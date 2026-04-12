Suzan Yakar Rutkay Kıbrıs’ta-1950

‘40’lı yıllardan başlayarak ve her yıl hız kazanarak ‘50’ler, ‘60’larda Türkiye’den birçok müzik sanatçısı adamızı ziyaret etmişlerdir.

‘40’lı ve’50’li yıllarda ziyaret eden, konser veren Türk sanatçılar genelde Türk (Sanat) Müziği ve Türk Halk Müziği alanlarındaki çalışmalarıyla yer almaktaydı. Öyle bildik büyük kadrolu müzisyenlerle gelmiyorlardı. Bir keman, bir ud, bir darbuka, bir kanun şeklindeki eşlikçi kadrolar bu şekilde oluşmaktaydı. İşte 1940’lı yıllardan başlayarak ‘50’li yıllarda da popülerliğini yaşayan, sinema ve Türk musikisinin sanatçılarından biri de Suzan Yakar Rutkay hanımefendiydi.

Tabii benim yaşım el vermiyor o yılları hatırlamaya ama, seslendirdiği şarkılardan biri var ki, bugün dahi eski-yeni cenerasyonun mutlaka duyacağı, dinleyeceği eserlerden biridir. Söz konusu şarkılar, 1946 yılında taş plak olarak yayınlanan ve A-yüzünde “Çile Bülbülüm Çile”, B-yüzünde ise “Niçin Baktın Bana Öyle” eserleridir. Hele ki “Çile Bülbülüm Çile” eserinin neredeyse 80 yıllık bir geçmişe sahip olduğu düşünülürse, söz konusu eserin ne kadar güçlü bir yapıya sahip olduğu da anlaşılabilmektedir.

Gelelim Suzan hanımefendinin Kıbrıs’ta 1950 yılında verdiği konserlere. Öncelikle bir gazete reklâmıyla duyuruluyor konser haberi.

“İSTİKLÂL gazetesi, 02 Temmuz 1950, syf:4

PEK YAKINDA

KRİSTAL Sinemasında

Suzan Yakar Rutkay Konseri

Zengin Saz ve Yüksek Ses Sanatkârının iştirakiyle”

Bu reklâmdan iki gün sonra sanatçının adaya geliş tarihinin açıklandığı bir haber yayınlanıyordu İstiklâl gazetesinde. Aynı tarihli gazetenin aynı sayfasında, kendisine eşlik edecek olan müzisyenler hakkında da bilgi veriliyordu.

“İSTİKLÂL gazetesi, 04 Temmuz 1950, syf:4

Suzan Yakar’ın İlk Konseri

Türkiye’nin tanınmış film yıldızlarından ve ses san’atkârlarından Suzan Yakar Rutkay ve arkadaşları 13 Temmuz tarihinde hava yoluyle Lefkoşa’ya vasıl olacaklar ve ilk konserlerini 13 Temmuz Perşembe akşamı Lefkoşa’da Kristal Sineması’nda vereceklerdir. Suzan Yakar Rutkay’a iştirak etmekte olan Türkiye’nin tanınmış radyo sanatkârlarından Lütfi Güneri büyük fedakârlıklarle truba alınmış ve saz heyeti bir kat daha bu suretle zenginleştirilmiştir. Filmlerde olduğu gibi, konserlerinde de büyük başarılar sağlamış olan kıymetli sanatkâr Suzan Yakar’ı Kıbrıs halkı sabrıslızkla beklemektedir.”

“İSTİKLÂL gazetesi, 04 Temmuz 1950, syf:4

Pek Yakında KRİSTAL Sinemasında

Suzan Yakar Rutkay KONSERİ

Büyük fedakârlıklarle temin edilen

Ankara Radyosu’nun tanınmış Sanatkârı:

LÜTFİ GÜNERİ ve Zeki Duygulu, Hüseyin Coşkuner, İsmail Kömürcü’nün

İştirakıyle”

Önceleri geliş tarihinin 13 Temmuz Perşembe olduğu belirtilmiş ve aynı günün akşamında da ilk konserini vereceği duyurulmuştu Suzan Yakar Rutkay’ın. 12 Temmuz 1950 tarihli gazete haberinde ise geliş tarihinin bir gün ileriye çekildiğini görüyoruz. Dolayısıyla sanatçının konser serisinin de 14 Temmuz’dan itibaren başlanacağı bildiriliyor. İşte geliş tarihi ve konserlerin yapılacağı şehir ve sinemalar.

