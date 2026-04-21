Haddimi bilirim…

Turizmci de değilim…

Ama bugün “turizm” yazmak ve bu ülkenin ayağa kalabilmesi için en önemli fırsat olan sektörle ilgili fikrimi açıklama istedim…

Bir de şu anda sektör krizde ya!

Belki birilerini dürter ve ayağa kaldırırız diye de düşünmedim değil doğrusu!

Ne iş olursa yaparım abi!

Bu zihniyet, doğru bir zihniyet değildir…

Ne iş olursa yaparım diyen ve iş arayan birini patron olsam işe almam!

Bir insanın, belirli konularda uzmanlaşması bana daha akılcı gelir…

Uzmanlaşmak, o konuda eğitilmek ve tecrübe kazanmaktır elbette ama bir uzmanın da işini en iyi şekilde yapabilmesi için gereken şey, “işini severek yapması”dır!

Turizm!

Ne yazık ki KKTC’deki turizmi, bu ülkeyi zerre sevmeyen ve hiç bilmeyen insanlar sadece para kazanmak için yapıyor!

Üzgünüm!

Haaa derdim casinolar veya casinoculuk değildir!

Ciddi anlamda casino turizmini desteklediğimi sık sık söylerim!

Hatta “kumar” denen meselenin de Kıbrıslı kültürde var olduğunu asla inkar etmem!

Bu kültürün turizm maksatlı kullanılmasının da sonuna kadar arkasındayım…

Ama turizmin şu anda sadece casino sektörüne indirgenmiş veya zorlanmış olmasından kurtulmak gerektiği inancım tamdır!

Peki bunun için ne yapmak lazım?

Tabii ki oturup konuşmak!

Belki saatlerce, belki günlerce konunun uzmanı ama aynı zamanda bu ülkeye aşık insanları tartıştırmak lazım!

Herkes bazı planlarla gelecek, anlatacak, tartışacak ve ilgili bakanlık bu konuda bir plan hazırlayacak.

Bunun için de kaynak bulunacak…

Ama önce sevmek ve ülkeyi bilmek şart! Bunda ısrarlıyım!

Sonrası, uyduracaksınız!

Abi – abla bol bol hikaye yazacaksınız!

Herkes yapıyor!

Haaa derdiniz, “tarihle ilgili yalan yazıyor olmaktan çekiniyor olmak” derdi mi?

E size Kıbrıs Türk mücadele tarihi adıyla okutulanların şeylerin neredeyse tamamı yalan!

Öyle çok hikaye var ki anlatılabilecek!

Defalarca söyledim, yazdım kimse ciddiye almadı ama mesela Rum turizmi, Arslan Yürekli Richard’ın sevgilisi Berengaria adına Trodos dağlarında belki de bir asırdır otel işletiyor ve o otel şu anda büyük bir yatırımcı tarafından yeniden hizmete sokuluyor!

Gelin şöyle bir hikaye yazalım…

Arslan Yürekli Richard Kıbrıs’a aslında nişanlısı Berengaria adlı kadın için gelmedi; erkek sevgilisi Philip için geldi!

Çok tartışılan bir şeydir!

Arslan Yürekli Richard gay miydi değil miydi?

Bu konuda kitap bile yazabiliriz!

Verin parasını, ben yazarım!

Efendim “bilimsel olmayacak” mı diyorsunuz?

Haaaa, her yaptığınız bilimsel mi sizin?

Yukarıda da söyledim, sizin yazdığınız tarih zaten başlı başına yalan!

Çok ağırınıza gidecek ama ülke yalandan diploma ülkesi haline geldi!

Bari bu yazacaklarımızla ilgili turist çekmiş olacağız!

Üstelik hele bir de İngiliz devleti yazdıklarımıza tepki verirse; bedava reklamı tut tutabilirsenlerdeyiz!

Gay turizmi, günümüzde en ciddi paranın harcandığı bir modeldir…

Düşünün, Arlsan Yürekli Richard, tam 10 gün Kantara Kalesi’nde Philip ile zamanını geçirdi…

İşte bu odada kaldılar…

Manzarayı seyredip şarap içtiler!

Kızarmış gannavuri yediler!

Çitlenbik turşusu harikaydı!

Kral, sabahları kızarmış bir dilim hellimle iki adet varddino incire bayılıyordu!

Hatta Ada’dan ayrılırken, iki büyük laminzana pekmezi de beraberinde götürmüş!

Pekmez karıştırılmış nor ve peksemete bayılmış!

Maraş!

