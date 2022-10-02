Tutuklayınız!
Tutuklayınız!
İhalesiz yakıt aldılar, bu topluma bedeli en az 5 milyon dolar oldu.
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Tutuklayınız!
Bir değil, üç değil, beş değil, defalarca Anayasa’yı çiğnediler.
Hukuk düzenine meydan okudular.
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Tutuklayınız!
“Jet Skandalı”nın baş aktörü oldular, ülkeye gümrüksüz ve kaçak insan soktular, karantinayı çiğnediler, kamera görüntülerini sildiler, polis raporunu yok ettiler.
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Tutuklayınız!
Kaçak, vizesiz, onaysız inşaat başlattılar; doğanın, tarihin canına kastettiler.
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Tutuklayınız!
Seçime müdahale için Beyaz Ev’de toplantı organize ettiler, askeri elçiyi siyasete karıştırdılar, kurultaydan başkan kaçırdılar, irade gasp ettiler.
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Tutuklayınız!
Adı istikrarsızlık, adı korsanlık, adı çürümüşlük, adı yozlaşma olan görünmez bir “devlet” yarattılar.
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Tutuklayınız!
Cep telefonundan eski bir başbakanın müstehcen görüntülerini servis ettiler.
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Tutuklayınız!
Tek gün bu ülkede yaşamayan insanları yurttaş yaptılar, tek gün yatırımı olmayanlara yatırımcı dediler, sahte adres beyan ettiler, yüzlerce uyduruk yurttaşlık dağıttılar.
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Tutuklayınız!
Meclis tutanaklarında “Ortada bir leş var, bu leşi kaldırmıyorsunuz” dediler, o “leş”i ortada bıraktılar.
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Yurduna, iradesine, demokrasisine, çevresine, gailesine, evlatlarının geleceğine, düşüne ve umuduna sahip çıkan insanlardan çekiniz ellerinizi…
Tutuklayacaksanız onları tutuklayınız!