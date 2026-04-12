Hayad Bahalılı’ı ve Dovmayan Çocugların Göşü

Hayad bahalılı’ı ödeneyiynan ilgili sendikaların Üstel hökümetine garşı yabdı’ı eylemler diggad çekici bir şekilde sürmegdedir. İnsannarmız ciddi bir polis şiddetine maruz galmışdır. Polis yasal olmamasına ra’men büber gazı gullanmışdır. Şimdig da insannarımız teker teker polise ça’rılarag haglarında davalar açılmagdadır. Gıprız’ın kuzeyinde mülkiyed, sınıf, bürograsi, nüfus yapısı bir kez taha el deyişdirmegdedir. Bir kez taha el deyişdirmegdedir çünki 1974’de Gıprız’ın kuzeyinde, Gibriyaga gonuşan Gıprızlılar tasfiye edilmesiynan yenñi bir sürec başladıydı. O süreşden soğra gademeli olarag başga süreşlerin içünde buldug gendi gendimizi.

Şu an Gıprızlıca gonuşan Gıprızlıların bürograsiden tasviye süreci fız gazanmışdır. Buna paralel olarag sessiz bir şekilde üsd sınıfın tasviye süreci da devam edmegdedir. Türg yerleşimci kolonyalizmi süregli olarag deyişen, süregli olarag gendini inşa eden dinamig bir süreşdir. “Türk Yerleşimci Kolonyalizmi ve Sınıfların İnşası” (Karapaşaoğlu 2024), “Türk Yerleşimci Kolonyalizmi ve Sınıfların Reorganizasyonu-1” (Karapaşaoğlu 2025a) ve “Türk Yerleşimci Kolonyalizmi ve Sınıfların Reorganizasyonu-2” (Karapaşaoğlu 2025b) isimli yazılarımda bu sınıfların inşa süreclerni annadmaya çalışdım. “Türk Yerleşimci Kolonyalizmi’nin Ana Dönemleri”(Karapaşaoğlu 2025c) isimli yazımda da Türkiya’nın Gıprız’ı işgal eddigden soğra üş ana dönemde yapısal olarag kuzeyi nasıl dönüşdürdüyünü örnegleriynan açıglamaya çalışdım.

Hayad bahalılı’ı ödeneyiynan ilgili böyün garşılaşdı’mız bu durum aslında pütün bu politikaların uzantısı olarag garşımızda durmagdadır. 73/2007 sayılı “Sosyal Güvenlik Yasası” 2007 tarihinde, “Göş Yasası” olarag anılan 47/2010 sayılı "Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası" da 2010 yılında sömürge parlementosundan Türkiya’nın diregdifleri dovrultusunda geşirilmişdir. 2007 ve 2010 yıllarında geşirilen her iki yasa da işgal bölgelerinde kamu dairelerinde çalışan insannarmızın haglarnın gasbedilmesi anlamında ciddi bir yıkım yaradmışdır. 2007-2010 öncesi ve soğrası çalışannarın hagları ba’lamında derin farglılıglar açılmışdır. 2007’de CTP hökümeti tarafından Sosyal Güvenlig yasası, 2010 yılında da UBP hökümeti "Kamu Çalışanlarnın Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası"nı sömürge parlementosundan geçirdi.

2019 yılında UBP-Halkın Partisi hökümeti ve Türkiya arasında imzalanan protokole garşı sendikalarmız “KIBRIS TÜRK TOPLUMUNU YOK OLUŞA SÜRÜKLEYEN BİR PROTOKOL” başlı’ı altında ortag bir açıglama yabdı. Açıglamada öne çıkan bazı nogdalar var;

1-Toplu İş Sözleşmeleri Maliye Bakanlığı’nın onayına bağlandığı için toplu sözleşme hakkı gasp ediliyor.

2-Özel sektörde sendikalaşma için hiçbir çalışma yapılmazken, Toplu Sözleşme Grev ve Referandum Yasası’nda değişiklik yapılarak toplu sözleşme düzeni ortadan kaldırılıp çalışanların hakları gasp ediliyor.

3-İstihdam politikalarına kısıtlama getirilerek, kamunun ihtiyacı olan personel sayısı, emekli sayısı ile engellenip, gençlerimiz göçe zorlanıyor.

