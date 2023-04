Türkiye'deki Mimarlık Severler İçin İzlenmesi Gereken 6 YouTube Kanalı

Mimarlık meraklısı mısınız? Dünyanın en inanılmaz binaları ve yapıları hakkında bilgi edinmekten hoşlanıyor musunuz?

Mimarlık meraklısı mısınız? Dünyanın en inanılmaz binaları ve yapıları hakkında bilgi edinmekten hoşlanıyor musunuz? Eğer öyleyse, şanslısınız! YouTube en iyi mimarlık kanallarından bazılarına ev sahipliği yapıyor. YouTube'da mimarlık dünyasını keşfetme konusunda ciddi olan Türk vatandaşları için YouTube Premium 'a yatırım yapmalarını öneriyoruz. Bu sayede yalnızca reklamsız içeriklere ve çevrimdışı görüntülemeye erişmekle kalmayacak, aynı zamanda mimariyle ilgili özel programları ve belgeselleri de izleyebileceksiniz.

YouTube Premium: Özel Mimarlık İçeriklerine Erişim

Sözü daha fazla uzatmadan, YouTube'da mimarlık dünyasını keşfetmek isteyen Türk vatandaşları için en iyi yedi önerimizi paylaşıyoruz.

Tek tek kanallara geçmeden önce YouTube Premium hakkında konuşalım. Eğer ciddi bir mimarlık meraklısıysanız, YouTube Premium mükemmel bir yatırımdır. Yalnızca reklamsız içeriklere ve çevrimdışı görüntülemeye erişmekle kalmayacak, aynı zamanda mimarlıkla ilgili özel programları ve belgeselleri de izleyebileceksiniz.

The B1M: İnşaat ve Tasarım Üzerine Görüşler

İlk sırada The B1M var. Bu kanal, inşaat ve tasarım dünyasıyla ilgilenen herkes için mükemmeldir. B1M, dünyanın en yenilikçi bina projelerinden bazılarını keşfeden yüksek kaliteli videolar üretiyor. En son teknolojilerden dünyanın en yüksek gökdelenlerine kadar, The B1M her şeyi kapsıyor.

ArchDaily: Tasarımcılar ve Mimarlar için İlham Kaynağı

ArchDaily dünyanın en popüler mimarlık sitelerinden biri ve YouTube kanalı da bir o kadar etkileyici. Bu kanal, dünyanın dört bir yanından en yeni tasarımlar ve projeler hakkında videolar sunarak mimarlara ve tasarımcılara günlük ilham kaynağı oluyor. Röportajlar, belgeseller ve hızlandırılmış videolar ile ArchDaily'de herkes için bir şeyler var.

Mimarlık Okulu: Tasarım ve Teori Dersleri

Mimarlık Okulu , mimar Doug Patt tarafından yönetiliyor ve hem öğrenciler hem de profesyoneller için mükemmel bir kaynak. Bu kanal, mimarlık tarihinden çağdaş tasarıma kadar her şeyi kapsayan tasarım ve teori üzerine dersler veriyor. İster mimarlık okuyor olun ister bu alana genel bir ilgi duyuyor olun, Mimarlık Okulu'nda sizin için bir şeyler var.

SkyscraperFan: Dünyanın En Yüksek Binalarında Bir Tur

Eğer gökdelen hayranıysanız, SkyscraperFan tam size göre bir kanal. Bu kanal mimar ve fotoğrafçı Jason Buchheim tarafından yönetiliyor ve dünyanın en etkileyici gökdelenlerinden bazılarının turlarına yer veriyor. Dubai, New York ve Tokyo gibi şehirlerden videolar içeren SkyscraperFan, yüksek yapıları seven herkes için mutlaka izlenmesi gereken bir kanal.