Suni güvenlik!

Türkiye'de tutuklu komedyen Deniz Göktaş sosyal medya hesaplarından paylaşılan bir mektupta moralinin yerinde, sağlığının iyi olduğunu duyurdu. Metinde "İşinizi olması gerektiği gibi yapmanın karşılığı buysa en huzurlu uykular burada uyunuyor" ifadesi yer aldı.

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Göktaş "cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamalarıyla tutuklandı. Genç komedyen, 3 Temmuz'dan bu yana Tekirdağ'daki Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuluyor.

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Bu arada ilginç bir “soruşturma” veya “tutuklama” olayı daha var!

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İstanbul’daki Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede’nin katıldığı bir YouTube programındaki sözleri nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun “müstehcenlik” başlıklı 226’ncı maddesi kapsamında soruşturma başlattı.

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Programın, soruşturmaya sebep olan kısmını izledim…

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Bennu Gerede’nin kim olduğunu da bilmiyordum…

Soruşturma haberlerinden öğrendim…

Televizyon programlarından birine katılmış, eski modelmiş, fotoğrafçıymış…

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Kim isterse olsun!

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Sunucu, Gerede’ye “kolyesini” soruyor!

O da boynunda asılı kolyeyi gösterip, bunun yetişkinlere yönelik bir cinsel ürün olduğunu anlatıyor…

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Neymiş bu ürün?

Portatif bir vibratör!

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Kadın gayet rahat anlatıyor, ben de gayet rahat dinledim!

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Peki ilgili yasa maddesi ne diyor?

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Türk Ceza Kanunu'nun 226'ncı maddesi, "müstehcenlik" başlığı altında çocukların müstehcen içeriklerden korunmasına yönelik düzenlemelerin yanı sıra bazı içeriklerin üretilmesi, yayımlanması, dağıtılması ve alenen sergilenmesine ilişkin cezai hükümler içeriyor…

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İlginç!

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Çok ilginç hem de!

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Çünkü aynı Türkiye’de; örneğin biraz para kazanan Kıbrıslı Türk veya Türkiyeli fark etmez; herhangi bir iş insanına “çökülmesi”; o iş insanları hakkında davalar açılması; milyonlarca dolarlık rüşvetler istenmesi; hatta ve hatta ihalelerdeki pisliklerin – çirkefliklerin taaaaa KKTC’lere kadar uzanması hiç sıkıntı değil!

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Kadın boynunda portatif vibratör taşıyacağına, örneğin çok değerli bir devlet kurumunun ihalesine katılıp, tanıdık birileriyle komisyon – rüşvet anlaşması yapsa, hiç sıkıntı yaşamayacak!

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Neyse!

Umarım “Türkiye’de ne varsa, KKTC’de de olacak” açıklamaları yüzde yüz yaşama geçirilmeden bu aletten bir tane alırım!

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Bulursam kesin satın alacağım!

Programda göstereceğim!

KKTC’de canlı yayında portatif vibratör gösteren ilk sunucu olmak istiyorum!

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Gerisi hikaye!

İhalelerdeki usulsüzlükleri, yolsuzlukları, siyasete müdahaleleri, saçma sapan Kıbrıs müzakereleri yalanlarını konuşmaktan çok daha keyiflidir!

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Portatifi da varmış demek ki!

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Orijinalini de bilmiyorduk ama öğrendik!

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Bir köyümüzde, sosyal medya üzerinden flörtleşmeye meraklı bir kardeşimize, kendi köylüsü gençler sahte bir hesaptan şaka yapmak istemişler!

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Kahvehanenin bir odasında şakacı gençler, öteki adada bizim arkadaş; yazışıyorlar!

Bir ara gençler, bizim adama, “vibratörün var mı?” gibisinden bir soru sormuş!

Bizimki şaşkın!

Aletin adını hiç duymamış!

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Koşarak gençlerin yanına gitmiş; kendisine şaka yapıldığından haberi de yok, “… Be çocuklar, vibratör nedir bileniniz var mı?” diye sormuş!

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Gençler hep bir ağızdan “abi, sunidir, suni!” deyince; “gavollem bu kadın bizi galiba…” diyerek derhal sohbeti kesmiş!

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Yasa bizde de yaşama geçmeden, şimdilik rahatlıkla konuşayım, belli olmaz!

