Türkiye’deki sürelerimi taşıyabilir miyim?

01 Haziran 1969 doğumluyum, KKTC vatandaşıyım 10 yıldır Sigortalara yatırımım yapılıyor, bunun yanında Türkiye’de 5 yıl sigorta yatırımım yapıldı.

Türkiye’deki süreleri mi buraya taşıyabilir miyim ve ne zaman emekli olma hakkına sahip olurum?

KKTC’deki ilk sosyal sigorta yatırımınız 01 Ocak 2008 öncesi olduğu için şu an KKTC’de en erken 15 yıl prim yatırımı ile 58 yaşında emekli olabilirsiniz. (Son 5 yılda 600 gün prim yatırma koşulu ile)

Şu an 52 yaşındasınız ve KKTC’de 10 yıllık yatırımınız olduğu için 58 yaşından önce KKTC’den emekli maaşı alamazsınız.

58 yaşına kadar da yatırım yaptığınızda zaten 58 yaşında 16 yıl üzerinden KKTC'den emekli maaşı alacaksınız.

KKTC’de yatırımlarınız üzerinden tam maaş alma hakkına sahip olacağınız için TC'deki sürelerinizi buraya taşıma gerekliliği olmayacaktır.

TC’deki süreleri KKTC’ye taşımanın mantığı, buradaki ilgi sürelere ulaşılamazsa, yapılan yatırım üzerinden yasanın ön gördüğü yaşta emekli olabilmeniz içindir ki sizin de zaten burada 58 yaşında 15 yıl ve üzerinde bir yatırımınız olacaktır.

Ama KKTC’deki sürelerinizi TC'ye taşıyıp o 5 yıla binaen oradaki yasanın öngördüğü yaşta oradan da emekli maaşı alabilirsiniz.

Eksik yatırımlarım var !

Sayın Devrim Barçın, 01 Mart 1970 doğumluyum. 1988 yılının Haziran ayından 1991 yılının Haziran ayına kadar sosyal sigorta yatırımım var.

Maalesef daha sonra çalışamadım ama yıllardır küçük baş hayvancılıkla resmi olarak uğraşırım.

En erken ne zaman emekli olabilirim ne yapmam lazım?

01 Mart 1970 doğumlu olmanız nedeniyle 25 yıl prim yatırımı ile 54 yaşında, 15 yıl prim yatırımı ile 59 yaşında emekli olabilirsiniz.

Mevzuatımızda eksik günlere binaen isteğe bağlı toplu prim yatırımı bulunmamaktadır.

Ancak 1991 Haziran sonrası için resmi olarak hayvancılıkla uğraştığınızı sigortalara ispatlarsanız, o sürelere binaen geriye dönük primlerinizi yatırabilir ve yukarıda bahsettiğim yaşlarda ilgi yıldan emekli çıkabilirsiniz.

Eğer bunu yapamazsanız bugünden itibaren prim yatırmaya başlayarak 3 yılı 15 yıla tamamlarsanız ve 59 yaşında 15 yıl üzerinden emekli çıkabilirsiniz.

Emekli yaşım ne olur ?

Merhaba Devrim.

31.12.1974 doğumluyum. 01.08.1996'da stajım sırasında Sosyal Sigortalara ilk kaydım yapıldı. Yaklaşık 3 yıllık aradan sonra 01.07.1999'den itibaren özel sektörde çalışmaya başladım.

28.12.2007'den itibaren kamuda sözleşmeli ve geçici statüde çalıştım. 01.02.2017'den itibaren ise kamuda sürekli kadroda çalışmaktayım.

Ne zaman ve kaç yaşında emekli olurum?

Teşekkürler, emeğine sağlık.

01 Ocak 2008 sonrası kamuda asıl ve sürekli kadroya giren herkes mevzuat gereği önceden hangi sosyal güvenlik sistemine dahil olduğuna bakılmaksızın, Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında sigortalı olarak görev ifa etmektedir.

Sizin şu an 01 Ocak 2008 öncesi Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası kapsamında daha önceden yatırımlarınız olduğu için ve şu an da Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında sigortalara yatırım yaptığınızdan dolayı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Hizmetlerin Hesaplanması Yasası uyarınca toplam sigorta yatırımınızın 25 yıl olması durumunda 55 yaşında sigortalardan emekli olabilirsiniz.

Primlerimi tamamladım. Ne yapmam gerekir?

Merhaba.

Ben 14 Temmuz 1971 doğumlu bir bayanım. İlk sigorta tarihim 1996.

Acaba ben kaç yaşında emekli olabilirim? Teşekkürler.

1996 yılından itibaren sosyal sigorta yatırımlarınız aralıksız yapılıyorsa şu an 25 yıl prim yatırım koşulunu yerine getirmiş durumdasınız.

14 Temmuz 1971 doğumlu olmanız hasebiyle yasa gereği 55 yaşında emekli olma hakkına sahip olacaksınız.

Bu süre zarfında prim yatırımlarınıza devam etmeniz durumunda yasadaki hesaplama formülüne göre emekli maaşınız artacağından yatırımlarınızı devam ettirmenizi tavsiye ederim.

Bunu biliyor musunuz?

Deneme süresi kaç aydır?

Hizmet akitlerinde, deneme süresi en çok üç aydır. Üç aydan daha kısa olan deneme süreleri yazılı akitte belirtilir. Deneme süresi içinde taraflar akdi bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshedebilirler.

Ancak, çalışılan günlerin için tahakkuk eden ücret ve diğer haklar saklı olup bu sürelere binaen işverenin sosyal sigortalara çalışanın kaydını yaptırıp prim yatırması yasal mecburiyettir.

Hizmet akdinin feshinde bildirim süreleri nedir?

Her iki taraf için de geçerli olmak koşuluyla, deneme süresini tamamlamış bir işçi için hizmet akdi aşağıda öngörülen koşullara bağlı olarak feshedilebilir:

Hizmet süresi en çok altı ayı sürmüş olan bir işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak bir hafta sonra,

Hizmet süresi altı aydan bir yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak üç hafta sonra,

Hizmet süresi bir yıldan iki yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,

Hizmet süresi iki yıldan beş yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak beş hafta sonra,

Hizmet süresi beş yıldan fazla sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra.

Bu bildirim zorunluluğuna uymayan taraf, yukarıda belirtilen sürelere ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.

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