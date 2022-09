“Umut ışığını gördük, biraz daha dayanacağız”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

‘Serebral Palpsi’ hastası olan ve Amerika’daki St. Louis Children’s Hastanesi’nde arka arkaya iki ameliyat olması için yardım kampanyası toplanan Kuzey Selengüçlü’nün 10 Kasım’da gerçekleşmesi beklenen ameliyatı ertelendi.

YENİDÜZEN’e son durum hakkında bilgi veren baba Gürdal Selengüçlü, ameliyat tarihinden 45 gün öncesi olan 26 Eylül tarihine 50 bin doların yatırılamadığını ve operasyonun Ocak ayına ertelediklerini söyledi.

Selengüçlü şunları söyledi:

“10 Kasım’da gerçekleşecek ana ameliyatın 26 Eylül tarihine kadar 50 bin doları yatırmamız gerekiyordu. 47 bin dolara kadar ulaştık ancak gerisi gelmedi, dolayısıyla bu parayı yatıramadık. Eşimle oturup konuşarak ameliyatı ertelemenin şu an için daha iyi olacağını kararlaştırdık. İlgili hastaneye mail yoluyla ulaştık ve erteleme talebimizi kabul ettiler. Ameliyat Ocak ayında olacak, şu an için tam tarihi henüz belli değil. Kampanyamız devam ediyor. Şu anda 47 bin dolar civarındayız. Artık umut ışığını gördük. Çocuğumuz için yıllardır dayanıyoruz, biraz daha dayanacağız. Hedeflediğimiz miktara ulaşmak için zaman kazandık. Bu sürede ilk etapta 50 bin doları tamamlayıp, ana ameliyat masrafını çıkaracağız. Sonrasında ikinci operasyon için de bir miktar daha isteniyor. Bu süre içerisinde de başlattığımız bağış kampanyası devam edecek. Geçtiğimiz yıl tüm masraflar 68 bin dolardı, son bir yılda yaşanan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle bu miktar 7-8 bin dolar daha yukarıya çıktı. Bu miktara ulaşmak için kampanyamız devam edecek. Çocuğumuz için yardımda bulunan kişilere, kurum ve kuruluşlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Her şey çocuğumuzun sağlığı için…”

Minik Kuzey’e bağış için…

Minik Kuzey’in tedavi masrafları için TC Ziraat Bankası şubelerinden Gürdal Selengüçlü adına aşağıdaki IBAN numaralarına veya Kuzey Kıbrıs Turkcell ya da KKTC Telsim hattı üzerinden 3205’e SMS yollayarak 20 TL’lik bağışta bulunabilirsiniz.

Swift Code: TCZBTRAXXX

TRY IBAN: TR250001000861971264105004

GBP IBAN: TR410001000861971264105007

EURO IBAN: TR680001000861971264105006

USD IBAN: TR950001000861971264105005

"Kuzey’in ayağa kalkma şansı ve özgürce yaşama şansı yüzde 80…”