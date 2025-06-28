TBMM’de bir tartışma…

Bizi de ilgilendiriyor mu?

İlgilendiriyor!

Keşke bizim Meclis de tartışsa!

Ama bizimkisi yarından itibaren üç – beş ay tatil!

-*-*-

Neyse!

TBMM’deki tartışma şöyle!

-*-*-

İktidar partisinden başı örtülü (saygıyla) kadın milletvekili, muhalefete kızıyor!

Diyor ki; “… Avrupa’dan kimyasal kalıntısı olduğu gerekçesiyle Türkiye’ye geri gönderilen ürünleri, iç piyasaya sürdüğünüz iddiası yalandır! Bizim bu ülke insanına kimyasal kalıntılı yani pestisitli ürün yedirdiğimizi mi iddia ediyorsunuz? Biz cani miyiz? Bir tek bu ülkeyi siz mi seviyorsunuz?”

Ve buna benzer bir savunma!

-*-*-

Sol muhalefetten, çok beyefendi bir vekil çıkıyor ve diyor ki; “… Tamam o zaman; madem ki bu kadar iddialı bir şekilde, pestisitli, geri dönmüş ürünü iç piyasaya vermediğiniz iddiasındasınız; o zaman gelin araştırma yapılmasına evet oyu verin, araştıralım, siz haklı çıkın!”

-*-*-

Oylamaya geçiliyor!

İktidar partilerinin oyları ile araştırmaya engel olunuyor!

-*-*-

Neymiş?

Avrupa’dan geri dönen bir çok ürün, meğer Türkiye’de gümrüklerde ihale usulüyle iç piyasaya veriliyormuş!

-*-*-

Haaa bizim tatildeki muhalif milletvekili arkadaşlardan ricamdır, tatil dönüşü, bize de bu ürünlerden “sokulduğu” iddiaları var, UBP – DP – YDP oyları ile araştırma önergesi falan reddedilir ondan eminim ama yine de gündeme getiriverin lütfen!

İyi pazarlar!

-*-*-

Gerçi şunu da eklemek lazım; gerçek bir Türk vatandaşı pestisitten mi korkacak?

Yani!

-*-*-

Türkiye’den ithal pestisitli ürün yiyor muyuz yemiyor muyuz?

Sevgili hükümet!

Bunu araştırmayı kıçımız yemiyor sanırım!

-*-*-

Siz da haklı, işiniz çok ağır, anlıyorum!

Çok zor vallahi çok zor!

Çok yaşa Bernie Sanders: Gazze milyarderlerin Rivierası değil, Filistinlilerin yurdudur

Bernie Sanders…

Musevi asıllı, sosyalist, Amerikalı senatör ve aktivist…

Vermont Senatörü…

83 yaşında…

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Geçenlerde Amerikan Senatosu’nda bir konuşma yaptı…

Tamamen yorumsuz, bu konuşmanın kısa bir özetini aktarıyorum…

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Buyurun birlikte okuyalım…

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Gazze’de devam eden savaşta en az 170 bin kişi öldü ya da yaralandı…

Bu savaş, Amerikalı vergi mükelleflerine sadece geçtiğimiz yıl 20 milyar dolara mal oldu…

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Ve biz şu anda konuşma yaparken, binlerce çocuk açlıktan ölüyor…

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Amerikan Başkanı, 2 milyondan fazla insanın etnik temizliğe maruz kalmasını aktif bir şekilde desteklemektedir…

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Bu konuyu, bu senatoda birileri konuşmalı, düşünmeli, bir şeyler söylemeli…

Biz gerçekten vergi mükelleflerinin milyarlarca dolarının, Gazze’de çocukların açlıktan ölmeleri için harcanmasından mı yanayız? Bunu mu istiyoruz?

-*-*-

Gelin adil bir şekilde tartışalım, konuşalım…

Bu yapılanın, iyi bir şey olduğunu sizlerden işitmek istiyorum…

Bir tekiniz çıksın ve desin ki, Amerika’nın yaptığı iyi bir şeydir…

-*-*-

Senato’dan iki sokak uzaklıkta, Amerikalı insanlar, başkentin sokaklarında uyuyor, evleri yok… Lütfen bana biri açıklasın; Netanyahu’yu desteklemek için bunca milyar dolar neden harcanıyor? Biriniz çıkın ve anlatın! Biriniz çıksın ve anlatsın, Netanyahu’nun çocukları açlıktan öldürmeye mahkum etmesi, nasıl iyi bir fikirdir? Anlatın! İşitmek istiyorum!

-*-*-

Özel olarak bir çok arkadaşımız yaptıkları konuşmalarda, sohbetlerde Netanyahu’nun savaş suçlarından endişeli olduklarını dile getiriyor ama hiç biri çıkıp burada konuşmuyor, konuşamıyor.

-*-*-

Sayın Başkan, tarih bizi bu kabusla ilgili başarısızlığımızla alakalı olarak yargılayacaktır. Tarih unutmaz!

