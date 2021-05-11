Süt kardeşi Niyazi vefat etmiş...

3 Mayıs 2021 tarihinde bu sayfalarda çağrısına yer verdiğimiz 86 yaşındaki Panikos Yuannu’nun süt kardeşi Niyazi’yi arayışıyla ilgili yaptığımız araştırmada, Niyazi Bey’in vefat etmiş olduğunu öğrendik.

Bu konuda bize Omorfo bölgesinden çok değerli okurlarımız Niyazi Düzgün ve Yılbay Direkçi yardımcı oldular...

Yılbay Direkçi bizleri bu konuyu hatırlayan Cemal Üçyiğit beyle temasa geçirdi. Cemal Üçyiğit ise bize şu bilgileri verdi:

*** Niyazi Bey’in babası Mehmet 1974 öncesi vefat etmişti. Kardeşi Kemal da bildiğim kadarıyla Polemidya’ya yerleşmişti ve orada vefat etti... Niyazi Bey ise Londra’ya gittiydi, bildiğim kadarıyla orada vefat etti.

*** Niyazi Bey’in ailesi Eledyulu idi, 1953 depreminden sonra İngilizler, oradaki Kıbrıslıtürk aileleri, Aksilu’ya getirip yerleştirdilerdi. Zelzele nedeniyle köyleri anayola çektiydi İngilizler.

*** Niyazi Bey’in babası Aksilu’da kahvecilik yapardı. Niyazi Bey’in kardeşi Kemal ise Polemidya’da otururdu, İngiliz üslerinde çalışırdı. Niyazi bey ise sağlıkçı gibi bir görevi vardı... Sonra Londra’ya gittiydi...

*** Ben de 83 yaşındayım, Amargetli’yim – EOKA’cılar bazı Kıbrıslıtürkler’i dövdülerdi, bu yüzden Amergetliler Aksilu’ya yerleştilerdi...

*** Ben bir süre öğretmenlik yaptıydım, sonra Türkiye’de Ziraat Fakültesi’nde okudum, dönüp geldim, iş bulamayınca geri Türkiye’ye gittim, orada çalıştım. 1975’te geri geldiydim Kıbrıs’a ve Omorfo’ya yerleştiydim. Benim de süt annem vardı ama Kıbrıslıtürk’tü... Eskiden südü gelmeyen veya kesilen kadınların bebekleri için süt anne bulmaları olağan birşeydi...

Biz de Cemal Üçyiğit’e bize bu konularda bilgi verdiği için çok teşekkür ediyoruz...

Bu konuda Panikos Yuannu’yla röportaj yapmış olan ASTRA’dan gazeteci arkadaşımız Neofitos Neofitu’yu da bilgilendirdik...

NELER YAZMIŞTIK?

3 Mayıs 2021’de bu sayfalarda bu konuda şöyle yazmıştık:

“ASTRA radyosundan Neofitos Neofitu’nun haberine göre, Baf’taki Eledyu köyünden 86 yaşındaki Panikos Yuannu, süt kardeşi Niyazi’yi arıyor...Neofitos Neofitu, Baf’ın Eledyu köyünden 86 yaşındaki Panikos Yuannu’yla yaptığı röportajda, Bay Panikos kendisine “Niyazi ile birlikte büyüdük. Annem Niyazi’yi emzirdi çünkü Niyazi’nin annesinin südü yoktu ve böylece hayatta kalmasını sağladı. Bu yüzden Niyazi bana hep “kardeşim” derdi... Savaştan önce Niyazi, Lefkoşa’da Genel Hastane’de çalışmaktaydı...” dedi.Neofitos Neofitu’nun röportajında Panikos Yuannu, Niyazi’nin Kemal adlı bir kardeşi bulunduğunu ve babalarının adının da Mehmet olduğunu belirtti.Neofitos Neofitu yaptığı çağrıda, Baflı Niyazi Bey’i tanıyanların kendisiyle internet aracılığıyla temasa geçmelerini istedi...Baf’taki büyük deprem sonrasında Niyazi Bey, Aksilu’ya gitmiş bir süreliğine, Bay Panikos ise Leymosun’a gitmiş... Bay Panikos’a göre, Niyazi Bey’i Aksilulu Kıbrıslıtürkler çok iyi tanıyormuş çünkü Niyazi Bey marangoz imiş ve mobilya üretmekteymiş... Eledyu ile Aksilu, yanyana iki küçük köy imiş Baf’ta...Bu konuda bizi bilgilendiren ve bize Neofitos Neofitu’nun haberini İngilizce’ye çevirerek yardımcı olan Kıbrıslırum okurumuz Andreas Nikolau, Niyazi Bey’in tıpkı Bay Panikos gibi 1935 doğumlu olabileceğini, Niyazi Bey doğduğunda annesinin bebeği besleyecek südü olmadığını, Panikos’un annesinin hem Niyazi’yi, hem de kendi bebeği Panikos’u emzirdiğini anlattı, “Eğer Bay Niyazi hayattaysa, şimdi 86 yaşlarında olmalı” dedi.Okurumuz Andreas Nikolau’ya bu konuyu bilgimize getirip çeviride bize yardım ettiği için çok teşekkür ediyoruz...Bay Niyazi’yi ve ailesini tanıyan okurlarımız, 0542 853 8436 numaralı telefonumdan beni arayabilirler...”