“İSTİKLÂL gazetesi, 12 Temmuz 1950, syf:4

İlk Konser Cuma Akşamı

Türkiye’nin tanınmış ses sanatkârlarından Bayan Suzan Yakar Rutkay ve arkadaşları 14 Temmuz Cuma günü hava yoluyle Kıbrıs’a gelecekler ve ilk konserlerini Kristal sinemasında ayni akşam vereceklerdir. Son olarak öğrenildiğine göre Bayan Suzan Yakar’a tanınmış bir kadın ses sanatkârı daha refakat etmektedir.”

“İSTİKLÂL gazetesi, 14 Temmuz 1950, syf:3

KRİSTAL Sinemasında

14 Temmuz (Bu akşam)

15 Temmuz Cumartesi

16 Temmuz Pazar Saat 9.30’da

SUZAN YAKAR RUTKAY Konseri

Büyük fedakârlıklarla temin edilen Ankara Radyosunun tanınmış sanatkârları:

LÜTFİ GÜNERİ ve Zeki Duygulu, Hüseyin Coşkuner, İsmail Duygulu’nun iştirakiyle

NOT: Biletlerinizi ö.e. 9-12 ve ö.s. 3-5’e BELİĞ PAŞA Sinemasından tedarik edebilirsiniz.”

15 Temmuz 1950 tarihli Hür Söz gazetesinde ise sanatçı ve ekibinin ilk konerlerini verdikleri haberi yer alıyor.

“HÜR SÖZ, 15 Temmuz 1950, syf:4

Suzan Yakar ve Arkadaşları Kıbrıs’ta

Günlerden beri Kıbrıs Türk halkının beklemekte olduğu Türkiye’nin tanınmış ses sanatkârlarından Bayan SUZAN YAKAR RUTKAY ve değerli sanatkâr Lütfi Güneri, Zeki Duygulu, Hüseyin Coşkuner ve İsmail Duygulu refakatinde olduğu halde dün ö.s. saat 4’te Cyprus Airways’e bağlı bir uçakle Lefkoşa hava alanına vasıl olmuştur. Akşam Bayan SUZAN YAKAR Kristal Sineması’nda herkesin takdirini kazanan ilk konserini vermiştir. Bayan Suzan Yakar bu akşam ve yarın akşam da konserlerine devam edecektir.”

Bu ilk konserin ardından 2 konser daha verecekti sanatçı. Biri Mağusa’da diğeri ise Limasol’da. Limasol’daki konser sahnesinde çok az zaman kalan sanatçıyı daha fazla dinlemek isteyenler tarafından moral kırıklığı olduğu yansıyor gazete yorumuna. Yazımızı bir reklâm ve Limasol’daki konser yorumuyla tamamlayalım.

“HÜR SÖZ, 16 Temmuz 1950, syf:4

SUZAN YAKAR RUTKAY

Heyetinin Bayram Programı

16, 17 Temmuz Pazar, Pazartesi Bayramın birinci ve ikinci akşamları saat 9.30’da

KRİSTAL sineması’nda.

FİATLAR: Birinci mevki 4 şilin, İkinci mevki 3 şilin, Üçüncü mevki 2 şilin

Yerlerinizi önceden temin etmeniz tavsiye olunur.

*18 Temmuz Salı Mağusa

Lozan Palas Sineması’nda saat 9’da

FİATLAR: Birinci Mevki 3/-, İkinci Mevki 2/-

NOT: Biletlerinizi önceden sinema kişesinden tedarik edebilirsiniz.

*19 Temmuz Çarşamba Limasol’da

“YENİ PANTEON” Sinemasında yalnız saat 9.30’da

FİATLAR: Birinci Mevki 3/-, İkinci Mevki 2/-

NOT: Biletler önceden Bay Ermiya Turgut’tan tedarik olunabilir.”

“HÜR SÖZ, 21 Temmuz 1950, syf:4

LEYMOSUNDAN:

KONSER

Çarşamba akşamı yeni Panteon’da Bayan Suzan Yakar tarafından verilen Konsere birçok köylü ve kasabalı iştirak etmiş fakat tahmin edildiği gibi bir konser verilmemiştir. Suzan Yakar en son sahneye gelmiş ve üç-dört halk türküsü çağırdıktan sonra ansızın sahneyi terk etmiştir. Halk oturmaya devam etmiş ve tekrar sahneye döneceğini sanmıştı. Fakat biraz sonra konserin bitmiş olduğu bildirildi. Halk da mırıldanarak sinemahaneyi terk etti. Şunu da ilâve edeyim ki Bay Lütfi tarafından söylenen şarkı ve Türküler halkımız tarafından çok beğenilmiş ve alkışlanmıştır.”