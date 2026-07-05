1983 Protokol Krizi; Yılmaz Ağaoğlu

İşgalden 9 yıl soğra, böyünden 43 yıl önce bir isdifa gerçegleşdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti taha ilan edilmediydi. Kıbrıs Türk Federe Devleti tasviye edilmediydi. Kıbrıs Türk Federe Devleti Protokol Müdürü ve Milli Günleri Kutlama Komitesi Başkanı Yılmaz Ağaoğlu bundan tam 43 yıl evvel basın toblantısı yaparag görevinden isdifa eddiyni kamuynan paylaşdı. Bozkurt Gazeddası 12 Mart 1981 tarihinde "POLİTİKA SAHNESİNE YENİ İSİMLER GİRİYOR" manşetinde Ulusal Birlik Partisi'nden siyasete girenler arasında Yılmaz Ağaoğlu’nun da oldu’u bilgisini verdi ("POLİTİKA SAHNESİNE”, 1981, syf.1). Ağaoğlu bulundu’u makam ve siyasete girdiyi siyasal parti gereyi milliyedci bir siyasal çızgıdaydı. Ağaoğlu isdifasını açıgladı’ında, 15 Mard 1982-13 Aralıg 1983 arası III. Çağatay hökümeti yani UBP hökümeti varıdı. 1979-1984 yılları arası İnal Batu, TC elçisi olarag görev yabmagdaydı. Ağaoğlu’nun basın toblantısında bahseddiyi vali bey İnal Batu’dur. 20 Temmuz törennerinde protokol krizi üzerine Ağaoğlu düzenlediyi basın toblantısında şunnarı söyledi.

1-Ağaoğlu, “TC Büyükelçiliğinde kâtip statüsünde bir görevlinin hanımının Meclis Başkanı Makamına oturarak Meclis Başkan Vekili'nin protokol dışında kalmasına neden olduğunu” anladdı bu basın toblantısında.

2-Ağaoğlu “KTFD'nin dış dünyada tanınıp benimsenmesini isteyenler, önce kendilerinin bu devleti ve ona bağlı müessese ve makamlarını tanıması gerekir kanaatindeyim. Maalesef bunun böyle olmadığını her gün izlemeye devam ediyoruz" dedi.

3-Ağaoğlu basın toblantısında TC Böyügelçisini da ciddi bir şekilde eleştirdi. Ağaoğlu, "Sayın Büyükelçi, dört yıldan beri TC hükümetinin Lefkoşa Büyükelçisidir. Kendisine şunu hatırlatmak istiyorum... KTFD Dışişleri ve Savunma Bakanlığında tanımak istemediği ama kendisinden daha kıdemli en azından 4 tane temsilcisi vardır ve onlar da KTFD'nin büyükelçileridir. Kimsenin şamar oğlanı değildirler, en azından Yılmaz Ağaoğlu değildir" açıglamasını yabdı.

4-“20 Temmuz günkü törende olay çıkaran TC büyükelçilik görevlisinin Bakanlar Kurulu'na ayrılmış yere oturarak, bakanların ayakta kalmasına neden olduğunu” anladdı Ağaoğlu.

5-Ağaoğlu çog önemli bir durumu da isdifasını açıglarkana ifşa eddi. Ağaoğlu, “anlattığı türden yaklaşım ve muamelerin Büyükelçiliğin özellikle alt kademesinde bir hayli yoğunlaşmış olduğuna dikkati çekerek, makamının ve KTFD'nin diğer Anayasal Kuruluşlarının dejenere edilmesine aracılık yapmamak ve sorumluluk almamak için görevinden istifa ettiğini” belirddi (“Görevinden İstifa Eden”, 1983, syf.3).

Ağaoğlu’nun 43 yıl önce yabdı’ı açıglamaları dekolonyal ba’lamda yorumlarsag bu sonuşlar ortaya çıkar.

1-TC elçiliyindeki Katibin eşi Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin Meclis başkanından taha fazla otoriteye ve güce sahibdir.

2-Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk Federe Devleti'ni tanımaz. Kurumlarna ve anayasasına saygı duymaz.

3-Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin bürogradları TC Elçisinin/valisinin şamar oğlanıdır. Yani canı isdediyi saad azarlayaca'ı, emir vereceyi gişilerdir bu bürogradlar. Ağaoğlu bu gişiler arasında olmaycagdır.

4-TC böyügelçilig görevlisinin, memurunun Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin Bakanlarından taha fazla otoritesi ve gücü vardır.

5-TC böyügelçiliynin ald kademesindeki memurlar Kıbrıs Türk Federe Devletini ve anayasasını yog saymagdadır.