Kıbrıslı deyişiyle “Yarın obir gün, Serhat suni muni bir şeyler dedi…” diyerek, başımıza iş açabilirler!

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Türkiye’de ne varsa, bizde de olmalı!

Buyurun!

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Neymiş?

“… çocukların müstehcen içeriklerden korunması”ymış!

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Aklıma şey geldi; “güvenlik ve garantiler…”

Kıbrıs Türk toplumu için çok “suni bir güvenlik”miş gibi duruyor da!

Bilemedim!

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Hayatımızda vibratör gibi çok “suni” şey var…

Mesela suni çim, suni deri hatta libazma yani suni gübre ve hatta suni teneffüs!

Ama suni güvenlik hiç aklıma gelmemişti!

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Türkiye’de ne varsa bizde de olsun mu?

Var zaten!

İtirazım da yok, hemen kızmayın, iyi ki var kardeşim!

Bana ne!

Bir günlük yazıyı daha bitirdim, ben ona bakarım!

Çözüme düşman iki tarafın kardeşleri!

Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki Elen milliyetçisi ELAM’ın Genel Başkanı Hristos Hristu, Kıbrıs sorununda hem güven artırıcı önlemlere hem de federal çözüm modeline karşı olduklarını belirtti.

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Hristu’nun açıklamaları, “Kıbrıs sorununun çözümü adına”, bence Kıbrıs’ta çözüm istemeyen Türk tarafındaki tüm çevrelerle bire bir uyuşuyor!

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Hristu kardeşimiz pazartesi günü gerçekleştirilen Ulusal Konsey toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “Bir kez daha açıkça ifade ediyoruz ki, işgalci Türkiye’yi müzakere masasına çekmek amacıyla Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından hayata geçirilen güven artırıcı önlemler veya diğer tek taraflı adımların yanlış bir yönde olduğunu düşünüyoruz” dedi.

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Cyprus Mail’deki habere göre Hristu, “güven artırıcı önlemler onlarca yıldır tekrarlanıyor ancak kayda değer herhangi bir sonuç doğurmadı” diye konuştu.

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Hristu, bu politikaların Kıbrıs sorununun çözümüne somut bir katkı sağlamadığını ileri sürdü.

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in geçen hafta adaya gerçekleştirdiği ziyareti de değerlendiren Hristu, Guterres’in ziyaretinin temel hedefi olan “Türkiye’yi tutumunu değiştirmeye ve Kıbrıs sorununun çözümüne katkı sağlamaya ikna etme” konusunda başarılı olamadığını savundu.

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Hristu, “Önümüzdeki aylarda Kıbrıs sorununun neredeyse hemen çözüleceğine ilişkin çeşitli haber ve değerlendirmelerin mevcut aşamada temelsiz olduğunu düşünüyoruz. Bilmediğimiz veya varsaydığımız konular yerine, bildiklerimizle yetinmekte yarar var” dedi.

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Bu arada Hristu, iki bölgeli ve iki toplumlu federasyona dayalı bir çözümün, bugün Bosna-Hersek’te uygulanan yapıya benzer “deneysel bir devlet” ortaya çıkaracağını iddia etti.

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Hristu ve partisi; Kuzey’deki kafadaşlarının tersine Kıbrıs’ta federal çözüme karşı çıkarken, iki ayrı devleti değil, tek devleti savunuyor!

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Ancak sonuçta, Kuzey’deki Tahsin’ler Güney’deki Hristu’ların; Güney’deki Hristu’lar da Kuzey’deki Tahsin’lerin ekmeğine hiç durmaksızın bal sürüyor!

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Haaa bu arada ayrıca belirtelim; Hristu ve ELAM, tıpkı Türkiye’deki kafadaşları gibi “vatan bölünmez” noktasındadır!

"Bianet.org’un haberine göre, fotoğraftaki - fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede hakkında, bir YouTube programında yaptığı açıklamalar nedeniyle "müstehcenlik" iddiasıyla adli süreç başlatıldı ve gözaltı kararı verildi. Soruşturmaya gerekçe olarak Gerede'nin program sırasında boynunda taşıdığı ve yetişkinlere yönelik bir cinsel ürün olduğunu söylediği kolye (portatif vibratör) hakkında yaptığı açıklamalar gösterildi. Hava da çok sıcak! Denize mi gitsek?"