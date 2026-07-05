Tartışalım mı kardeşlerim?

İfade özgürlüğü nedir?

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İfade özgürlüğü, insanların düşüncelerini serbestçe açıklayabilme hakkıdır…

Haaa, bu hak başkalarının hak ve özgürlüklerine zarar vermeyecek şekilde kullanılmalıdır…

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İfade özgürlüğü, şiddete veya suça açıkça teşvik içeren bir hak olamaz!

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Nefret söylemi içermemelidir!

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Hakaret ve iftira, ifade özgürlüğü kapsamında değildir!

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Kişisel verilerin ihlali de ifade özgürlüğü dışında tutulmalıdır!

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Ve tabii ki bizimkisi gibi ülkelerde, “Milli güvenlik veya kamu düzeni” diye açıklanan iki kurum söz konusudur; bu iki kuruma yönelik “tehdit” söz konusu olmamalıdır ki burası tartışılabilir!

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Milli güvenlik nedir?

Kamu düzeni, hangi düzendir?

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İşte bu iki kurumun üzerinde “hukuk” ya da “adalet” olmalıdır ki, hukuk çerçevesinde, milli güvenlik ve kamu düzeninin sınırları da net şekilde belirlenmiş olsun!

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İfade özgürlüğü olan bir ülkede; her birey, düşüncesini, görüşlerini, eleştirilerini; otorite baskısı veya herhangi bir otoritenin keyfine bağlı olmaksızın açıklayabilmelidir!

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İfade özgürlüğü sınırları dahilinde, “… devleti, kurumları veya kişileri eleştirme” de bulunur!

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Bir ülkede, devlet yanlış yapıyorsa, devleti yönetenler hatalıysa, kişiler bunu eleştirir…

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“Devlet yöneticileri”, mizah veya ciddi yazı ya da sözlerle eleştirilebilir olmak zorundadır!

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Nerede?

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Dediğimiz gibi özellikle devlet veya devlet yöneticilerinin eleştiriyi kabul etme seviyeleri, o ülkedeki hukukun üstünlüğü ile doğru orantılıdır!

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Bir ülkede ne kadar çok hukuk varsa, o kadar çok devlet yöneticisi hoşgörüsü vardır!

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Elbette herkes, hükümet politikalarını eleştirebilir…

Ancak bu, hükümet edenlere hakaret veya şiddet çağrısı içermemelidir…

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KKTC’de ifade özgürlüğü, Anayasa ile güvence altına alınmıştır.

Anayasa’nın 24, 25, 26 ve 27’inci maddeleri bu özgürlükleri düzenler…

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KKTC’de “düşünce suçu yoktur”…

Dileyen, dilediğini düşünebilir ve dile getirebilir!

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Yeter ki; bu düşünce; ulusal güvenliği, anayasal düzeni, kamu güvenliğini, kamu düzenini, genel sağlığı, genel ahlakı “bozmayıp”; başkalarının şöhret ve haklarını, devlet sırlarının açıklanmasını ve yargının otoritesini ve tarafsızlığını “olumsuz yönde” etkilemesin!

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Yaklaşık 40 senedir yazı yazarım…

Özellikle Kıbrıs sorununda veya mesela Türkiye’de “hukukun üstünlüğü” ya da “Kürt meselesi” ile ilgili konularda, elbette birçok kişi ile aynı düşüncede olmayabilirim!

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Mesela Kıbrıs sorununda, “her halkın elbette bir devleti olmalı” noktasındayım ve Kıbrıslılar için bu devletin “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin “federal” şekle dönüşmesi ile ortaya çıkmasını savunurum!

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Kıbrıs’ın bölünmesine karşıyım!

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“Hayır Kıbrıs bölünmeli ve benim ayrı eşit ve egemen devletim olmalı” mı diyorsunuz?

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Buyurun söyleyin!

Söylemenize kesinlikle katılmam ama söyleme hakkınızı sonuna kadar savunurum!

Bu yüzden kimseye küfretmem!

Etmedim!

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“Ayrı, etnik Türk temeline dayalı ayrı, eşit ve egemen bir devlet isterim” dediğiniz zaman size soru sorarım…

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Soru şu:

“Peki, Türkiye Cumhuriyeti de bir devlettir değil mi? İnsanın bir devleti olması ne güzel! O zaman bir Kürt vatandaş da kendi devletini isterse ne olur? Kürtlerin, Türkiye’de devlet kurma hakkı olmamalı mı? E o zaman sizin Kıbrıs’ta ayrı bir Türk devleti hakkınız nasıl oluyor da oluyor?”

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Bazı kardeşler, “Sui Generis” falan diyerek meseleyi açıklar!

Ona da bir şey demem!

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Ama bazı kişiler var ki; görüşlerinizi dile getirmenizi veya yazmanızı hiç hazmedemezler!

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Sui Generis, "başka bir kategoriye tam olarak sokulamayan, kendine özgü özellikleri nedeniyle ayrı değerlendirilmesi gereken" anlamındadır…

İşte bu bazı kişiler, “sui generis” de diyemiyor; doğrudan bodoslama hakaret, küfür ve tehdide başlıyor…

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Artık alıştım!

Küfür ve hakaret olmadığı zaman, “ben bugün ne tür bir hata yaptım?” diye düşünmeye dalıyorum!

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Dün bir yazı yazdım…

Beş Mil veya Pladini ya da Escape bilemediniz Yavuz Çıkarma Plajı’nın bundan 30 yıl sonrası için belirlenmiş olan statüsünü anlattım…

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Yazının sonunda da bazı endişelerim olduğunu belirttim…

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Nelerdi endişelerim?

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Şöyle yazdım endişelerimi:

Birinci endişem, burası şeriata uygun bir plaja dönüşür mü?

Haremlik – selamlık bölümleri falan…

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İkinci endişem; Derinya’daki gibi “Türk olmayan giremez” anlamına gelen, uygulama yaşama geçirilir mi?

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Üçüncü endişem; izdihamdan kirlilik; kirlilikten de hiç denize ulaşamamak söz konusu mu?

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Haaa bir de merak ettiğim konu, askerde hala torpilli çocukları plajlara garson yapıyorlar mı?

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Sosyal medyada yazının paylaşıldığı platformlardaki eleştirilerden bazıları ise şöyle:

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“Endişemiz ve tek endişemiz sen normal yollardan ve doğman gereken noktadan çıkmadığındır.”

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“He he Yenidüzen… KKTC vilayettir… Üç tane PKK devleti kurulmayacak… PKK’lılığınız ınız ile yeni düzenler yaratıp durmayın sonuçları ağır olacak.”

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“Oraya girmek için kan testi yapılır. Türk olanlar girer, senin gibiler testi geçemez.”

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“Domuzlar giremez”.

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“Esas konuya gel, seni içeri alacaklar mı almayacaklar mı?”

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“Katıksız İslam düşmanı”.

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“Sen plaja gitmezsen kirlenmez!”

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Amerikalı yazar ve eğitimci Dale Carnegie ne demiş?

"Her aptal eleştirebilir, şikâyet edebilir ve kınayabilir; çoğu da bunu yapar."

"Almanya'nın Bielefeld kentindeki Kunsthalle Bielefeld Sanat Müzesi'nin önünde bulunan Auguste Rodin'in 'Düşünen Adam' (Der Denker) adlı heykeli."