Kıbrıslı Rumlara, (taciz gibi olacak ama) Maraş’taki yıkıntıların tuğla ve taşlarından satalım!

Tepki versinler!

Olay çıkarsınlar!

Yabancı gazetelerde bu haberler yayınlansın!

Afrodit’i Rumlar çok iyi pazarlıyor!

Biz niye pazarlamıyoruz?

Geçenlerde Çağlar Davutoğlu adlı Omorfolu bir gencin internetteki videosunu izledim!

Bayıldım!

Siz de bulun ve izleyin!

Omorfo – portakal ve Afroidt arasındaki ilişkiyi “uydurmuş” Çağlar Davutoğlu!

Ama hem anlatımı şahane, hem de çok inandırıcı!

Omorfo dedik de!

Omorfo’daki Ay Mamas Kilisesi’nin “iyileştirici” özelliğini neden satmayı hiç denemedik!

Ödeyin parasını, size Türkçe – İngilizce kitap yazayım bu konuda!

Veya bulun birini yazsın!

İnsanlara yalan söyleyeceğiz!

Evet söyleyeceğiz!

Çok mu çekiniyorsunuz?

E her gününüz yalan!

Apostolos Andreas bizde, Apostolos Barnabas bizde…

Salamis’imiz, Soli’miz var…

Abi, abla; bir dönem Dünya’nın en ünlü kerhanesi bile bizdeymiş!

Mağusa Limanı yanındaki kerhane, Lüzinyan döneminde tüm Dünya’nın en büyüğüymüş!

Bunu turistlere satamaz mısınız?

“Kerhanecilikle mi övüneceğiz?” diye sorun; yanıtım “evet”tir!

Malta’da, “ilk kumarhane” diye reklamı yapılan her gün on binlerce turistin gezdiği bina var!

Mağusa’da tarihi bir mekana, “işte burası Dünya’nın en ünlü fahişelerinin çalıştığı kerhaneydi” dediğinizde, KKTC’nin itibarı mı zedelenecek?

Hangi itibarı?

Sahte diploma itibarı mı mesela?

Hep anlatırım…

Yunan Adası Santorini’ye gitmiştik…

Larnaka – Atina – Santorini…

Gidene kadar dört ayrı kitapta, Santorini’de bir tepe üzerindeki “tarihi” gözetleme kulesinin hikayesini okudum…

O kuleyi bulamadım!

Haaaa turizm mi?

Önce Kıbrıs…

Her ürün Kıbrıslı olacak…

Sonra aşk!

Aşkla bu toprağa bağlı olacaksınız!

Yani işimiz zor!

Zor ama çıkmaz sokakta da değiliz!

Elbette meseleyi Kıbrıs sorununun çözümüne bağlayacağım!

Çözeceğiz sorunu; aşkla seveceğiz bu Ada’yı!

Dünya’nın en kaliteli otellerini yaptık; kumar oynamak isteyen tabii ki gelecek.

Ama başkalarını da çekeceğiz!

Reklam yapacağız…

Tanıtacağız…

Güven vereceğiz…

Rumlardan çaldığımız değil, satın aldığımız oteller diye anlatacağız!

İnandıracağız…

Bazı hafif konularda kandıracağız da ama aldatmayacağız…

Kaliteye önem vereceğiz…

Ve evet, Dünya’nın en güzel havaalanlarından da birine sahibiz…

Bu havaalanını da yüzde 5 değil, yüzde 95 kapasiteyle çalıştırmanın; ülkeye sekiz minareli, 58 şerefiyeli cami yapmaktan daha akıllı olduğunu bileceğiz!

Bilmem anlatabildim mi?

Aklı çalışan her insan, Kıbrıslı Türkler adına Kıbrıs sorununun çözümünün kaçınılmaz olduğundan emindir…

Bundan emin olmayanlar hırsızdır, hırsızların işbirlikçisidir ya da delidir!

I. Richard veya Aslan Yürekli Richard…Richard the Lionheart ya da Richard Coeur de Lion… Gay miydi değil miydi? Kesin kanıt olmamakla birlikte, Philip II adlı Fransız soylusu ile aynı kaptan yemek yiyip aynı yatakta yattıkları söylenir… Philip de Kantara Kalesi’ne bayılıyormuş! Sık sık Kıbrıs’a gelip bu kalede kalıyormuş! Bir keresinde de bizim kralla gelivermiş… Ne olmuş yani! Yalan mı? Sizin yazdığınız Kıbrıs ve Türkiye tarihi kitaplarının çoğundan daha gerçek!