(YENİDÜZEN – Kıbrıs: Anlatılmamış Öyküler – Sevgül Uludağ – 3.5.2021)

Gayduras, Mora ve Lapta’da kazılara devam...

Kayıplar Komitesi’nin adamızın kuzeyinde ve güneyinde yürütmekte olduğu ve gerek 1963-64, gerekse 1974 “kaybı” Kıbrıslıtürkler’le Kıbrıslırumlar’ın gömü yerlerinin aranmakta olduğu kazılara devam ediliyor. Paska tatili ardından kaldığı yerden devam eden kazılara, bayram tatili nedeniyle de üç günlük ara verilecek. Ancak bu arada Gayduras, Mora, Lapta gibi yerlerde kazılara iki toplumlu kazı ekipleriyle devam ediliyor.

Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üye Ofisi Kazılar Koordinatörü Arkeolog Gülseren Boranhan’dan aldığımız bilgilere göre, Korkuteli’nde (Gayduras) 1974 “kaybı” bazı Kıbrıslırumlar’ın bir arsada gömülü olduğu bilgisiyle başlatılmış olan kazı devam ederken, Mora’da ise (Meriç) yine 74 “kaybı” bir grup Kıbrıslırum’un Kıbrıslıtürk mezarlığı arkasında gömülü olduğu bilgisiyle yürütülen kazı tamamlanarak kapatılmış bulunuyor. Ancak aynı kazı ekibi, Mora’da, Kıbrıslıtürk mezarlığının güneydoğu köşesinde olası gömü olabileceği bilgisiyle başka bir kazıya geçmiş bulunuyor.

Zeytinlik’te (Templos) bir kuyu içerisinde başlatılan kazılar tamamlanarak kazı kapatılırken, Alaniçi’nde ise (Piperisterona) 1974 “kaybı” üç Kıbrıslırum’un gömülü olduğu söylenen iki farklı kuyuda kazılar yürütüldü ancak herhangi bir ize rastlanmayarak kazılar tamamlandı ve kapatıldı.

Lapta’da ise 1974 “kaybı” bir Kıbrıslırum’un ekşi ağaçlarının altında gömülü olduğu bilgisiyle daha önce başlatılan fakat yağmur, çamur ve COVID 19 tedbirleri nedeniyle ara verilmiş olan kazıya devam edildi ve yeniden bu alanda kazı çalışmalarına geçildi...

Girne Boğazı’nda (Balabayıs/St. Hilarion yöresi) üç “kayıp” Kıbrıslırum’dan geride kalanların bulunduğu kazıya da sürdürülüyor ve kazılarda üç kişiye ait kalıntılara dağınık halde ulaşılmaya devam ediliyor.

Kıbrıs’ın güneyinde ise Strovulos bölgesinde 1963-64 “kaybı” bazı Kıbrıslıtürkler’in gömü yerinin aranmakta olduğu kazılar sürdürülüyor.

Biz de tüm kazı ekiplerindeki arkeologlarımıza, şirocularımıza ve diğer çalışanlara “Çok kolay gelsin” diyoruz.