4-Maaşlar hariç yüzde 10 kesinti yapılarak, emekliler, çalışanlar ve tüm üretici kesimler fakirleştiriliyor.

5-Hayat Pahalılığı ödeneğinden yüzde 2 kesintinin yanında 2020 yılı için hayat pahalılığı ödeneğinin kaldırılmasına zemin yaratılıyor (“KIBRIS TÜRK TOPLUMUNU” 2019).

Bu maddelerin dışında da başga maddeler gondu. Mesela belediyelerin birleşdirilmesi,Telefon dairesinin peşkeş çekilmesi gibin. Bu protokoldeki bazı maddeler gerşegleşdi bazıları gerşegleşmedi. Bazıları hele taha gerçegleşmeyi begler. Diggad edin! Bu protokolün altına Halkın Partisi imza addı. Halkın Partisi Türk Telekoma garşı oldu’nu dile getiriyor böyün. Türkiya Gıprız’ın kuzeyindeki ald yapı çalışmalarnı, kültürel, sosyal ve ekonomig alanda atılacag adımları “protokoller” aracılı’nan Gıprızlılara dayadır. Yani protokoller, Gıprızlıların sisdematig olarag kolonize edilmesini, yurdsuzlaşdırılmasını, sosyal haglarnın gasbedilmesini sa’layan en böyüg apartlardır biridir. Türkiya kuzeyde gendi politikalarnı uygularkana veya gendini inşa ederkana valisi üzerinden bunnarı yörürlüye sogmaz. Gurdurdu’u ya da gurulmasına izin verdiyi hökümedler aracılı’ınan, onnara bu protokolleri dayadarag “yasal” ve “rıza” yoluynan sankim da burası dünyanın en böyüg demogratig ülkesiymiş gibi bir imaj çizereg politikalarnı yörüdür. Dünyaya verdiyi imaj budur. Gıprızlılar da zanneder ki sorun hökümete getirdiyi partilerdedir. Kolonizasyona garşı direniş bu şekilde pasifize edilir. Günün sonunda Gıprızlılar becerigsiz olur. Gıprızlıların öz güveni, öz saygısı bu şekilde yog edilir. Soru şudur; hökümete gelmeden herhangi bir parti size “Türkiya’ynan herhangi bir protokol imzalamaycayıg” sözünü verebilir? Ya da “Türkiya’nın dayaddı’ı pütün protokolleri reddediyorug” açıglamasını yapabileceg kaş partimiz vardır? Bunu deyen devrimci partilermiz vardır. Bunu hişbir zaman deyemeyceg olan partilermiz da vardır.

Yenidüzen gazeddası yazarı ve SİM TV’de program yapan gazeddacı Serhat İncirli ve Kıbrıs Postası’nda yayın yapan gazeddacı Ulaş Barış kamuoyunda hiş tartışılmayan önemli bir iddiayı “Hayad

bahalılı’ı ödeneyiynan” ilgili eylemler devam ederkan gündeme getirmişdir. Bu gazeddacılarmız deyiyorlar ki, “Hayad bahalılı’ı ödeneyiynan ilgili” düzenlemenin yapılmasını bizzad Türkiya, Üstel hökümetine dayadmışdır.

Bu gazeddacılarmızın ortaya goydu’u iddiayı kimsa yalanlamadı. Kimsa böyle deyildir demedi. Ancag kimsa da bunu tartışmadı. İncirli ve Barış’ın ortaya addı’ı bu iddialar tarihsel süreş incelendiyinde iddiadan çog bir gerşeg olarag garşımızda durmagdadır. Ana muhalefed partisi CTP bunun farkındadır. CTP milledvekilleri sömürge parlementosunda UBP içün “atanmışlar”, “biad” edenner ifadelerni gullanmagdadır. Sendika başkannarı da bu ifadeleri hökümed içün gullanmagdadır. Bu hökümeti kimin atadı’ynan ilgili ya da bu hökümetin kime biad eddiyiynan ilgili CTP ve sendikalarmız Türkiya’yı suşlamamagdadır.

