Türkiye’ye sokulmayan hainler ve öküzler!

İçinde bulunduğumuz siyasi çirkef ortamında “ne kadar yağcı, ne kadar yalaka, ne kadar biatçı, ne kadar işbirlikçi” olursanız olun, “tarih tekerrürden ibarettir”den yola çıkarsak; bir gün sıranın size geleceği “muhakkaktır”…

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İster Emil Gustav Friedrich Martin Niemöller’in meşhur Nazi hikayesinden alın; ister Sırrı Süreyya Önder’in anlatımıyla, “biz bu Ermeni’yi dövdürtmeyecektik”ten girin; “sarı öküzü zamanında verdiniz ya; bütün öküzlere, ne kadar öküz olurlarsa olsunlar, bir gün sıra gelecektir… Çünkü aslan, “yiyecek” istemekten vazgeçmemiştir!

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Sorun, “birlik olmayı yitirmiş olmamız halidir…”

Sıkıntı buradadır…

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Öküzlerin hikayesini hafiften hatırlatalım mı?

Hatırlatalım…

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Aslanlar öküzlere saldırıyor ama çok birlik oldukları için, zarar veremiyor!

Bir gün, aslanların kralı, yanına iki de yardımcısını alarak öküzlerin yanına yaklaşıyor…

Elinde beyaz bayrakla diyor ki; “değerli öküz kardeşlerim, bizim sizinle bir sorunumuz yok; tek bir derdimiz var o da şu sarı öküz… Çok gözümüzü alıyor… Size doğru baktığımızda bizi tahrik ediyor, sizi parçalayıp yemek istiyoruz… Siz bize bu sarı öküzü verin, bir daha size saldırmayacağız…”

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Öküzler toplanıyor…

Saldırılardan kurtulmak için sarı öküzün feda edilmesine karar veriliyor…

Bir tek benekli öküz karşı çıkıyor ama karar verilmiştir; sarı öküz aslanlara yemek oluyor…

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Haliyle aslanlar yine aç…

Yine gelecekler…

Ve geliyorlar…

Bu kez, “benekli öküzden şikayet ediyorlar, zaten hain bir öküz…”

Derken benekli de gidiyor…

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Sırayla, öteki öküzler, bir başkası, yandaki, kenardaki, arkadaki derken, bir bakıyor ki lider öküz; yanında öküzler neredeyse bitmek üzere…

Arkadaşlarını topluyor ve tarihi itirafını dile getiriyor:

“… Sarı öküzü vermeyecektik!”.

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Sırrı Süreyya Önder’in, muhteşem ses tonu ve şahane ağzıyla anlattığı “biz bu Ermeni’yi dövdürtmeyecektik” hikayesini anlatmama gerek var mı?

Yoktur!

Youtube üzerinden dinleyebilir, Google üzerinden okuyabilirsiniz değerli kardeşlerim!

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Papaz Niemölller’in “en son beni almaya geldiklerinde, yanımda kimse kalmamıştı” şeklinde özetleyebileceğim hikayesini de aynı kaynaklardan bulabilirsiniz…

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Kısacası mesela sevgili Ersin abi; değerli Tahsin bey hatta çok değerli, son günlerin en kahramanı Yasemin hanım; öyle çok da şey etmeyin!

Türkiye’nin Türk milliyetçisi aşırı çoğunluğunun neredeyse tanrılaştırdığı Rauf Raif Denktaş bile bir dönem, öküzler (hepimiz) tarafından, işimize öyle geldiği için, aslanlara teslim edilmemiş midir?

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Erdoğan biatçılığını, Türkiye yağcılığını, anavatan şaklabanlığını, koltuk koruma maksatlı olarak elbette sürdürebilirsiniz…

Ama aklınızdan çıkarmayın, biz Ermeni’yi de çoktan dövdürttük; sarı öküzü seneler önce kaybettik ve Niemöller’in dediği gibi, sizi almaya gelme ihtimalleri çok yüksek çünkü bir tek siz kaldınız!

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Şans mı?

Kurtulma şansı mı?

Belki benekliyi vermemek…

Başka şans?

