TC-KKTC MİLLİ MAÇI

Aslında tam da zamanıdır. TC ile KKTC milli takımları maç yapmalıdır.

Avrupa’da para babalarının eline geçen büyük bazı kulüplerin ‘Avrupa Süper Ligi’ kalkışması vesilesiyle Türkiye’deki bazı spor adamları soruyorlar ya FIFA’ya “Neden KKTC takımlarına maç oynatmıyorsun” diye…

Soru haklı… Lakin karın doyurmuyor!

Aynı soruyu dönüp kendi Futbol Federasyonları’na sorsalar, belki bir anlamı olur. Ya da kendi kulüplerine…

İngiliz’i, Alman’ı, İspanyol’u, Fransız’ı anladık, KKTC’yi tanımıyorlar. Bu yüzden KKTC takımları Avrupa liglerine kabul edilmiyor.

Peki ya Türkiye?

Ankara tanıyor ya KKTC’yi…

Engel nedir? Bundan 35 sene öncesine kadar Türk takımları gelip Kıbrıs Türk takımları oynayabiliyorken, milli takımlar arasında müsabaka yapılabiliyorken, şimdi neden yok bunların hiçbiri?

Bırakın milli maçı, büyük takımları, resmi maçları falan…

Türk takımları antrenman için bile gelmiyor, buradaki takımlarla eşofmanlı dahi top oynamıyorlar, çok uzun yıllardır.

Niçin peki?

Hani tanıyordu Türkiye KKTC’yi?

***

Demek “tanırım” demekler olmuyor bu işler…

Bir ‘bedeli’ var, o yüzden yanaşmıyor TC, KKTC’yle spor müsabakası yapmaya…

‘Uluslararası hukuk’ var, öyle mi?

‘Türk takımları uluslararası müsabakalardan men edilir’ ha?

‘Sadece futbol da değil üstelik… Basketbolda da, voleybolda da, atletizmde de, hentbolda da, yüzmede de, güreş ve karatede de durum aynı’ demek?

Vah vah…

Eli mahkum yani Türkiye’nin… ‘Resmen tanıdığı’ KKTC ile hiçbir şekilde spor karşılaşması yapamıyor.

‘Üzgünsünüz’ öyle mi?

Ooo…

‘Hem de çok’ demek…

Ah ah…

‘Elinizden bir şey gelmiyor, gelemiyor’, pek tabii…

***

Peki ama en azından ‘karma maçları’ yapsa ya anavatan ile yavrusu?

‘İstanbul Karması’ ile ‘Girne Karması’ mesela…

Güzel olmaz mı?

Bir bizde, bir sizde…

Şu Covid de geçsin bir, dolar tribünler öyle bir maçta, en azından Kıbrıs’ta…

Ha bu da mı olamıyor?

Ama neden?

Hani ‘et-tırnak’tık biz?

N’oldu ki böyle ayrı düştük?

‘Ayran içtik’ desem, değil…

Ayranımız yok ki bizim, içmeye…

Milli maç da neyimize?