplarına yönelik eleştiriler, tartışmalar…

Kısacası eğitimin hemen her aşaması sorunlu, sıkıntılı ve kaosa dönen bir eğitim sistemi ile karşı karşıyayız.

Ancak yine de bir anne-baba olarak zihninizi en çok meşgul eden şey “çocuğum hangi okula gitmeli?” sorusuna, tatmin olacağınız bir yanıt bulamamanızdır diye düşünüyorum.

Özel okul mu daha iyi kamu okulu mu?

Filanca okula kayıt yaptık ama acaba doğru mu yaptık?

Evimizin yakınında bir okul var ama diğer semtteki okulun daha iyi olduğunu söylüyorlar gerçekten öyle mi?

Çocuğum falanca okulun sınavını kazandı ama okumak istediği yükseköğretim bölümü için o okul doğru adres mi?

Bu soruları artırmak mümkün… Çocuğunun gideceği okulu belirlemek, anne- babaların belki de en çok üzerinde düşündükleri ve bu konuda verecekleri kararın hatalı olma ihtimalinden en çok korktukları konulardan biridir. Oysa bir anne-baba olarak korkmamız gereken ve bu nedenle de ivedilikle yanıtlamamız gereken esas soru “çocuğum okulda ne öğrenecek?” sorusudur. Bu sorunun zihinlerimizdekiler temel yanıtı da çoğu zaman; “sınavlarında başarılı olabilecekleri bilgiler öğrensinler” olmaktadır. O yüzden okul başarısını koleje giriş ya da iyi bir üniversiteye giriş sınavı sonuçları ile ilişkilendiriyoruz. Ne var ki bu ilişki doğru anlamsızdır…

Çocuklara birtakım bilgiler yükledikten sonra, kendi geliştirdiğimiz testlerle, yüklenilen bilginin ne kadarını aldıklarını değerlendirip ölçmek günümüz dünyası için oldukça geride kalmış bir yaklaşımdır. Bilginin her geçen gün katlanarak artığı bir çağda öğrencilerin ne kadar çok şey ezberlediğini ölçmek ne kadar doğrudur…

Oysa çocuğumuza kendine güvenmesini sağlayacak, onun hayalini, hassasiyetini, öğrenme, anlama ve düşünmesini destekleyecek, her gün sabah keyifle evden çıkacağı bir okul ortamı yaratmamız gerekiyor. Çocuğumuzun arkadaşlarını, doğayı, sanatı, sporu, kitap okumayı seveceği değerler kazandıracak bir okul ikliminde olmasını sağlayabilmeliyiz. Bu için de;

Çocuğunuzun hangi okula gitmesi gerektiğine değil, okula nasıl gittiğine odaklanın: Örneğin arkadaşlarıyla sohbet ederek, keyifle mi okuluna gidiyor yoksa siz onu arabadan indirdiğinizde “keşke bugün evde kalsaydım” yüz ifadesiyle mi karşılaşıyorsunuz?

Gittiği okula değil, okulda ne öğrendiği ile ilgilenin: Örneğin iyi, erdemli ve geleceğin aydın bireyi olma yolunda ilerlediğini mi gözlemliyorsunuz yoksa karşılaşacağı ilk sınavda yüksek not alabilmesi için çok çalışması gerektiği kaygısıyla mı?

Birileri tarafından oluşturulan “bunlar iyi, diğerleri kötü okuldur” algısı ile hareket etmeniz çocuğunuzun iyi eğitim almasını sağlamayacaktır. Çocuğuna okul değil, gelecekteki yaşamına ona destek olacak bir gelişim iklimi seçin…

Bir Mesaj ve Bir Resim

Etik Değerler

Etik değerlere sahip olmak önemlidir. Ne var ki etik değerlerden uzak davranışlarla etik değerler hakkında sayfalar yazı yazmanın hiçbir anlamı yoktur. Önce kendimize ahlaklı olmanın önemini fark edebilmeliyiz…

Okumuş muydunuz?

Eğer yürüdüğümüz yolda hiçbir engel yoksa o yol sizi hiçbir yere götürmez.

Bernard Shaw