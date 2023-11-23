Strasburg notları: Tek suçlu Hamas!

Fransa – Almanya sınırındaki Strazburg’un tarihçesi çok eskilere dayanıyor…

Yapımı 300 yıl süren Katedral’ini mutlaka görmek ve saatlerce, hatta günlerce incelemek lazım…

Orijinal adı; Cathédrale Notre-Dame-de-Strasbourg…

1015'te başlayan yapımı 1439'da tamamlandı.

1647 ile 1874 arasında 142 metre ile Dünya'nın en yüksek yapısıydı.

Sonra bu unvanı Hamburg'daki Aziz Nikolai Kilisesi'ne kaptırdı. Günümüzde Dünya'nın en yüksek altıncı kilisesidir.

Victor Hugo bu katedrali "dev ve narin harika" olarak betimlemiş…

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Bu kentle ilgili bana ilginç gelen birkaç bilgiyi sizler için de derlemeye çalıştım…

Sizlerle de paylaşmak istedim…

Fotoğraflarla birlikte tabii ki…

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Mesela, (mesleki torpil nedeniyle en çok ilgimi çektiğinden olsa gerek) hareketli tip matbaanın 1440 civarında Johannes Gutenberg tarafından icat edilmesinden sonra , mucidin memleketi Mainz dışındaki ilk matbaalar, öncüler Johannes Mentelin ve Heinrich Eggestein tarafından 1460 civarında Strazburg'da kuruldu.

Daha sonra, ilk modern gazete 1605 yılında Strazburg'da yayınlandı…

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Çok ilgimi çeken bir de hastalık görülmüş bu kentte… Henüz Osmanlı Kıbrıs’ı birinci kez almadan önce… Bu ilginç hastalığın tarihi, Temmuz 1518…

Hastalığın adı mı?

Dans vebası!

Evet yanlış okumadınız!

400 civarında Strazburglu bu hastalığa tutulmuş, durmaksızın günlerce dans etmiş…

Çoğu sonunda kalp krizi, felç veya yorgunluktan ölmüş…

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Strasburg’ta, çok nefis yerel biralar var… Bazılarını denedim… Bayıldım…

Ama denemediğim bir de bira saunası var…

Nasıl mı?

Sahipleri, benzerini Çek Cumhuriyeti’nde görmüş…

Müşteriler geliyor, bira ham maddeleri ile doldurulmuş banyolara giriyor; bu arada yanıbaşlarındaki çeşmeden bölgeye özgü Alsas birasını bardağa doldurup içiyor!

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Elbette çok ilginç tarihi de var Strazburg’un…

Ve her yerde tarihçesini bulabilirsiniz…

Yahudi geçmişi önemli…

İkinci Dünya Savaşı’nda, Almanlar dev bir sinagogu yerle bir etmiş…

Daha sonra daha büyüğü yapılmış, şu anda da kentin en önemli yerinde duruyor…

Bir de İkinci Dünya Savaşı’nda Almanlar kenti ele geçirdiğinde, bin 500 kadar Strazburgluyu kendileri adına savaşmaya zorlamış… Doğu Cephesi’ne göndermiş… Bu insanların hayatta kalanları ülkelerine döndüğünde, hain ilan edilmişler…

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Strazburg’ta birçok binaya İsrail bayrağı çekilmiş durumda…

İsrail ve Ukrayna bayrakları dikkat çekiyor…

Vatandaşları bilemem ama belli ki Fransa’yı yönetenler, açık ara İsrail yanlısı!

Zaten Avrupa Parlamentosu’ndaki havanın ağırlığı da, “tek suçlu var o da Hamas” şeklindeydi…

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Sahi, aklıma gelmişken sormadan edemeyeceğim; yani Hamas saldırmasaydı, İsrail vurmayacak mıydı?

Hamas, bin 500, İsrail 15 bin kişi öldürdü bunların 6 bini çocuk ve bebek!

Tek suçlu Hamas mı yani?

Peki ya Hamas’ı İsrail yönetiyorsa?

Yok eğer değilse, gerçekten Hamas ciddi büyük hata yaptı!

Umarım tarih gerçeği yazar ve komplo teorileriyle yürümüş olmayız!

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Tarih çok önemli…

Avrupa Parlamentosu’nun Kıbrıslı vekillerinden Niyazi Kızılyürek, bu konuda bir rapor hazırlıyor…

Kızılyürek’in raporuna “sağ kanattan” bazı eleştiri hatta karşı çıkışlar olsa da, umarım onaylanır…

Çünkü bu raporla birlikte, neredeyse tarih yeni baştan yazılacak…

Anti semitizm, İslam karşıtlığı, her türlü ırkçılık eğitimden çıkarılacak…

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Kolonializm örneğin Kıbrıs’ı nasıl etkiledi?

Veya Fransa – Cezayir ilişkileri, toplumları nasıl etkiledi…

Kızılyürek’e göre geçmişi tartışmalıyız, eleştirmeliyiz ve gerçek geçmiş üzerinde uzlaşmalıyız…

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Yağmur…

Biz oradayken, iki gün neredeyse hiç durmadan yağdı…

Üçüncü gün yani Çarşamba hariç…

Ama Çarşamba günü de hava sıcaklığı 10dereceden, iki dereceye düştü… Hem de gündüz saatlerinde…

Çok uzun bir Kıbrıs yazından hatta rekor yaz sıcağından iki derece santigrata gelmek, donmayan organ kalmaması demekti!

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Son bir not: Şemsiye, bisiklet ve gözlük; kentin en önemli “konuları” arasında…

Çoğu Avrupa kentindeki gibi bisiklet kullanımı bayağı yaygın…

Her köşede tatlıcı - çörekçi, alkol da alabileceğiniz kahveci ve mutlaka gözlükçü görebilirsiniz!

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Ve Gelecek yılın AB bütçesi Avrupa Parlamentosu Başkanı Metsola tarafından imzalanarak yasalaştırıldı… Metsola’nın imza törenine canlı tanıklık edenlerden biriyim… AB’nin 2024 yılı toplam bütçesi 189,4 milyar euro, ödemeler ise 142,6 milyar euro olarak belirlendi…

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Şimdi dönüş yolundayız…

Yarın Sim Tv’deyiz…

Cuma sabah 07.30’da görüşürüz…

Strazburg’ta polis ve asker tarafından korunan dev gibi bir Sinagog var… Önünde İsrail ve Fransız bayrakları dalgalanıyor… Ön duvarında ise Hamas’ın kaçırdığı iddia edilen rehinelerin fotoğrafları var…

Strazburg sokaklarında birçok duvara, yine Hamas’ın kaçırdığı iddia edilen bazı kişilerin tek tek fotoğrafları asılmış…

Bazı binaların önünde İsrail, Ukrayna, Fransa ve AB bayrakları birlikte dalgalanıyor…