Ağaoğlu’nun açıglamasından 3 ay soğra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edildi. Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Türkiya’ynan gurdu’u ilişgi biçimini, UBP’nin döneminin önemli isimlerinden biri ifşa eddi. Ağaoğlu’nun bulundu’u makamı bir kez taha hatırladmagda fayda var. Yukarıdakı pütün açıglamaları, Kıbrıs Türk Federe Devleti Protokol Müdürü ve Milli Günleri Kutlama Komitesi Başkanı makamında bulunan bir gişi yabdı. Bu açıglamayı yabmasaydı, Ağaoğlu bakan bilem olabilirdi belkim da. Ağaoğlu’ynan ilgili yabdı’ım araşdırmada, haggında hişbir bilgi bulamadım. Ağaoğlu bu açıglamayı yabdıgdan soğra resmen tarihden silinmişdi sankim da. UBP’nın merkezinden bir gişinin bu açıglamaları yabması bambaşga anlamlar içerir elbedda.

Ağaoğlu’nun yabdı’ı çıkış gibin çıkışları Gıprızlıca gonuşan Gıprızlılar dönem dönem yabmışdır. TC’nin kolonizasyonunu, elçinin vali olmasını gabul edmeyen, buna baş galdıran insannarmız olmuşdur. Kamusal alanda bu dile getirilmiş ancag bu insannarmız heb marjinalize edilereg, yannızlaşdırılmış bir şekilde da tarihden silinmişlerdir.

Gıprızlıca gonuşan Gıprızlıların TC’nin gendilerne uyguladı’ı şidded ve tahaggümün tarihiynan ilgili bellegleri yogdur. Aydınnarımızın bu konularda yabdı’ı çalışmalar olmasına ra’men, siyasi kadroların içünde faaliyed gösderen gişilerin peg ço’u bu bellegden yogsundur. Gazeddacılarmızın neredeysa peg ço’u bu bellegden yogsundur. Bu yüzden AKP’nin böyün Gıprızlılara uyguladı’ı basgı ve şidded yenñi bir şeymiş gibin sunulmagdadır. Onun da ne gadar sunuldu’u ayrı bir tartışma konusudur. Sankim Türkiya esgiden Gıprızlılara taha farglı davranırmış gibin bir algı yaratılmag isdenmegdedir. AKP öncesi hökümedlerin sankim da AKP’den taha farglı bir bakış açısı oldu figri yaygınnaşdırılmag isdenmegdedir. Bu böyüg bir yanılgıdır.

Türkiya’nın sisdematig ve resmi olmayan Gıprız’nan ilgili politikası 1925 yılında TC elçisinin Gıprız’a atanmasıynan başlar. TC elçisi Asaf bey 1930 Kavanin meclisi seçimlerine müdahale eder. Britanya Kraliyeti tarafından TC hökümetinden Asaf beyin geri çegdirilmesi isdenir. Türkiya Gıprızlıca gonuşan Gıprızlılara, 1925-1958 arası resmi ve sisdematig olmayan çeşidli tahaggüm ve şidded pratiglerni uygular. 1958-1974 arası ise TMT’nin vasıtasıynan militarisd, sisdematig tahaggüm ve şidded pratiyi uygular. 1974 yılından soğra da Türkiya pütün her şeyinan gendini kuzeyde inşa eder. Gıprız’ın kuzeyine kolonisi gibin Gıprızlılara da sömürdüyü insannar gibin bakar. Türkiya’nın büraogradlarnın ve siyasilernin ezici bir ço’unlu’u ne dün ne da böyün hiş bir zaman Gıprızlıları eşidi gördü. Onnara heb yukarıdan bagdı. Gıprızlılar onnara itaad eddiyi sürece sorun olmadı. İtaad edmeyi reddedinca sömürgeci masgesini ortaya çıkardı. Söyleyiñ baña TC elçiliyindeki bir katibin eşi nasıl olur da KTFD’nin meclis başganının koltu’na oturma cürretini gösderebilir? Bu ancag sömürgeleşdirilmiş tobraglarda gerşegleşir. Bu işde tam da bundan dolayı diblomatig bir krize dönüşmez. Kriz eşidler arasında çıkar. Sömürgecinin masgesinin eleştirel tarihi, eleşdirel analizi yazılmalı, itaad edmeyen, özgürleşdirici yenñi dekolonyal bilgiyi üredmeliyig. Dekolonyal bilgiynan dekolonyal belleg inşasına başlamalıyıg. Gıprızlıların 80 milyonlug devasa Türkiya içünde erimesini ancag bu şekilde engelleyebilirig. Gıprızlılar arasında dekolonyal bir bilinş yaradmanın teg yolu budur. Ağaoğlu’nun yabdı’ı açıglamaların böyün garşılı’ı nasıl olur? Kolonilerde zaman durur? Durmaz elbedda ancag efendi-köle ilişgisi, çelişgisi yüzyıllarca insanın tarihinde heb olmaya devam eddi olmaya da devam edeceg. Ağaoğlu’nun yabdı’ı basın açıglaması dün yapılmış gibi hala oraşda durmagdadır.

Yazının seslendirilmiş hali; https://youtu.be/2lb4iwpixUQ

Gaynag

1-Görevinden İstifa Eden Ağaoğlu "KTFD'nin Tanınmasını İsteyenler Önce Kendileri Bu Devleti Tanımalıdır" dedi. Yenidüzen. 26 Temmuz 1983.

2-"POLİTİKA SAHNESİNE YENİ İSİMLER GİRİYOR". Bozkurt. 12 Mart 1981.