“Hayad bahalılı’ı ödeneyiynan ilgili” emri veren neçün görmezden gelinmegdedir? Katil suşludur! Azmeddiricinin hiş mi günahı yogdur. Azmeddiricinin adının bilem siyasi tartışmaların içünden geşmemesi neyi gösdermegdedir? İnsannarımız gorkar. İnsannarımız neçün gorkar? Bu Türkiya bizim memleketimizde bize neler yabdı ki insannarmız gorkar? Bizim bunu gonuşmamız geregmez? Bizim bu gorkuyu dile getirme zamanımız gelmedi? KKTC Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) Genel Başkanı Metin Atan gonuşmalarında sıglıynan “Türkiye bizim kırmızı çizgimizdir” der. Sn. Atan, siziñ gırmızı cızgıñız olan Türkiya siziñ insannarñızın çalışma haglarnı budarsa, insannarñızın yogsullaşmasına neden olursa, dayaddı’ı politikalarnan bizim yog oluşumuza sebeb olursa siz nasıl olur da hele taha Türkiya gırmızı cızgımızdır dersiñiz? Nasıl dersiñiz bunu Metin Bey?

Türkiya uzun zamandan berlim kamuda kümelenmiş Gıprızlıları tasfiye edme gayreti içindedir. Gıprızlı ırgad sınıfı, güccüg esnaf, üsd sınıf, toblumun farglı tabakalarında bulunan Gıprızlılar sisdemden tasfiye edilmişdir. Gıprızlı genşler, benim arkadaşlarım, insannarım Gıprız’da dutunabilmenin teg aracı olarag “devled” memuru olmayı görmegdedir. Devled memuru olamayan genşlermiz, insannarmız göş edmenin yollarnı aramagdadır. Genş Gıprızlı bir gadın baña “biz çocuglarmızın isimlerni yabancı ülkelerde golay telafuz edileceg şekilde goyarıg, çocuglarmızı dovurmadan onnarı göşe hazırlarıg” dedi. Bunu hiş düşünmediydim. Çog edgilendim dovrusu. Nitekim neredeysa pütün arkadaşlarmın çocuglarnın isimleri aynen o gadın arkadaşın dediyi gibin yabancı dilde golay telafuz edileceg şekilde gonduydu. Milledvekilleri bilsin, sendika başgannarı bilsin… Demogratig Gidle Örgüdleri temsilcileri bilsin… Gazeddacılar bilsin… Bizi görünmez ve deyersiz gılmaya çalışannar bilsin. Bizi sansürlemeye çalışannar bilsin! Biz, çocuglarmızı dovurmadan göşe hazırlamaya başladıg! Biliñ artıg ve gonuşuñ gerşeg muhaddablarñızınan!

Nod: Yazıda gullanılan foto'raf; Doğan Samer tarafından çekilmişdir.

Gaynag

Karapaşaoğlu, Halil. 2024.“Türk Yerleşimci Kolonyalizmi ve Sınıfların İnşası”. Yenidüzen. https://www.yeniduzen.com/turk-yerlesimci-kolonyalizmi-ve-siniflarin-insasi-22994yy.htm

Karapaşaoğlu, Halil. 2025a. “Türk Yerleşimci Kolonyalizmi ve Sınıfların Reorganizasyonu-1”. Yenidüzen. https://www.yeniduzen.com/turk-yerlesimci-kolonyalizmi-ve-siniflarin-reorganizasyonu-1-24193yy.htm

Karapaşaoğlu, Halil. 2025b. “Türk Yerleşimci Kolonyalizmi ve Sınıfların Reorganizasyonu-2”. Yenidüzen. https://www.yeniduzen.com/turk-yerlesimci-kolonyalizmi-ve-siniflarin-reorganizasyonu-2-24225yy.htm

Karapaşaoğlu, Halil. 2025c. “Türk Yerleşimci Kolonyalizmi’nin Ana Dönemleri”. Yenidüzen. https://www.yeniduzen.com/turk-yerlesimci-kolonyalizminin-ana-donemleri-23607yy.htm

“KIBRIS TÜRK TOPLUMUNU YOK OLUŞA SÜRÜKLEYEN BİR PROTOKOL”. KTAMS. 2019, 21 A'uztoz. https://www.ktams.org/tr/2019/08/21/kibris-turk-toplumunu-yok-olusa-surukleyen-bir-protokol/