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Netanyahu’nun Filistinlileri yok etme planına dur demek için zaman doluyor… Zaman doldu…

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Netanyahu’nun savaş makinelerine tek bir kuruş katkı koymamak zorundayız. Koymamalıyız.

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Hemen yürürlüğe girecek bir ateşkes çağrısı yapmalıyız…

İnsani yardım başlatmalıyız…

-*-*-

Tüm rehinelerin serbest bırakılması çağrısı yapmalıyız…

-*-*-

Gazze’nin, milyarderlerin Rivierası olarak değil, Filistinli insanların evi – yurdu olarak yeniden inşasına başlamalıyız…

Yenildik ama neden yenildik?

CTP’nin merhum genel sekreterlerinden Naci Talat, 27’inci kez anı futbol turnuvası ile anıldı…

Final akşamı, geleneksel “Basın Takımı” – “Meclis Takımı” gösteri maçı yapıldı…

Meclis takımında biri kalede olmak üzere çok genç üç meclis personelinden arkadaş, Yeni Boğaziçi eski Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar vardı, 5 – 2 kazandılar…

-*-*-

Basın Sen Başkanı ve basın takımının organizasyonundan sorumlu teknik maneceri Ali Kişmir, “Abi anı plaketi verecekler sen al” dedi… Ahmet ve Necati Özsoy’la birlikte aldık…

“Bir de bu konudan televizyon programında bahsedeceksen, skoru bizim lehimize 5 – 2 söyle” diye de uyardı!

-*-*-

Her sene muhteşem bir organizasyon gerçekleştiriliyor…

İzlemek keyifli!

Büyük erkeklerde, zaman zaman kavgalar çıkıyor…

Organizasyonu üstlenen Gönyeli Ocak Örgütü ve Naci Talat Vakfı, ortak bir kararla bu sene “12 yaş altı erkekler” ve “kadınlar” kategorisinde turnuva düzenledi…

-*-*-

Gönyeli’nin 12 yaş altı takımına bayıldım…

Hatta, fiziken sıkıntı olmasa, kimse de yanlış anlamasın, eleştirmek için söylemiyorum ama 12 yaş altı Gönyeli çocukları, A takımdaki abilerinden daha iyi…

Allah bağışlasın!

-*-*-

Ve kadınlar…

Gözlerime inanamadım!

Doğrusu, “kadın futbolu” beni hiç çekmedi şimdiye kadar…

Ve akşam ilk kez GG – Yenicami finalini 25 dakika kadar izleme şansım oldu…

Bayıldım…

Emeği geçenlere ve bu konuya katkı koyanlara koskocaman bir alkış!

Şampiyon China Bazaar Gençlik Gücü…

-*-*-

Haaa gerek 12 yaş altında gerek kadınlarda, bazı köy takımlarımız da yer aldı…

Mağusa Türk Gücü 12 yaş altı takımı, “yaşı büyük oynattınız” itirazında bulundu falan…

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Hatta kadın maçları kıran kırana geçti, bazı itişmecikler de olmadı değil ama futbol budur!

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Gelelim basın takımına…

Dün sabah ortak whatsapp grubundan tüm arkadaşlara bir mesaj yazdım…

Mesaj şöyle:

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“Günaydın… Çok iyiydik akşam… Hava sıcak olmasaydı bir de belki siyah giymeseydik ve belki ortalama 25 yaş genç olsaydık, rakip sadece vekiller olsaydı, kesin farklı kazanırdık…

-*-*-

Zemin de kötüydü, üstelik ülkede durum çok kötü, Meclisin de pek omuru değil, derdi biz çekiyoruz…

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Üzülmeyelim, seneye inşallah Ronaldo takviyeli- bizden pek küçük değil ama yine milyon milyon dolarlık sözleşme yeniledi - olarak sahada olacağız…

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Üzmeyin canınızı dik tutun patlıcanınızı… Basın takımı bu ülkenin en büyük gururudur, gerçekten…”

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Maça gelemeyen Hüseyin Ekmekçi, “seneye varım” dedi…

O’na da; “… Hazırlan… Çalış… Songuç beyle yürürken taktik öğren… Akşamki sorunlarımızdan biri da Ali Kişmir’in biraz tutuk ve 35 kilo kadar fazlası olmasıydı… Bir da İrfan sakallıydı, kesecek… Mustafa Alkan’ın iki vuruşu var, Sky Sport telif satın almak ister, jenerikte kullanacak…” dedik…

-*-*-

Çok eğlendik…

Çok keyifliydi…

Naci Talat’ı bir kez daha saygıyla ve özlemle anıyoruz…

Katılan bütün takımları kutluyoruz…

CTP Gönyeli Ocak Örgütü’ne ve Naci Talat Vakfı ile Erbay Gönelli Tesisleri’ne de teşekkür ediyoruz…

-*-*-

Ve teşekkürler basın takımı; Rasıh, Ali, İrfan, Çağdaş, Aytuğ, Necati, Ahmet ve Mustafa…

