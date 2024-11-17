Ülkenin derdi an itibariyle meclis başkanlığı ne olacak?

Gerçekten büyük sorun çünkü ülkede demokrasi, hukuk, insanların birbirlerine karşı saygı, adabı muaşeret kuralları çerçevesinde bakışı, davranışları siyaset kurumu içindeki fikir/görüşlerin farklılığı derin ayrışma nedeniyle tavandan tabana resmen yerlerde sürünüyor. Açıkçası bu noktada tabii ki benim bakış ve değerlendirmelerime göre %100 haklı olan taraf vardır.

Amma velakin bu ada yarısında her şeye rağmen yaşayacaksak çocuklarımız için bir gelecek inşa edeceksek bu ülkenin onlarca sorununa odaklanmamız gereken süreyi de çok aştığımızı dikkate almamız gerekir. Çünkü ne yazık ki kaotik bir hal almış içinden çıkılmaz birçok sorunumuzun yanında basit ama çok önemli sorunlarımızı da göz ardı etmemiz gerekir kanaatindeyim.

Bu sorunlarımızdan örnek vermek gerekirse yazının sonunda paylaştığım tabloların sahibi olan İstatistik Kurumuyla ilgili birkaç tespitte bulunmak elzem oldu.

İstatistik Kurumu ve geçmişte daire olarak bağlı olduğu DPÖ çok önemli kurum/örgütlerimizdir. Çünkü bu ülkede geleceğe yönelik eğer planlama yapılacaksa, öngörülerde bulunulacaksa kamu/özel ayırt etmeksizin bu kurum ve örgütümüzün kamu/özel diğer işletme/dairelerden almış olduğu ham verileri kendilerinin yaptığı araştırma/anketlerle harmanlayıp arkasından raporlayıp kamuoyuyla paylaşıp ülkedeki her türlü ekonomik/sosyal/siyasi politikalara programların yapılmasına kaynak teşkil etmektedir.

Devletin tüm resmi verileri dört dörtlük olmalıdır. Hiçbir şaibeye veya kuşkuya yer vermemelidir. Ancak yukarıda kısaca özet geçtiğim özelliğinden dolayı İstatistik kurumu ve DPÖ'nün bu noktada doğru, hızlı ve güvenilir olması OLMAZSA OLMAZDIR...

AŞAĞIDAKİ 2 TABLO İSTATİSTİK KURUMUNUN WEB SAYFASINDAN ALINMIŞTIR.

Açıkçası Öyle büyük, büyük işler yapmak için değil! Yenidüzen Gazetesinin 11 Kasım 2024 tarihinde yayınlanan yazımda kullanarak yıllar itibariyle GSYİH/Dolaylı/Dolaysız vergi tahsilat rakamlarıyla ilişkilendirip tespit ve değerlendirmeler yapmaktı. Kullanmış olduğum GSYİH rakamlarını alıp hazırlamış olduğu tabloda verilerin kaynağı olarak ta İstatistik kurumunu belirtmiştim.

Geçtiğimiz gün yazılı basında (12.11.2024) kurum tarafından 2023 yılı GSYİH rakamları yayınlandı. Bu nedenle Kurumun sayfasına girip daha önce tahmin/öngörü olan 2023 GSYİH rakamlarının kesinleşmiş nihai rakamlarını alıp kendi tablolarımda güncellemek istedim.

Ancak aşağıdaki tabloların yani 2019-2022 ve 2019 -2023 dönemleri olarak gösteren tablolardaki,

GSYİH RAKAMLARININ FARKLI OLDUĞUNU GÖRDÜM!!!!

Açıkçası tüm kamu kurumları için geçerli olmakla birlikte İstatistik kurumu gibi bir kurumun web sayfasındaki datalarla ilgili süreç içerisinde revize/değişiklik yapacaksa ki yapılması gayet doğaldır. Çünkü önceden tahmin/öngörü rakamları süreç içerisinde kesin hesaplamalardan sonra nihai halini alır.

İŞTE BU NOKTADA O DEĞİŞEN DATANIN OLDUĞU TÜM TABLOLARDA DEĞİŞİKLİĞİN ANINDA YAPILMASI GEREKTİĞİ KANAATİNDEYİM...

11.12.2024 tarihinde Yenidüzen Gazetesi'nde yayınlanan yazımdaki tablodaki verilerin bugün itibariyle değiştiğini gördüğüm için tablolarımı bir birey olarak güncellemekte gösterdiğim hassasiyetin çok daha fazlasını kurumun göstermesi gerektiği kanaatindeyim.

Hiç kimse kusura bakmasın ama biz bu ülkede her alanda resmen bir enkazın üstünde oturuyoruz. Hiç kimse de zannetmesin ki bu enkaz geceden sabaha kaldırılacak. Meclis Başkanlığı sorunu veya hükümet sorunu halledilince her şey düzelecek.

Değil ileriye gitmek normali bulmak için bile tabiri caizse ülke olarak çok işimiz var kimisi çok basit müdahalelerle düzeltilebilecek sorunlar bir kısmı da çok ciddi zaman ve efor sarfetmemizi gerektirecek onlarca sorunumuz vardır. Özetle tabiri caizse bu sorunların üstesinden gelmek için üzgünüm ama 100 fırın daha ekmek yememiz lazım.