Ermeni’nin dövülmesine gık demedik, Rumun dövülmesine de bir şey demedik; belki Kürt kardeşi korumak şarttır

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Çünkü, son bir kez bu topraklara sahip çıkıp; birlikte hareket etmez ve “oh ben koltuğumu koruyayım, oh ben iktidardayım, muhtarlarla yiyip içeyim, parasını da öküzlere ödettiriyorum zaten” demeye devam ederseniz; yarın sizi de, altınızdaki pantolonla birlikte şey ederlerse; kovarlarsa, kimse “alo, n’oldu gardaş?” diye sormayacak!

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“Türkiye’ye sokulmayan bu ülkenin evlatlarına sahip çıkmayan, hakkını aramayan tüm öküz kardeşlerime iyi pazarlar dilerim…”

Bilmem anlatabildim mi?

Ortalık karışabilir mi? Evet karışabilir, hatta karışacak gibi!

Avrupa Birliği’nin (AB), Ukrayna’yı tam üye yapmak için müzakereleri başlatma kararı, Rus – AB savaşını tetikler mi?

Dün, biraz bu konuya değindik…

Evet tetikleyebilir!

Tetiklemeyebilir de!

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Hamas’ın, Gazze’deki savaşı, Avrupa’daki bazı İsrailli hedeflere yayması muhtemel mi?

Yasemin Öztürk’e ve etrafındaki beş on alkışçıya kalsa, KKTC’de de bu saldırılar açıktır ki “olabilir”dir!

Hamas, böyle bir hata yapar mı?

Yapmaya zorlanır mı?

Savaşı başlattığı gibi ya da savaşın başlamasına “piyon” olarak sebep olduğu gibi; yayılmasını da tetikleyebilir mi?

Cevap veriyorum; evet!

Tetikleyebilir…

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Ve bir “savaş kışkırtıcılığı daha”…

Yemen!

Yemen’de, İran yanlısı Husiler, Kızıldeniz’e giren gemilere saldırı düzenliyor…

Gemilere roket atılıyor…

İnsansız hava araçları ile yük gemileri bombalanıyor…

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Danimarka’nın denizcilik ya da gemicilik şirketi Maersk, Kızıl Deniz geçişlerini askıya aldı…

Alman Hapag-Lloyd şirketi de geçtiğimiz gün bir gemisinin saldırıya uğradığını ve Maersk benzeri bir hamle yaptığını açıkladı…

Kızıldeniz, akaryakıt nakliyesi için dünyanın en önemli rotalarından biri olarak kabul ediliyor…

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Husiler, İran yanlısı…

Ve Hamas’ı açıkça destekleyen bir grup…

Husiler, “Hamas’ın destekçisiyiz veİsrail’e giden gemileri hedef alıyoruz” dedi…

Saldırıya uğrayan gemiler arasında, “Alanya” adlı bir gemi de bulunuyor…

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BBC’ye göre, “Gözyaşı Kapısı” olarak da bilinen “Bab el-Mendeb Boğazı”, 20 mil (32 km) genişliğinde bir kanaldır ve buralarda gezinmenin tehlikeli olduğu çok iyi bilinmektedir.

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Arap Yarımadası'nda Yemen ile Afrika kıyısındaki Cibuti ve Eritre arasında yer alır.

Bu, gemilerin güneyden Süveyş Kanalı'na ulaşmasını sağlayan yoldur; kendisi de önemli bir nakliye rotasıdır.

Bu rotadan kaçınmak, gemilerin, örneğin Güney Afrika'yı turlayıp, çok daha uzun rotalar izlemesi gerektiği anlamına geliyor.

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Her yıl yaklaşık 17 bin gemi bu kanalı yani Süveşyş’i kullanır…

Küresel ticaretin yüzde 10'u buradan geçer.

Süveyş'ten Hint Okyanusu'na giden veya Hint Okyanusu'ndan gelen her gemi bu yoldan gelmek zorundadır…

Ve burada, bu saldırılar sürerse, dün yazdığımız gibi, ortalığın karışma olasılığı artar…

İzliyoruz…

Danimarkalı Maersk Kızıldeniz’den geçecek tüm gemi hareketlerini "bir sonraki duyuruya kadar" askıya aldığını açıkladı. Alman Hapag-lloyd, bölgedeki seferleri pazartesi gününe kadar askıya aldı. Ardından askıya alma işleminin devam edip etmeyeceğine karar vereceğini söyledi.