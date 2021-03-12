Türkiye’yi “yurt içi” yaptılar, Kıbrıs’ı “yurt dışı.”

Bir zamanlar “gidişin dönüşümüz olacak” diye bir ilan vermişti, İngiltere’deki Kıbrıslı dostlar…

Denktaş’a…

O ilanın yayınlandığı gazeteler toplatılmıştı.

Çünkü altında “Londra Kıbrıslı…” gibi bir dernek ismi vardı.

Kıbrıs’tan göç etmek zorunda kalan insanlar seçim mesajı veriyordu.

Yabancısı değillerdi buraların…

Yine de yurt dışından “müdahale”yi reddediyordu dönemin statükosu…

***

Gel zaman, git zaman oldu.

Türkiye’yi “yurt içi…”

Kıbrıs’ı “yurt dışı” yaptılar…

Epeydir böyle!

Kıbrıs’ta Kıbrıs “yabancı ülke”dir artık!

Türkiye ev içi (!)

***

Bu oyun bozulacak.

Eninde sonunda bozulacak.

Kıbrıs tarihine bakınız dilerseniz…

Çok eskilere gidiniz, çok…

Hangi “sömürgeci” kalmış acaba?

Demokrasiyi ve özgürlükleri değil sadece buranın Türkiye olmadığını da hazmedecekler…

***

Kıbrıslı Türkler ne zaman ki “iradelerine” sahip çıkmak istiyor, buna yanıt verenlerin tek bir taktiği var: “Siz Rumcusunuz” diyorlar.

Siz de ırkçısınız o zaman!

Kıbrıs ülkesinin asli sahiplerini birbirine kırdırtmak işiniz…

***

Son elli sene bu ülkenin demokrasisine, iradesine, seçimlerine, hükümetlerine kimin saygısızca davrandığı, kimin müdahale ettiği gün gibi ortadadır.

Kıbrıslı Türklerin iç işlerine “talimat”la karışanlar Türkçe konuşuyor (!)

***

Tam bir “arka bahçe”ye dönüştürdüler adayı...

İhtiyaç halinde “belirleyici” olması için “seçmen” de gönderiyorlar.

Gel zaman, git zaman o insanlar da anlıyor gerçeği…

Oy vermiyorlar bu “rezil” düzene…

Yenilerini gönderiyorlar!

“Statüko”yu semirtiyorlar her gün her gece…

Ne de olsa dünya kadar “işbirlikçi” bekliyor yakınlarda…

Bir avuç menfaate, bir memleketi feda ediyorlar.

***

En son seçimde, “KKTC vilayeti”ndeki TC seçmeninden onay almamış birileri, o günden bugüne iyice çıktı çileden…

Kıbrıslıya değil yalnızca öfkeleri…

Türkiyeli seçmene de!

***

Kendi ülkesini “yurt dışı” sayanların kayıp irade mezarlığında yaşıyoruz.

Birer kürek vermişler elimize kendi çukurlarımızı kazalım istiyorlar.

Yurt gömelim istiyorlar yurt!

“Suç işlemek için gizli ittifak” kuruyorlar.

Varlığımızı, kültürümüzü, kimliğimizi unutalım istiyorlar.

“Biz bu adada varız, kimse biz yokmuşuz gibi davranamaz” diyoruz inatla…

Varız…

Varız…

Varız…

O nedenle aşkımız Kıbrıs!